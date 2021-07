Kettlebell – idealny partner treningu domowego?

Producenci sprzętu stają na głowie i wymyślają coraz to bardziej skompilowane sprzęty do ćwiczeń w domu lub na świeżym powietrzu. W tej całej pogoni za innowacyjnymi rozwiązaniami zapominamy o najprostszych, multifunkcyjnych urządzeniach takich jak np. Kettlebell. To nic innego jak odważniki kulowe.

Kettlebell – prosty przyrząd do wielu zastosowań

Jak najprościej opisać wygląd kettlebell? Jako dużą żeliwną kulę z “uchem”. Jest to dość niepozorny przyrząd niosący za sobą setki zastosowań, o ile potrafimy go użyć. Poszczególne kettle nie różnią się od siebie znacznie, gdyż ich główny zamysł, czyli ciężarek o kulistym kształcie z przymocowanym uchwytem pozostaje niezmienny. Zmienna może być waga samego kettla, te występują w różnorakich gabarytach począwszy od 1 kg do nawet 100 kg. Wraz z wagą narzędzia zmienia się objętość kuli. Wyjątkiem są tzw. “competition kettlebells”, które pomimo różnej wagi, mają identyczny rozmiar. Wygodną opcją dla chcących zaoszczędzić miejsce są kettle z dokładanymi ciężarkami, dzięki czemu możemy w łatwy sposób zmniejszać lub zwiększać obciążenie.

Kettlebell – skąd to się wzięło?

Korzeni kettlebell powinniśmy szukać w XVIII wiecznej Rosji. Początkowo stosowano je w handlu a dokładniej jako odważniki do wag rolniczych, dzięki czemu można było w łatwy sposób określać ciężar płodów rolnych. “Na salony” odważniki kulowe weszły w XIX wieku, a najbardziej znanym atletą korzystającym z kettli był Peter Kuryłow. Ćwiczenia z użyciem kettlebells szybko znalazły swoje zastosowanie w carskiej Marynarce Wojennej. Przez wzgląd na wszechstronność i funkcjonalność ćwiczeń, w doskonały sposób rozwijały siłę i wytrzymałość żołnierzy. “Girievoy sport” to Rosyjska dyscyplina, w której używano odważników kulowych wykonując przy tym ćwiczenia podobne do tych z klasycznego podnoszenia ciężarów, nazwa przetrwała do dziś jednak teraz częściej można spotkać określenie “rosyjska szkoła kettlebell”. Czym rosyjska szkoła różnie się od amerykańskiego “hardstyle”? Zasadniczą różnicą między oboma nurtami jest sposób wykonywania powtórzeń. Girievoy poucza o zachowaniu “luzu” podczas ćwiczeń tak, aby napięte mięśnie nie zabierały za dużo energii i tlenu zawodnikowi. Hardstyle to odwrotność założenia girievoy. W amerykańskim stylu każdy ruch musi być wyraźnie zaakcentowany i poprawny technicznie. Ruchy są wykonywane dynamicznie w pełnym napięciu muskulatury.

Możesz to robić, gdzie chcesz!

Ogromną zaletą treningu z kettlebells jest to, że potrzebujemy do niego tylko chęci i wspomnianego odważnika. Wystarczy, że włożymy go do bagażnika i możemy jechać “pomachać” nim na łono natury lub do garażu znajomego zrobić wspólny trening. Jeśli jednak zdecydujemy się poważnie podejść do tematu treningu, w dużych miastach jest sporo klubów, które organizują zajęcia z kettlebells. Odważniki kulowe są nieodzownym elementem treningu crossfitowego. Jeśli jesteście zdeterminowani na dołączenie do zajęć z kettlami to powinniście odwiedzić kluby crossfitowe.

Kettlebell – dobry dla wszystkich!

“Magią” odważnika kulowego jest to, że jego zastosowań jest niezliczona ilość. No może zliczona, ale opcji jest naprawdę OGROM! Trening z kettlem wpływa na poprawę stabilizacji przez poprawę siły mięśni “core”. Trenujący może wykonywać najróżniejsze ćwiczenia według swoich upodobań. Mogą to być ćwiczenia globalne(złożone), w przypadku których angażujemy dużą liczbę mięśni. Przykładem ćwiczeń złożonych są: przysiady, rwania, podrzuty, ciągi. Nic nie stoi na przeszkodzie by kettle wykorzystać jako przyrząd do ćwiczeń izolowanych i w ten sposób popracować nad pojedynczą partią mięśni. Skomplikowane ćwiczenia dobrze skonsultować z trenerem personalnym, gdyż wykonywanie ich na własną rękę może grozić kontuzją. Ciężar odważnika dobrze jest dopasować do swoich możliwości, aby zachować poprawną technikę wykonywania ćwiczeń.

Pandemia Covid-19 nauczyła nas radzić sobie z zamkniętymi siłowniami. W dzisiejszych artykule przytoczyłem jeden z ciekawszych atrybutów do treningu domowego. Ceny kettli wahają się w zależności od ich wagi. 20kg odważnik stosowany przez średniozaawansowanych mężczyzn kosztuje około 220 zł. Sam podejmij decyzję czy warto!