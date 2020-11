Kolorowe skarpetki, czyli artystyczne uzupełnienie każdego stroju

Sponsored Materiał zewnętrzny

Wbrew pozorom, skarpetki zapisały już niejedną ciekawą historię w dziejach mody. W latach 20. ubiegłego wieku, stanowiły niezwykle ważny element stylizacji prawdziwego dżentelmena, toteż panowie podpinali je starannie do podwiązek, jakie dzisiaj znane są raczej płci żeńskiej, by godnie prezentowały się na stopach i dopełniały elegancki wizerunek. Lata 50. zdecydowanie należały do tzw. bikiniarzy, którzy wylansowali modę na kolorowe skarpetki, stanowiące ich znak rozpoznawczy i wyraz indywidualizmu. Z kolei w latach 80. skarpetki dumnie wystające z mokasynów i niemal oślepiające swoją śnieżną bielą, były oznaką życiowego sukcesu i sugerowały, że ich „nosiciel” opływa w luksusach.

Dziś trendy w modzie zmieniają się znacznie szybciej niż w ubiegłym stuleciu. Coraz częściej jednak przemycają małą dawkę ekstrawagancji. Nie tylko w casualowych, ale również i bardzo eleganckich stylizacjach. Projektanci już od kilku sezonów proponują wzorzyste i kolorowe skarpetki, a nawet skarpetki nie do pary, jako artystyczne uzupełnienie każdego stroju.

Kolorowe skarpetki w codziennych stylizacjach

Śledząc uważnie instagramowe profile modowych wyjadaczy, bez trudu zauważyć można, że swoje outfity ukazują w pełnej krasie. Od stóp do głów. Nie bez powodu zresztą. To właśnie kolorowe skarpetki na ich stopach przyciągają największą uwagę obserwujących i wywołują lawinę pytań w komentarzach pod postem. Proste stylizacje z wykorzystaniem zwykłej trapezowej spódniczki w zestawieniu z wielobarwnymi podkolanówkami i tenisówkami, czy też podwinięte ponad kostkę wysłużone dżinsy, wzbogacone o kolorowe skarpetki, zyskują nowe, ciekawe oblicze.

Wybiegi na tegorocznym Fashion Week w Nowym Jorku, pokazują, że nadszedł czas, kiedy Polacy mogą również śmiało pozbyć się kompleksów z powodu swej słabości do związków skarpetkowo-sandałowych. Propozycje światowych projektantów sugerują możliwość wykorzystania dwóch kluczy w komponowaniu takiego zestawu. Powinny być to kolorowe skarpetki z motywem nawiązującym do górnej części garderoby, albo całkiem gładkie w kontrastującej z sandałami tonacji. Niezależnie jednak od obuwia, stopa ubrana w kolorowe skarpetki od Takapara.com, jest po prostu trendy! Topowe wzory to obecnie geometryczne kształty, tęczowe paski, ale i zabawne motywy odnoszące się do jedzenia, sztuki lub hobby.

Awangarda w sztywnym garniturowym kanonie

Stonowane eleganckie stylizacje często trącą nudą i szablonowością. By przełamać rutynę i ożywić zesztywniały dress code, warto postawić na wyrazisty detal. Niekoniecznie w krawacie, ale w skarpetkach właśnie. Strony branżowe pękają w szwach od inspirujących zdjęć z konferencji, spotkań biznesowych, a nawet wielkich gali, gdzie dystyngowani panowie, puszczają oko konwenansom i przemierzają parkiet eksponując skarpetki nie do pary, ale nawiązujące wzorem lub odcieniem np. do poszetki. Ten stylowy element doskonale sprawdzi się również przy okazji wszelkich wieczornych wyjść do teatru czy opery, a także na przyjęciach rodzinnych. Plotka głosi, że skarpetki nie do pary, na randkach łączą ludzi w pary. Może warto to sprawdzić?