Kamery Alio do wideokonferencji. Co oferują?

W obecnych czasach wideokonferencje czy e-learning stały się codziennością. Praca zdalna z domowego salonu stosowana jest obecnie stosowana przez co drugą osobę. Przystosowanie się do takiej pracy może nie być łatwe, ale na pewno pomoże w tym wysokiej jakości osprzętowanie, które ułatwi nam funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Tutaj z pomocą przychodzi nowa marka na polskim rynku – Alio. W ofercie znajdziemy kamery Alio do wideokonferencji, które charakteryzują się wysoką jakością obrazu potwierdzoną szeregiem testów, łatwością obsługi i atrakcyjną ceną.

Pandemia wirusa COVID-19 drastycznie zmieniła ogólne pojęcie normalności. Teraz wygląda ona zupełnie inaczej, obecnie praca z domu jest jednym z rozwiązań na wykonywanie swoich obowiązków. W takim trybie pracy potrzebne są urządzenia, które zapewnią nam jak najwyższą jakość. Mowa tutaj przede wszystkim o urządzeniach, które umożliwiają nam komunikację z klientami czy współpracownikami. Kamery do wideokonferencji stały się podstawowym narzędziem pracy dla wielu z nas. Stosowane są również przez uczniów czy studentów w e-learningu. Niestety, kamerki znajdujące się w laptopach nie grzeszą jakością, dlatego też warto zastanowić się nad zakupem dobrej kamery, która oferuje przede wszystkim wysoką jakość obrazu i dźwięku i odpowiedni obiektyw. Dobrze, aby kamera również dostępna była w atrakcyjnej cenie. Na całe szczęście wszystkie te warunki spełniają nowe kamery Alio – FHD120, 4K120 i FHD84.

Alio FHD120, czyli ultra szeroki kąt widzenia

Pierwszym z produktów marki Alio jest kamerka do wideokonferencji Alio FHD120. Cechuje się ona ultra szerokim kątem widzenia o zakresie 120 stopni, który zostanie doceniony podczas wideokonferencji, w której udział bierze większa ilość osób. Kamera oferuje rozdzielczość Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Model ten do zasilania wykorzystuje interfejs USB, który możemy podłączyć do naszego laptopa, czy PC-ta. Wbudowana matryca mikrofonowa zbiera dźwięki do trzech metrów. Alio FHD120 została wyposażona w specjalne algorytmy redukcji szumów 2D oraz 3D co umożliwia na komfortowe prowadzenie wideokonferencji nawet przy słabym oświetleniu – obraz jest czysty i wyraźny.

Model Alio FHD120 może pochwalić się również ciekawym i przemyślanym designem. Producent wykorzystał tutaj specjalny uchwyt za pomocą którego kamerę możemy umieścić nie tylko na ekranie laptopa, ale również monitorze lub telewizorze. Uchwyt posiada również gwint ¼ cala, dzięki któremu kamerkę Alio FHD120 możemy umieścić na statywie. Urządzenie współpracuje z systemami Windows od 7 do 10 oraz komputerami Apple z macOS 10.10 lub nowszy. Bez problemu kamerkę podepniemy również do Google Chromebooków czy komputerów z systemem Linux.

Kamera Alio FHD10 została wyceniona na około 349 złotych. Dostępna jest w wielu sklepach online. Pełna specyfikacja tego modelu dostępna jest na stronie producenta: https://alio.com.pl/.

Skrócona specyfikacja kamery Alio FHD120:

Rozdzielczość wideo: 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Sensor: 1/2.7”, CMOS, Efektywna ilość pixeli: 2.07M

Skanowanie: progresywne

Obiektyw: Focus: f=3.1 mm, FOV: 120°

Przysłona: 1/30s ~ 1/10000s

Minimalna jasność: 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Balans bieli: Auto, Manual, VAR

Kompensacja tylnego oświetlenia: tak

Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

Mocowanie: uchwyt do montażu

Wymiary: 118 mm x 37,2 mm x 30,8 mm (bez uchwytu)

Waga: 0,093 kg (bez uchwytu)

Alio FHD120

Alio 4K120, czyli model o wysokiej rozdzielczości

Kamera Alio 4K120 to flagowy model w ofercie producenta. Model ten obsługuje jakość 4K przy 30 klatkach na sekundę. Możemy również rejestrować obraz w jakości FHD 1080p oraz HD 720p. To co sprawia, że Alio 4K120 jest bardzo ciekawym wyborem to funkcja automatycznego śledzenia i kadrowania uczestników na podstawie rozpoznawania twarzy. W praktyce model ten podczas wideokonferencji, w której bierze kilka osób automatycznie rozpoznaje i kieruje obraz na aktualnie wypowiadającą się osobę. Na kanale YouTube firmy Garets, oficjalnego dystrybutora kamer Alio można sprawdzić jak funkcja działa w praktyce.

Model Alio 4K120 korzysta z interfejsu USB 3.0, który oprócz do przesyłania danych odpowiada również za zasilanie urządzenia. Znajdziemy tutaj obraz ultra szerokokątny 120 stopni, co znacząco wpływa na pole widzenia podczas korzystania z urządzenia. Bardzo przydatna funkcja podczas wideokonferencji, w której udział bierze kilka osób. Technologia WDR (Wide Dynamic Range) gwarantuje uzyskanie naturalnego obrazu wideo, niezależnie od warunków oświetleniowych. Model ten posiada algorytmy redukcji szumów 2D i 3D co sprawia, że obraz nawet przy słabym oświetleniu jest czysty i wyraźny. Kamera Alio 4K120 wyposażona jest w sensor 1/2,5” oraz matrycę mikrofonową o zasięgu zbierania dźwięków na poziomie 5 metrów.

Alio 4K120 współpracuje praktycznie z każdym systemem komputerowym na rynku – Linux, Google Chromebook, Apple macOS czy Windows. Na pokładzie znajdziemy także interfejs HDMI, który umożliwia podłączenie kamerki do telewizora. Kamera pomimo swojej masywnej obudowy bez problemu utrzymuje się na ekranie laptopa. Model ten został wyposażony w specjalny uchwyt, który pozwala na zamontowanie kamerki na monitorze czy telewizorze. Jest również możliwość zamontowania kamerki na statywie.

Cena kamery wynosi w zależności od sklepu wynosi około 1300 zł. Tak jak w przypadku FHD120, również i specyfikację modelu Alio 4K120 można odnaleźć na stronie producenta: https://alio.com.pl/.

Skrócona specyfikacja kamery Alio 4K120 :

Rozdzielczość (HDMI): 4K@30fps/25fps, 1080P@60/50/30/25fps, 1080I@60/50fps, 720P@60/50fps

Sensor: 1/2.5”, CMOS, Efektywne pixele: 8.51M

Skanowanie: progresywne

Obiektyw: Focus: f=2.8mm, FOV: 120°

Minimalna jasność: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Przysłona: 1/30s ~ 1/10000s

Balans bieli: Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual

Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

Kompensacja tylnego oświetlenia: Tak

Wymiary: 194mm x 34mm x 42mm (bez uchwytu)

Waga: 0,5 kg

Alio 4K120

Alio FHD84, czyli dbający o wysoką jakość rozmów

Ostatnim modelem w ofercie producenta jest kamerka do wideokonferencji Alio FHD84. Model ten charakteryzuje się szerokim kątem widzenia 84 stopni. Węższy kąt wykorzystany w tym modelu pozwoli nam na zachowanie prywatności podczas wideokonferencji. Kamera oferuje rozdzielczość Full HD 1080p i 30 klatek na sekundę i korzysta z interfejsu USB 2.0, który jednocześnie służy do przesyłania danych i zasilania urządzenia. Producent wyposażył model FHD84 w matrycę mikrofonową o zasięgu 3 metrów. Algorytmy redukcji szumów 2D i 3D gwarantują wyraźny i wysokiej jakości obraz nawet przy słabym oświetleniu. Specjalny uchwyt pozwala na zamontowanie kamerki na monitorze, telewizorze czy klapie laptopa. Oferuje on również gwint ¼, dzięki któremu zamontujemy urządzenie na statywie. Model współpracuje z popularnymi systemami operacyjnymi oraz aplikacjami do wideorozmów – Skype, Zoome, Microsoft Teams czy Facetime.

Alio FHD84 wyceniona została na około 320 zł. Szczegóły na temat tego modelu można znaleźć na stronie producenta: https://alio.com.pl/.

Skrócona specyfikacja kamery Alio FHD84:

Rozdzielczość wideo: 1080p@30fps/25fps, 720p@30fps/25fps, 960x540p@30fps/25fps, 640x360p@30fps/25fps

Sensor: 1/2.7”, CMOS, Efektywna ilość pixeli: 2.07M

Skanowanie: progresywne

Obiektyw: Focus: f=3.5 mm, FOV: 84°

Przysłona: 1/30s ~ 1/10000

Minimalna jasność: 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)

Balans bieli: Auto, Manual, VAR

Kompensacja tylnego oświetlenia: tak

Cyfrowa redukcja szumów: 2D i 3D

Mocowanie: Uchwyt do montażu na monitorze

Wymiary: 118 mm x 37,2 mm x 30,8 mm (bez uchwytu)

Waga: 0,093 kg (bez uchwytu)