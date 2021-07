LG będzie sprzedawać iPhone’y w swoich salonach!

Już w czerwcu pojawiły się wieści na temat rzekomych rozmów prowadzonych między firmami LG oraz Apple. Rozmowy dotyczyły sprzedaży iPhone’ów w salonach LG Best Shop w Korei Południowej. Po zamknięciu działu mobilnego koreańskiej firmy zwolniła się część sklepowych półek, na które konkurencja miała ostrzyć sobie zęby.

Pierwotna umowa zabraniała sprzedaży urządzeń innych producentów

Pomysł ten nie spodobał się jednak Krajowemu Stowarzyszeniu Dystrybucji Komunikacji Mobilnej. Według urzędników sprzedaż urządzeń innej marki we własnych salonach naruszałaby warunki podpisanych wcześniej porozumień między dystrybutorami. Umowa ta jest bardzo ważna i bez jej zmiany nie będzie możliwa sprzedaż modeli innych producentów.

Informacje, do których dotarł serwis Herald Economic Daily, mówiły o możliwości sprzedaży urządzeń innej marki. Organy regulacyjne miały dostać decyzje, a następnie wystawić opinię. Uznały, że zamknięcie działu mobilnego przez LG może otworzyć drogę do renegocjacji wcześniejszych ustaleń z dystrybutorami. Na pewno to świetna informacja dla koreańskiego producenta.

iPhone będą dostępne w stacjonarnych sklepach LG.

A jednak, LG będzie sprzedawać iPhone’y!

Już w sierpniu w około 400 salonach LG będzie sprzedawać iPhone’y. Co więcej, mają się w nich pojawić nie tylko telefony, ale także tablety czy smartwatche marki Apple. Ponoć amerykański gigant ma być zainteresowana umieszczeniem w stacjonarnym sklepie LG również komputerów Mac. Propozycja ta miała jednak zostać odrzucona przez Koreańczyków z uwagi na fakt, że wciąż rozwijają swoją linię laptopów LG Gram. Fakt, że dział smartfonów LG upadł, nie oznacza, że firma nie skupi się na sprzedaży pozostałych produktów ze swojej oferty, takich jak wspomniane laptopy z serii Gram.

Według danych StatCountera, w czerwcu w Korei Południowej najlepiej sprzedawały się telefony Samsung’a (63 procent), Apple’a (27 procent) oraz LG (6 procent). Dwaj pierwsi producenci rywalizują między sobą w celu przejęcia udziałów tego ostatniego na podium. Pomimo że udziały te mają trafić do marki z Cupertino, to nie będzie koniec walki. Samsung tak łatwo nie odpuści. To dobra informacji dla klientów, gdyż producent będzie musiał ich do siebie przekonać.

Czy decyzja LG jest dla nich korzystna? Uważam, że jak najbardziej, linia smartfonów i tak jest zamknięta, a to zawsze spore źródło dochodów. Co będzie dalej to już kwestia czasu.