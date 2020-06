Jak podkręcić kartę graficzną? Nie potrzebna jest specjalistyczna wiedza

Kilka procent dodatkowej, darmowej wydajności karty graficznej przyda się w każdej dynamicznej grze. Zwłaszcza, że czasem może to decydować o zwycięstwie. Nie każdy chce jednak grzebać w ustawieniach sprzętu. Na szczęście można wykonać overclocking GPU dosłownie jednym kliknięciem. Jak podkręcić kartę graficzną? To zaskakujące, ale wcale nie jest potrzebna specjalistyczna wiedza.

Podkręcanie to nic innego jak wyciskanie ze sprzętu wszystkiego co się da. Overclocking GPU pozwala na pracę w zapasie, który zostawił producent. Przyrost wydajności może być spory lub znikomy – tu wszystko zależy od tego jak dobry trafił ci się egzemplarz karty graficznej. Jednak skoro taki zapas istnieje, to czemu go nie wykorzystać. W końcu to darmowa moc.

Jak podkręcić kartę graficzną?

Na przeszkodzie najczęściej stoi skomplikowana procedura. Musisz wiedzieć jak, o ile i jakie parametry zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Jeżeli zrobisz to źle to albo nic nie uzyskasz, albo namęczysz się, aby przywrócić komputer do poprzednich, stabilnych ustawień. Zniszczenie sprzętu raczej ci nie grozi, współczesne karty mają wystarczająco dobre zabezpieczenia. Nie można jednak wykluczyć w 100% potencjalnej awarii. Jest jednak prostszy sposób. Wręcz banalnie prosty. Jeżeli masz kartę firmy NVIDIA wystarczy zastosować aplikację firmy Palit – ThunderMaster. Aplikacja jest darmowa i można ją pobrać ze strony: https://eu.palit.com/palit/thundermaster.php?lang=pl

Overclocking GPU – jak wygląda podkręcanie karty graficznej za pomocą programu?

Jak podkręcić kartę graficzną za pomocą oprogramowania? Program działa z kartami wszystkich producentów, nie trzeba mieć karty Palita, choć wówczas sterowanie podświetleniem karty może nie działać idealnie. Ale nie o podświetlenie tu chodzi. ThunderMaster to program do kontroli parametrów pracy karty graficznej. Najciekawszą jego funkcją jest OC Scan. To duży przycisk, który uruchamia procedurę automatycznego podkręcania. Trwa ona dość długo, bo nawet do pół godziny. Jest to uzależnione od konfiguracji twojego systemu i posiadanej karty graficznej. Po zakończeniu analizy aplikacja wyświetli wynik – o ile procent można bezpiecznie przyspieszyć kartę. Ty nie musisz absolutnie nic robić i nic ustawiać. Prościej się już nie da.

Na kanale Youtube Palita dostępne są filmy prezentujące OC Scan w akcji. Film dostępny jest z polskimi napisami.