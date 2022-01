Logitech POP – lifestylowa klawiatura mechaniczna i myszka

Jeśli lubicie, gdy na waszym biurku „sporo się dzieje”, powinniście zainteresować się nowościami, jakimi są klawiatura mechaniczna i myszka. Logitech POP już na pierwszy rzut oka wydaje się być dość… specyficznym sprzętem. Na pewno wyróżniającym się pośród innych, głównie szarych i czarnych peryferii dostępnych na rynku.

Nowe produkty z serii Studio są już dostępne w naszym kraju. Myszkę i klawiaturę mechaniczną możemy kupić w jednej z trzech wersji kolorystycznych. Niestety, nie odnalazłem informacji o przełącznikach, które zostały wykorzystane w urządzeniu. Domyślam się, że skoro jest to raczej biurowy model, nie ma co oczekiwać „fajerwerków”. Producent chwali się jednak, że klawisze są utrzymane w stylu retro i oferują podobno uzależniające doświadczenie pisania. Mowa oczywiście o dźwięku „kliknięć”, które są znane z klawiatur mechanicznych. Co kto lubi. Tak czy inaczej, Logitech POP oferuje dwanaście skrótów klawiszowych, które mają za zadanie ułatwiać naszą pracę.

Pozostając przy temacie udogodnień. Klawiatura dysponuje czterema preinstalowanymi klawiszami emoji. Dzięki nim możemy w szybki sposób wysłać emotikonę podczas rozmowy online. Oczywiście, jeśli nie będziemy chcieli, aby pojawiały się tam „emotki”, możemy za pomocą oprogramowania Logitech Options dostosować wspomniane skróty do własnych potrzeb. W zestawie znajdziemy również inne nasadki, które możemy łatwo wymienić.

Dużym plusem jest możliwość podłączenia klawiatury do trzech różnych urządzeń. Za pomocą przycisków funkcyjnych możemy z łatwością przełączać się pomiędzy na przykład smartfonem, PC-tem i tabletem. Funkcja ta działa z Windowsem, macOS, Chrome OS, Androidem, iOS oraz iPadOS.

Myszka Logitech z serii Studio to raczej typowe narzędzie biurowe. Jest mała, co nie każdemu może się spodobać. Ale trzeba też dostrzegać zalety takiego kompaktowego gryzonia. Łatwo zmieści się w torbie, a producent sugeruje, że nawet i w kieszeni! To oznacza, że będziemy mogli zabrać ją wszędzie ze sobą. Dodatkowo model ten wyposażony jest w świetną rolkę Smartwheel. Co ciekawe, potrafi ona samodzielnie przełączyć się z trybu wysokiej precyzji na tryb szybkiego przewijania. Mysz, tak jak klawiatura, również może przełączać się pomiędzy trzema różnymi urządzeniami. Produkty Logitech POP wykorzystują w tym celu łączność Bluetooth bądź Logi Bolt podłączany do portu USB.

Gryzoń może pochwalić się funkcją, której jeszcze nie spotkałem w tego typu urządzeniach. Posiada ona przycisk, który wywołuje menu z emotikonami. Dość ciekawe dla osób, które często urozmaicają w ten sposób swoje konwersacje.

Z kwestii technicznych, rozdzielczość optyki wynosi 1000 dpi, a więc jest to urządzenie do typowych zastosowań biurowych. Aczkolwiek, podobno zakres optyki to od 1000 do 4000 dpi. Plusem jest też niska waga, która z bateriami ma wnosić zaledwie 82 gramy.

Cena i dostępność

Oba urządzenia z serii Logitech POP są już dostępne w sprzedaży. Niestety, tanio nie jest. Myszka kosztuje 179 zł, klawiatura 449 zł, a są to przewidywane ceny detaliczne.

