O tej godzinie zaktualizujesz iOS 17 w Polsce! Sprawdź!

Apple ogłosiło oficjalną datę premiery najnowszej wersji swojego systemu operacyjnego, iOS 17. Oczekuje się, że aktualizacja ta przyniesie liczne nowe funkcje i usprawnienia, które z pewnością zainteresują użytkowników iPhone’ów i iPadów na całym świecie. Kiedy zaktualizujesz iOS 17 w Polsce? Sprawdź!

Kiedy zaktualizujesz iOS 17 w Polsce?

Nowa wersja iOS jest zawsze oczekiwana z niecierpliwością przez użytkowników, ponieważ przynosi nowe funkcje, poprawki bezpieczeństwa i usprawnienia wydajności. Premiera iOS 17 będzie kolejnym ważnym wydarzeniem dla społeczności Apple, a użytkownicy na całym świecie będą mogli cieszyć się jej korzyściami w zależności od swojej strefy czasowej.

Kiedy zaktualizujesz iOS 17 w Polsce?

Przeczytaj także: Masz model iPhone 12? Nie czekaj i szybko go zaktualizuj!

Kiedy więc zaktualizujesz iOS 17 na swoim urządzeniu Apple? Premierę zapowiedziano na dziś, tj. 18 września 2023 roku. W Polsce aktualizacja pojawi się o godzinie 19:00. Jeśli mieszkasz w innym kraju, to na tej stronie sprawdzisz, godzinę udostępnienia update’u w swojej strefie czasowej.

Co nowego w nadchodzącej wersji systemu?

Nowy mobilny system Apple trafi zarówno na smartfony, jak i na tablety. Oczywiście wraz z premierą nowego systemu dostaniemy kilka ciekawych rozwiązań, których nie było w poprzedniej odsłonie. Jeśli zaktualizujesz iOS 17, możesz liczyć na większa personalizację np. zdjęć przypisanych do kontaktu czy wyglądu systemu. Wśród nowości znajdzie się tryb szerokoekranowy, NameDrop (wymiana numeru telefonu przez AirDrop), aplikacja Wiadomości zostanie odświeżona czy dostaniemy możliwość nagrywania wiadomości, gdy osoba, do której dzwonimy na FaceTime, nie odbierze.

iOS 17 przyniesie nam sporo nowości! Jest na co czekać!

Wśród nowych aplikacji pojawi się “Dziennik”, do którego będzie miała dostęp jedynie osoba, która go prowadzi. Apple zapewnia, że jeśli zaktualizujesz iOS 17, to otrzymasz jeszcze lepszą autokorektę podczas pisania wiadomości, a głosówki będą mogły być konwertowane na tekst (choć pewnie działa to jedynie w języku angielskim). Usprawnienia dostanie także Safari (profile przeglądania np. dom czy praca lub automatyczne wypełnianie kodami otrzymanymi w wiadomości e-mail) i wiele więcej nowych udogodnień, które będziecie mogli przetestować już po 19:00 dziś!