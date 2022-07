Kupujemy szlifierkę do gipsu – na co zwrócić uwagę? Szlifowanie gipsu to czynność, która często towarzyszy remontującym podczas odnawiania pomieszczeń. Niestety nie należy do najprzyjemniejszych prac, a do tego wiąże się z ogromną ilością powstałego w trakcie pracy pyłu. Jeśli jednak będziemy dysponować odpowiednimi urządzeniami i uzupełniającymi je dodatkami, można sobie choć trochę uprzyjemnić to zadanie. Poznaj kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę, kupując szlifierkę do gipsu.

Kupujemy szlifierkę do gipsu – na co zwrócić uwagę?

Maszyny do szlifowania gipsu – jakie parametry są ważne?

Gładź położona na ścianach w celu ich wyrównania, czy łączenia pomiędzy płytami kartonowo-gipsowymi wymagają po wyschnięciu zeszlifowania. W tym celu należy sięgnąć po materiały ścierne, które można wybrać spośród niekoniecznie wygodnych w użytkowaniu papierów ściernych, ale także zautomatyzowanych narzędzi takich jak szlifierki do gipsu, dzięki którym można zdecydowanie przyspieszyć swoją pracę. To specjalna grupa urządzeń, wśród których wyróżnia się tzw. żyrafę, czyli szlifierkę wzbogaconą o wysięgnik, dzięki czemu można nie tylko wygodnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, ale też z łatwością oczyścić przestrzenie przy suficie, bez konieczności organizowania drabiny, ani nadmiernego nadwyrężania rąk.

Wybierając szlifierkę tak jak w przypadku większości elektronarzędzi, należy zwrócić uwagę na takie elementy, jak moc. Optymalnym wyborem będą przybory o mocy nie mniejszej niż 600 W, chyba że mamy w planach częste korzystanie ze sprzętu, nie tylko na użytek domowy. Przydatna bywa też regulacja obrotów i możliwość wymiany głowicy. Różne maszyny dysponują wieloma odmianami systemu odsysającego – często spotkać można wąż, który bez trudu można zintegrować z przemysłowym odkurzaczem, wygodnie eliminując wytworzony pył. Dla komfortu pracy najlepiej wybierać urządzenia z możliwie jak najdłuższym wężem, aby móc wszędzie wygodnie dotrzeć. Dobrze jest się też przyjrzeć budowie urządzenia. Najlepiej sprawdzać się będą te z ramieniem na zasadzie kija teleskopowego, co jest ogromnie praktyczne, gdyż pozwala ustawić urządzenie na dowolnej wysokości.

Kupujemy szlifierkę do gipsu – na co zwrócić uwagę?

Kupujemy szlifierkę do gipsu. Co może się przydać podczas szlifowania gipsu?

Aby uniknąć kłopotów z wszechobecnym pyłem powstającym wskutek ścierania, warto zwrócić szczególną uwagę na szlifierki do gipsu wyposażone w worek na pył. Są one dostępne w conajmniej kilku wariantach pojemności, jednak im większy wybierzemy, tym dłużej będziemy w stanie pracować. Trzeba być również świadomym, że pojemność wykorzystanego worka wpływa także na ciężar sprzętu – należy więc wziąć pod uwagę własne możliwości, gdyż zbyt ciężkie ramię zwyczajnie uniemożliwi nam skuteczne działanie.

Wśród osprzętu, który dobrze jest mieć w zanadrzu, korzystając ze szlifierki do gipsu, należy wskazać także zapas siatek ściernych dopasowanych do używanego modelu, czy choćby tarcze mocowane na rzepach, które są dostępne w wielu wariantach średnicy i gramaturach, podobnie jak w przypadku większości artykułów ściernych. Warto też mieć w zasięgu zamienne warianty głowic, dzięki czemu poza klasycznymi tarczami okrągłymi, będziemy mogli skorzystać również z tych trójkątnych, które umożliwiają wygodne dotarcie narożniki.

Kupujemy szlifierkę do gipsu – na co zwrócić uwagę?

