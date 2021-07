Japonia pobiła kolejny rekord prędkości Internetu!

Era internetu ciągle ewoluuje, a kolejne dokonania tylko temu dowodzą. Walka o najszybsze łącze trwa już dobre kilka lat, jednak Japonia wciąż pozostaje faworytem. Poprzedni rekord świata dla prędkości Internetu został ustanowiony w 2020 roku. Przy współpracy Wielkiej Brytanii z Japonią udało się osiągnąć prędkość na poziomie 178 Tb/s (178 000Gb/s).

Dla porównania przeciętny Kowalski może mieć Internet z maksymalną prędkością 10 Gb/s, czyli jakieś 17 800 razy wolniejszy. Co więcej, nawet NASA może pomarzyć o takim Internecie. Na ten moment korzystać mogą z łącza o prędkości „zaledwie” 400 Gb/s. W tym roku Japonia ustanowiła kolejny rekord prędkości Internetu, niemal 2-krotnie większy!

Jak udało się to osiągnąć?

Ogłoszony przez Kraj Kwitnącej Wiśni rekord wynosi niebywałe 319 Tb/s. Osiągnięcia tego dokonali inżynierowie z National Institute Information & Communication Technology (NICT). Co ważne, naukowcy użyli w tym celu światłowodu, zamiast miedzianych przewodów (nie byłyby w stanie przesłać danych z taką prędkością).

Do uzyskania takiej prędkości niezbędny był specjalnie skonstruowany czterordzeniowy światłowód. Co ciekawe, standardowe łącza wykorzystują jedynie jednordzeniowy światłowód. Przy próbie pobicia rekordu rok temu użyto przewodu posiadającego trzy rdzenie. Naukowcy poza zwiększeniem prędkości za cel obrali osiągnięcie jak najmniejszego zniekształcenia sygnału. Dochodzi do niego podczas przesyłania danych na duże odległości.

Rozwiązaniem tego problemu okazało się umieszczenie rdzeni w osobnych włóknach. Kolejnym krokiem było wykorzystanie techniki zwanej WDM (Wavelength-Division Multiplexing). Polega ona na podzieleniu sygnału na podzieleniu sygnału i wysyłaniu oddzielnymi rdzeniami różnych fal. Odcinek, na którym utrzymywana jest ta kosmiczna prędkość wynosi aż 3000 km, uzyskać się to dało, dzięki zastosowaniu „wydłużaczy” sygnału w 70 km odcinkach. Wszystkie zastosowane technologie pozwalają na utrzymanie wysokiej jakości sygnału oraz zminimalizowanie zniekształceń sygnału.

Kiedy taka prędkość będzie ogólnodostępna?

Nowy czterordzeniowy światłowód ma taką samą średnicę co standardowy światłowód używany przez wielu ludzi na świecie. Z tego powodu integracja nowej technologii z istniejącą infrastrukturą będzie znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia. Nie wiadomo jednak kiedy, ani czy kiedykolwiek będziemy mogli mieć tak szybki Internet na własny użytek. Mimo to Japonia ustanowiła kolejny krok w kierunku udoskonalania łącza internetowego.