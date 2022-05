Ładowarka GaN 340W firmy Wii Power miała swoją premierę na tegorocznych targach Computex 2022. Jak do tej pory to najmocniejsza ładowarka w technologii GaN jaką można spotkać. Według producenta, jest to model stworzony z myślą o użytkownikach gamingowych laptopów.

Pierwsza na świecie 340W ładowarka do laptopa

w technologii GaN

Firma Wii Power pokazała prawdopodobnie najmocniejszą ładowarkę do laptopa w technologii GaN jaką można znaleźć na obecnym rynku, wszak to aż 340W. Ten model to na razie sam koncept, a nie finalny produkt. Niemniej jednak pokazuje nam przyszłość ładowania urządzeń,

a w szczególności gamingowych laptopów. Wymiary ładowarki to 150 x 86 x 34mm.

Dostarcza napięcie 20V o natężeniu 17A przez podłączony kabel zasilający. Posiada także wbudowany port USB-C obsługujący standard PD o mocy 45W.

Ładowarka GaN 340W zaprezentowana na Computex 2022.

Ładowarka GaN 340W to nie wszystko co zaoferował producent

Oprócz wspomnianej 340W ładowarki do laptopa producent pokazał także 240W ładowarkę

z 3 portami USB typu C i jednym portem USB – A. Jeden z portów USB – C wspiera standard PD 3.1, który dostarcza 140W. Ten dokładny model marki Wii Power łączy dwa wyjścia w jedno o mocy 240W, co teoretycznie jest lepszą opcją dla laptopów roboczych z wyższej półki.

Ładowarka GaN 340W zaprezentowana na Computex 2022 27

Mamy także model skierowany dla osób często podróżujących, wspierający USB PD 3.1 o mocy 140W, lub 28V i natężeniu 5A. Niestety są to tylko koncepty, dlatego nie wiadomo kiedy finalne produkty będą dostępne na rynku, nie mniej Wii Power zaprezentowało się od dobrej strony

i myślę, że nie jedna osoba będzie czekać na ich produkty.

A wy co o nich myślicie? Dajcie znać w komentarzu.

