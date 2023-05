Chciałbyś cieszyć się lśniącymi włosami, mocnymi paznokciami i ogólnie dobrym zdrowiem? Najwyższy czas by przyjrzeć się temu bliżej. Szczególnie, gdy masz 25 lat lub więcej. Mowa oczywiście o kolagenie, który, jak się okazuje, jest niezbędnym dodatkiem do naszego prawidłowego funkcjonowania.

Starzejemy się. Niektórzy wolniej, inni szybciej. Wszystko zależy od tego czy mamy jakieś nałogi, jak wygląda nasza genetyka i dieta, a także od tego, czy jesteśmy narażeni na promieniowanie UV. Dlatego też należy zadbać o nasze zdrowie, by cieszyć się nim jak najdłużej. Warto też wspierać się dodatkową suplementacją, która w niektórych przypadkach może mieć korzystny efekt dla naszego ciała.

Masz 25 lat lub więcej? Sugeruję przyjrzeć się temu bliżej.

Sprawa wygląda tak. Podobno po ukończeniu 25 lat, każdego roku tracimy 1% kolagenu. A jest on mega ważny dla zdrowia. Co może się stać, jeśli zacznie nam go brakować? Przede wszystkim mogą pojawi się bóle stawów czy tak zwane sztywne ścięgna bądź więzadła. Co tu dużo pisać, po prostu będziemy mieli słabsze mięśnia. Mało tego, skóra nie będzie już tak elastyczna i wiotka, jak wtedy, gdy byliśmy młodsi. Kolejna rzecz to problem z osłabionymi paznokciami czy włosami. Co więc zrobić by spowolnić ten proces?

Masz 25 lat lub więcej? Zacznij suplementować kolagen

To nie jest też tylko tak, że po prostu, z wiekiem nasz organizm produkuje coraz mniej kolagenu. Oczywiście, to naturalny “proces”, aczkolwiek dużym wrogiem naszego zdrowego ciała jest również stres. Może on zaburzyć prawidłową produkcję kolagenu. Jakby tego było mało, po 60 roku życia przestaje on być syntezowany przez organizm. Dlatego też już teraz powinniśmy pomyśleć o jego zażywaniu, by uniknąć problemu niedoboru. I najważniejsze – szczególnie dla mnie – badania potwierdzają, że suplementy kolagenowe nie powodują żadnych skutków ubocznych. Jest jednak jedno “ale”. Nie należy wybierać tych produktów, które mają jakieś aromaty, barwniki i inne składniki pochodzenia syntetycznego.

Jaki suplement kolagenowy wybrać? Ile zażywać kolagenu dziennie?

Warto by suplement miał w swoim składzie substancje, które będą wspierać produkcję kolagenu. Chodzi o witaminę C, kwas hialuronowy czy glukozaminę. Warto również dodać, że powinniśmy zażywać 8 g czystego kolagenu – mowa tu głównie o osobach po czterdziestym roku życia. Jaki suplement kolagenowy wybrać? Wszystko zależy od naszych preferencji. Można wybrać ten w tabletkach czy kapsułkach, a można skorzystać z opcji proszku, który miesza się z napojami.

Co sądzą o tym wszystkim eksperci? Trzeba pamiętać, że kolagen jest niezbędny do tego, by nasz organizm funkcjonował prawidłowo. Pomaga nie tylko w zachowaniu dobrej kondycji włosów, paznokci czy mięśni. Pomaga w gojeniu ran i regeneracji tkanek. Pamiętajcie, że im jesteśmy starsi, tym nasz organizm tworzy go mniej. Dlatego też suplementacja będzie bardzo korzystna dla każdej osoby.

