Lamax Sentinel2 – moc w małej obudowie

Największą zaletą głośników bezprzewodowych jest ich mobilność – możemy zabrać je ze sobą wszędzie, by móc słuchać swoich ulubionych utworów. Lamax Sentinel2 to niezbyt masywny głośnik, który potrafi zagrać lepiej niż większość droższych i większych modeli. Jak sprawił się podczas testów i czy jest wart swojej ceny? O tym przeczytacie w poniższym teście.

Wygląd głośnika Lamax Sentinel2, jakość wykonania oraz zawartość zestawu

Głośnik Lamax Sentinel2 to głośnik, który posiada bardzo prosty jednak przyciągający wzrok design. Jego kwadratowa, jednak pozbawiona ostrych krawędzie obudowa została pokryta gumowym materiałem co nie tylko zabezpiecza urządzenie przed zarysowaniami, ale także sprawia, że lepiej leży w dłoni.

Dwa przetworniki zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem metalową siatką, na której znajdziemy nazwę producenta. Wszelkie przyciski funkcyjne zostały umieszczone na górze głośnika Lamax Sentinel2. Wśród standardowych przycisków takich jak zmiana utworu/regulacja głośności, zasilanie czy pauza/play znajdziemy odpowiedzialny ten za zmianę źródła dźwięku.

Po jednej stronie głośnika Lamax Sentinel2 znajdziemy klamrę, do której możemy przyczepić karabińczyk, zaś po drugiej stronie, za zaślepką znajdziemy port USB typu C, czytnik karty pamięci microSD czy złącze audio jack 3,5 mm. W zestawie z głośnikiem Lamax Sentinel2 znajdziemy kabel USB typu C, dokumentację oraz kabel audio 3,5 mm.

Jak gra głośnik Lamax Sentinel2?

Głośnik Lamax Sentinel2 nie tylko prezentuje się dobrze, ale i też tak gra. Producent wyposażył ten model w dwa przetworniki o łącznej mocy 20W. Takie połączenie sprawia, że Sentinel2 jest urządzeniem głośnym pozwalającym na rozkręcenie domówki czy relaksu na świeżym powietrzu. Sam dźwięk jest bardzo przyjemny i dobrze zbalansowany, dzięki czemu każdy gatunek brzmi tutaj naprawdę nieźle. Mamy tutaj wszystkiego po trochu – zdecydowanie najbardziej podkreślone są niskie tony, jednak doświadczymy tutaj też średnich, jak i wysokich. Co do tych ostatnich to w niektórych piosenkach możemy doświadczyć, że są zbyt płaskie, jednak ogółem biorąc Sentinel2 prezentuje się bardzo dobrze pod względem brzmienia.

Łączność i tryby odtwarzania muzyki z głośnika

Lamax Sentinel2 korzysta z bezprzewodowej technologii Bluetooth 5.0 zapewniającą bezstratną jakość muzyki oraz wysoką energooszczędność. Dzięki zastosowaniu najnowszej wersji Bluetooth głośnik jest bardzo wydajny pod względem pracy na pojedynczym ładowaniu, ale także nie występują tutaj opóźnienia dźwięku podczas oglądania filmów.

W kwestii źródła dźwięku głośnika Lamax Sentinel2, oprócz technologii Bluetooth, swoje ulubione utwory możemy odtwarzać za pośrednictwem klasycznego wyjścia AUX czy karty pamięci. Warto dodać, że głośnik posiada funkcję TWS (True Wireless Stereo), która pozwala na połączenie dwóch takich samych modeli w celu zwiększenia możliwości zestawu. Po połączeniu głośniki grają na takiej samej głośności, a my nie doświadczymy żadnych opóźnień. Całość sterowana jest z poziomu jednego głośnika, więc nie musimy regulować dwóch modeli osobno.

Głośnik posiada także funkcję handsfree pozwalającą na odbywanie rozmów za pomocą zestawu głośnomówiącego. Jakość rozmów jest zadowalająca.

Długi czas pracy na baterii

W głośniku Lamax Sentinel2 znajdziemy baterię o pojemności 3600 mAh. Jak zapewnia producent przy 50% głośności wytrzyma on aż 24 godziny, zaś przy 80% połowę mniej. Wyniki nie są tak kolorowe w rzeczywistości, jednak i tak są świetne. W pierwszym przypadku, przy użyciu kabla AUX osiągnąłem wynik 18 godzin. Wykorzystując Bluetooth około 15 godzin! Przy ok. 80% głośnik grał przez około 12 godzin. Jest to mega dobry wynik.