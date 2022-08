Kupił na ebayu GTX 2080. Oto co naprawdę dostał!

Na wielu forach można natrafić na żarty użytkowników, czy też masę memów, w których przekręca się nazwy np. kart graficznych. Literówki takie zdarzają się także w np. ulotkach sklepowych i doświadczyć możemy GTX 2080 czy RTX 1070. To jednak nie wszystko. Użytkownik Reddita o pseudonimie ascendance22 dokonał zakupu karty graficznej GTX 2080 na ebayu. Oferta ta z pewnością każdemu wyda się podejrzana i określi ją mianem scamu, ale nie było tak tym razem.

Kupił GTX 2080 i go dostał!

W takiej sytuacji każdy pomyśli, że to pewnie jakaś chińska podróbka, lecz po podłączeniu karty graficznej do swojego komputera okazuje się, że jest wykrywana jako RTX 2080 i też jego ma wydajność, a na zewnątrz posiada napis GEFORCE GTX. Brakuje jednak loga 2080 na przedniej i tylnej płytce. Być może NVIDIA miała zamiar wydać serię RTX 2000 jako kontynuację GTX ? Warto sobie przypomnieć, że w sierpniu 2018 roku dyrektor generalny NVIDIA Jensen Huang zażartował z zapowiedzi GTX 1180. Wtedy było to sprzeczne z zapowiedziami nowej serii GeForce RTX.

Prawdopodobnie kupujący otrzymał prototyp karty graficzne co jest niezwykłą rzadkością. Na powyższym zdjęciu zauważyć możemy także naklejkę z potwierdzeniem, że jest to płyta PG180, czyli ta sama, z której korzysta detaliczna karta graficzna RTX 2080. Wygląda na to, że jest to jedyna karta z serii „GTX”, która obsługuje raytracing i DLSS. Kupujący twierdzi również, że karta oferuje identyczną wydajność do RTX 2080, tym samym jest to niezły kąsek dla kolekcjonerów.

Źródło: ascendance22, videocardz

