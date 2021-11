Jakie buty do jesiennego płaszcza? Inspiracje

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Gdy trzeba dopasować buty do jesiennego płaszcza, można mieć sporo dylematów, zwłaszcza gdy chodzi o eleganckie stylizacje. Współczesna moda pozwala na wiele, warto jednak wykazać się dobrym smakiem i świadomie kreować swój image. Sprawdź, jak zestawiać z jesiennym płaszczem sztyblety, trzewiki męskie oraz inne obuwie i twórz same udane outfity!

Buty do jesiennego płaszcza. Czy wybierać tylko obuwie za kostkę?

Jesień to piękna pora roku, ale chyba większość osób narzeka na to, że nie wie, jak się ubrać, gdy nawet w ciągu jednego dnia odnotowuje się znaczne wahania pogody. Wybierając buty do płaszcza na ciepły październikowy dzień, niekoniecznie postawimy na ten sam model, co szykując się do wyjścia w mroźny grudniowy poranek. Dlatego właśnie trudno znaleźć uniwersalną parę obuwia na cały ten okres. Jeśli chcesz kupić obuwie pasujące do jesiennego płaszcza, postaw na model z cholewkami za kostkę, jednak w cieplejsze dni możesz założyć półbuty.

Do krótkiego dwurzędowego płaszcza, który jest mniej formalny od jednorzędowej dyplomatki, niektórzy zakładają sneakersy. Jest to modne połączenie, ale polecane pewnym siebie mężczyznom, którzy nie boją się nieoczywistych zestawień. Ostatnio szczególnie popularne są białe sneakersy i jeśli chcesz je założyć do płaszcza, to pamiętaj, że najlepiej będą wyglądać w połączeniu z ciemną odzieżą wierzchnią. Pamiętaj o tym, że obuwie sportowe nosimy z białymi skarpetkami.

Elegancki jesienny płaszcz możesz zestawić z formalnym albo półformalnym obuwiem, ale taką możliwość należy rozpatrywać tylko w pogodne i suche dni. Do takiego płaszcza zakładamy oksfordki lub derby z brogsowaniem lub bez, jeśli okazja należy do oficjalnych. Pomyśl też o intrygujących monkach, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród koneserów. Gdy robi się jednak naprawdę zimo, to zapomnij o obuwiu przed kostkę i wybierz buty z wyższą cholewką. Mogą wyglądać bardzo stylowo zarówno w casualowych, jak i bardziej oficjalnych połączeniach!



Jakie buty do jesiennego płaszcza? Oto nasze inspiracje.

Buty za kostkę – wybrać te ze sznurowaniem czy wsuwane?

Jakie buty do jesiennego płaszcza? Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy na chłodniejsze listopadowe i grudniowe dni wybrać buty ze sznurowaniem, czy może jednak postawić na parę wsuwaną lub zapinaną na zamek, to podpowiadamy, że oba rodzaje butów będą odpowiednie. Na pewno warto zainwestować w sztyblety ze skóry licowej. Sztyblety, czyli smukłe obuwie za kostkę z gumkami z boku, pasują do eleganckich stylizacji do pracy i na spotkania biznesowe. Nie wahaj się założyć ich do smart casualowych outfitów. Nosi się je do spodni garniturowych, ale dobrze wyglądają również z chinosami i jeansami.

Sztyblety można łączyć z różnymi płaszczami, ale jeśli będziesz chciał założyć budrysówkę, to pomyśl raczej o trzewikach w sportowym stylu. Nie zapominaj o tym, że trzewiki męskie to bardzo urozmaicona grupa obuwia. Obejmuje zarówno buty, które przypominają masywne sneakersy, jak i pary zdecydowanie bardziej wyszukane, wyglądające jak buty wizytowe z przedłużoną cholewką. Te ostatnie idealnie uzupełniają zestawienia bazujące na eleganckich płaszczach jesiennych.

Pamiętaj o tym, że kolor ma znaczenie. Jeśli Twój płaszcz jest beżowy, to zamiast czarnych sztybletów czy trzewików załóż brązową parę. Twój płaszcz jest w piaskowym kolorze? Pomyśl o szarym obuwiu!

Jeśli szukasz dla siebie butów, które stworzą znakomity duet z Twoim płaszczem i uświetnią przygotowane przez Ciebie stylizacje, to sprawdź ofertę CCC. W sklepie tym znajdziesz mnóstwo modnych modeli na różne okazje. Nie musisz nawet wychodzić z domu, by zrobić udane zakupy, bo CCC prowadzi sprzedaż w sklepach stacjonarnych i online.