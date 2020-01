Jaki internet mobilny wybrać – porównanie ofert

Rynek internetu mobilnego jest bardzo szeroki. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ możemy przebierać w ofertach wielu dostawców. Wszystko zależy od tego jaką kwotą dysponujemy i ile chcemy płacić miesięcznie za nasz dostęp do sieci. Wraz z konkretną kwotą każdy z dostawców oferuje zupełnie inny limit danych, dlatego przed wyborem oferty musimy dokładnie wczytać się w jej szczegóły. Jeśli głowicie się i zadajecie sobie pytanie jaki internet mobilny wybrać to poniżej znajdziecie zestawienie ofert w różnym przedziale cenowym.

Jaki internet mobilny wybrać – oferty do 50 złotych

Zaczynamy od najtańszej oferty. Internet od Plusa w cenie 31 złotych miesięcznie to oferta skierowana do osób, które z internetu korzystają raczej do sprawdzania wiadomości czy obserwowania mediów społecznościowych. Limit danych wynosi tutaj 30 GB, więc nie będzie to wystarczające dla osób lubiących oglądać filmy w sieci. Maksymalne pobieranie przy pełnym zasięgu wynosi 150 Mb/s, a wysyłanie 50 Mb/s. Oferta ta jest również w promocji, gdyż pierwszy miesiąc jest za 0 złotych. Opłata aktywacyjna wynosi 9 złotych i jest doliczana do pierwszego rachunku. Okres umowy opiewa na 24 miesiące. Po podpisaniu umowy mamy 15-dniowy okres próbny. Jeśli nie będziemy zadowoleni z usług lub znajdziemy lepszą ofertę, to w ciągu tych dni w dowolnym momencie możemy anulować umowę. Do umowy możemy dobrać urządzenie lub też nie. Oczywiście, gdy wybierzemy pierwszą opcję, dodatkowo musimy liczyć się z ratą za modem.



Oferta od Play na internet mobilny za 45 złotych skierowana jest do nowych klientów. Do dyspozycji użytkownika przekazywane jest 50 GB limitu danych. Maksymalna prędkość pobierania danych przy najmocniejszym zasięgu wynosi 150 Mb/s, zaś wysyłanie 50 Mb/s. W ofercie niestety nie znajduje się opcja nielimitowanego nocnego transferu w konkretnym przedziale czasowym. Opłata aktywacyjna wynosi 39 złotych, a okres umowy to 24 miesiące. Oferta ta dostępna jest tylko i wyłącznie z przenośnym routerem. Do wyboru mamy trzy opcje – router Huawei E5783 o maksymalnej prędkości 300 Mb/s za 59 złotych, model Huawei Mobile Wi-Fi 3s za złotówkę, którego maksymalna prędkość wynosi 150 Mb/s oraz bardziej zaawansowany NETGEAR MR1100 Nighthawk M1, którego cena wynosi 899 złotych.

Zestawienie w przedziale do 50 złotych kończymy ofertą od mniej znanego dostawcy jakim jest Premium Mobile. FreedomNET za 49,90 złotych oferuje 100 GB miesięcznie, dzięki czemu nie musimy się ograniczać i bez problemu możemy surfować po sieci. Dodatkowo, w ofercie od Premium Mobile mamy pakiet nocny. 200 GB dostępne jest w godzinach od 1:00 do 8:00. Oferta ta obowiązuje tylko i wyłącznie karty SIM, dlatego też samodzielnie musimy zaopatrzyć się w router mobilny. Maksymalna prędkość pobierania danych to 300 Mb/s, a w przypadku wysyłania – 50 Mb/s. Aktywacja wynosi 29 złotych, a największym plusem oferty od Premium Mobile jest fakt, że nie mamy określonego okresu umowy – zawieramy ją na ile chcemy. O zasięgi nie musimy się martwić, ponieważ Premium Mobile oferuje zasięgu LTE sieci Plus.

Jaki internet mobilny wybrać – oferty do 100 złotych

W cenie 79 złotych T-Mobile oferuje nam dość pokaźny pakiet danych, dzięki któremu nie musimy przejmować się nawet kiedy lubimy korzystać z serwisów wideo jak Netflix. Po podpisaniu umowy użytkownik otrzymuje 300 GB transferu danych. Maksymalna prędkość pobierania przy pełnym zasięgu wynosi 300 Mb/s, a wysyłanie 50. Przez taki limit danych nie otrzymujemy dodatkowego nocnego transferu. W przypadku kiedy limit zostanie przekroczony szybkość pobierania i wysyłania spada do 1 Mb/s. Aktywacja w przypadku internetu mobilnego od T-Mobile wynosi 10 złotych. Użytkownik ma 14 dni na testowanie usługi, i właśnie w tym czasie może zrezygnować z niej w każdym momencie. Okres trwania umowy to 24 miesiące. Jest to oferta z routerem. Mimo, że określany jest jako internet domowy bez problemu do zestawu dołączymy router mobilny.

Nasze zestawienie propozycji ofert internetu mobilnego kończymy ofertą od Plusa. Oferta skierowana jest również do miłośników piłki nożnej w najwyższym wydaniu. W cenie 90 złotych miesięcznie dostajemy 100 GB transferu danych o maksymalnej prędkości pobierania 300 Mb/s i wysyłania 50 Mb/s. Jeśli jednak jesteśmy w zasięgu LTE transfer jest nielimitowany. Aktywacja wynosi 10 złotych, a pierwszy miesiąc jest zupełnie za darmo. Okres trwania umowy to standardowe 24 miesiące. Do zestawu dołączony jest pakiet IPLA Polsat Sport Premium na cały okres trwania umowy. Okres testowania wynosi 15 dni. Do oferty możemy dobrać wybrany przez nas router oferowany przez dostarczyciela internetu.

Jaki internet mobilny wybrać – podsumowanie

Jak widać wybór odpowiedniego internetu mobilnego zależy nie tylko od kwoty jaką chcemy za niego płacić, ale również od naszych potrzeb. Oczywiste jest to, że z większą kwotą otrzymujemy o wiele większe możliwości w kwestii limitu danych oraz prędkości. Każdy z operatorów posiada o wiele więcej ofert, jednak my postaraliśmy się wybrać te najciekawsze oferty w różnych przedziałach cenowych.