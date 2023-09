Oppo A2 Pro oficjalnie zadebiutował na chińskim rynku. Ten smartfon zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym prezentuje się bardzo dobrze, jednak oferuje coś, czego szukać ze świecą na rynku urządzeń mobilnych. Producent zapewnił użytkowników o darmowej wymianie baterii. Jest jednak jeden haczyk!

Ciekawy smartfon zadebiutował na rynku

Smartfon Oppo A2 Pro został wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania wynoszącej 120 Hz. W samym ekranie znajdziemy czytnik linii papilarnych. Telefon napędzany jest przez układ mobilny MediaTek Dimensity 7050, który jest solidnym wyborem ze średniej półki. Ten smartfon może zaoferować maksymalnie 12 GB pamięci RAM oraz pojemność dyskową wynoszącą do 512 GB, opartą na standardzie UFS 3.1. Telefon posiada certyfikat IP54.

Pomimo obecności okazałej wyspy aparatów i czterech wycięć, na tylnej stronie znajduje się jedynie główny aparat wyposażony w sensor o rozdzielczości 64 MP (przysłona f/1.7, piksele o wielkości 0,7 µm), a także 2 MP moduł pomocniczy. Całość działa sprawnie dzięki oprogramowaniu ColorOS 13.1, które bazuje na systemie operacyjnym Android 13.

Nowy smartfon Oppo prezentuje się dobrze pod względem wizualnym i technicznym.

Po 4 latach wymienisz baterię za darmo

Smartfon jest wyposażony w baterię o pojemności aż 5000 mAh, co stanowi znakomitą podstawę dla długiego czasu pracy. Co więcej, producent obiecuje, że ta bateria spokojnie wytrzyma co najmniej 4 lata od daty zakupu. Przeprowadzone przez producenta testy potwierdziły, że kondycja baterii po 1000 cykli ładowań spada do 88 proc., co jest dobrym wynikiem.

Akumulator obsługuje szybkie ładowanie o mocy 67 W, co pozwala na błyskawiczne uzupełnianie energii. Dodatkowo, smartfon wyposażono w opatentowane rozwiązanie do monitorowania stanu akumulatora oraz specjalny chip, który precyzyjnie kontroluje proces ładowania. Dzięki tym zaawansowanym technologiom można uniknąć nadmiernego nagrzewania się baterii oraz ryzyka nadmiernego ładowania, co korzystnie wpływa na trwałość i bezpieczeństwo urządzenia.

Producent zapowiedział, że jeśli kondycja baterii po 4 latach użytkowania spadnie poniżej 80 proc., użytkownik będzie mógł ją wymienić za darmo.

Jednak jeśli zdarzy się sytuacja, że pojemność akumulatora spadnie poniżej 80% w ciągu tego okresu, Oppo nie pozostawi użytkowników na lodzie. Firma zaoferuje bezpłatną wymianę baterii, co jest doskonałym przykładem dbałości o satysfakcję klientów i trwałość swoich produktów.

Oppo A2 Pro – ceny

Oppo A2 Pro jest dostępny w atrakcyjnych kolorach: Vast Black, Desert Brown (wykonany z wegańskiej skóry) i Twilight. Cena tego modelu na rodzimym rynku producenta wynosi 1799 CNY (co przekłada się na około 1073 złotych) za wersję 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Natomiast cena wzrasta do 2399 CNY (ok. 1431 zł) za wersję z 12 GB RAM i 512 GB pamięcią wewnętrzną. Rozpoczęcie otwartej sprzedaży w Chinach planowane jest na 22 września.

Czy A2 Pro trafi do Polski? Jeśli tak, to czy również z programem wymiany baterii? Tego jeszcze nie wiemy.

Niestety, na obecną chwilę nie mamy pewności, czy Oppo A2 Pro trafi na rynek polski. Jeśli tak się stanie, również nie jest jeszcze jasne, czy będzie dostępny z programem wymiany akumulatora.

Źródło: GizChina