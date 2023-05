Coraz cieplejsze dni sprawiają, że bardzo dużo czasu spędzamy na zewnątrz. A jak impreza plenerowa to i muzyka. Dlatego też leć dziś do Biedronki, ponieważ kupisz tam boombox MOEVI za 199 zł. Według mnie bardzo atrakcyjna oferta. Albo inaczej – jak Ci się nie chce to możesz zawsze kupić go za pośrednictwem Biedronka Home. Dotrze do Ciebie w przeciągu dwóch – trzech dni, więc na najbliższy weekend nie zdążysz.

Nie jest to model najwyższej półki – nie oszukujmy się, ale w tej cenie na pewno będzie rozsądnym wyborem. Moc na poziomie 60 W sprawi, że rozkręcicie niejedną plenerową imprezę. Plus za wbudowany akumulator o pojemności 3600 mAh. Niestety nie wiem ile będzie grał. Na stronie Biedronka Home, gdzie sprzedawany jest online głośnik boombox również nie podano tej informacji.

Leć dziś do Biedronki! Kupisz boombox MOEVI za 199 zł!

Boombox MOEVI za 199 zł. Co o nim wiemy?

O baterii już wspomniałem. Dodam tylko, że na obudowie umieszczono diody, które informują nas o stanie naładowania akumulatora. Na rączce ulokowano również panel sterowania, który składa się z sześciu przycisków. Co ciekawe, pod silikonową nakładką zamontowano złącze USB C, AUX oraz USB. Możemy więc łączyć się z boomboxem przewodowo, wykorzystują np. pendrive lub przewód mini Jack. Oczywiście, jak na nowoczesny sprzęt przystało, możemy również łączyć się z nim za pomocą Bluetooth. To bardzo wygodne rozwiązanie, bowiem nie musimy myśleć o przewodach czy o pendrive z muzyką.

Producent zadbał również o aspekt wizualny. Głośnik na bokach, gdzie ulokowano membrany posiada diody LED, które świecą w różnych kolorach. Ot, fajny dodatek podczas plenerowych imprez. Jeszcze jedna funkcja, której w sumie nie rozumiem. To znaczy, wiem do czego służy, ale nie rozumiem po co ją dodano. Chodzi o możliwość uruchomienia asystenta głosowego. Możemy za jego pomocą na przykład uzyskać informacje o pogodzie, ustawić alarm czy przeszukiwać internet.

Ostatnia rzecz, ważna dla tych, dla których moc głośnika jest priorytetem. Boombox MOEVI za 199 zł oferuje moc na poziomie 60 W. Nie jest to dużo, ale producent przewidział rozwiązanie tego problemu. Jeśli kupicie drugi głośnik, będziecie mogli je sparować za pomocą trybu TWS. Wystarczy wtedy nacisnąć odpowiedni przycisk na głośniku, a następnie podłączyć go do źródła muzyki i otrzymujemy w prosty sposób dźwięk stereo.

