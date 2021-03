Jiahe Jinwei produkuje już DDR5. Czas na zmiany w PC

Powoli możemy odzwyczajać się od pamięci DDR4 (o DDR3 nawet nie wspominam), gdyż firma Jiahe Jinwei produkuje już DDR5. Oczywiście, wielu producentów już jakiś czas temu wspominało o pracach nad pamięciami, jednak to właśnie chińskie przedsiębiorstwo uruchomiło linię produkcyjną. Czas na masową produkcję najnowszych modułów.

Jiahe Jinwei produkuje DDR5. A kto to w ogóle jest?

Wiele osób może nie kojarzyć firmy co mnie wcale nie dziwi. Jest to przedsiębiorstwo, które działa na rynku rodzimym – chińskim. Tak czy inaczej, jest to jeden z topowych producentów pamięci. Nie tylko w Chinach, ale i na świecie! Firma Jiahe Jinwei, która produkuje już pamięci DDR5 informuje, że stosuje w najnowszych modułach chipy Micron.

Co wiemy na temat DDR5? W sumie… niewiele. Przede wszystkim prawdopodobnie pamięci będą taktowane zegarem na poziomie 4,8 GHz (4800 MHz). Warto zauważyć, że jest to domyślna wartość dla tego typu modułów. Być może DDR5 Jiahe Jinwei będą oferować pojemność wynoszącą 128 GB. Kto wie, może Chińczycy będą chcieli zaskoczyć świat i zaprezentują jeszcze większe pojemności?

Kiedy premiera DDR5 w PC?

Za jakiś czas. W tym roku ma zostać zaprezentowana platforma Intel Alder Lake – typowo przystosowana pod DDR5. Co wiadomo na temat najnowszej generacji? Moduły mają oferować przede wszystkim wyższą częstotliwość, większą pojemność oraz mniejsze zużycie energii. Wiemy już mniej – więcej coś o Intelu, a co na to AMD? Niestety, cisza w eterze. Być może w przyszłym roku, przy okazji premiery procesorów Zen 4 dowiemy się czegoś więcej, chociaż w sumie oprócz tego, że Jiahe Jinwei produkuje już DDR5 nie wiadomo tak naprawdę nic. Zarówno jeśli chodzi o niebieskich, jak i czerwonych. Krótko mówiąc – czas pokaże.