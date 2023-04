System Android jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Pracują na nim nie tylko telefony czy smartfony. Najnowsza zmiana dotyczy wszystkich urządzeń, które korzystają z Androida. I będzie to zmiana na lepsze. Z wdzięczności wyślesz Google kwiaty!

Google wprowadza sporą zmianę w swoim systemie

Google stale myśli o swoich użytkownikach i jeśli posiadasz smartfon lub tablet z Androidem, to podziękujesz wkrótce gigantowi z Mountain View. Producent systemu w ostatnim czasie przyłożył się do ułatwienia życia każdego użytkownika. Nowy system ma być szybszy, lżejszy i bardziej energooszczędny.

Masz Androida? Tę zmianę mocno odczujesz fot. mat. wł.

Najnowsza zmiana dotyczy jednak innego, a mianowicie danych i kont użytkowników Androida. Google wprowadziło nową politykę do sklepu Play, do której mają dostosować się wszyscy deweloperzy. Wszystko po to, aby nasze dane były bezpieczniejsze. O co chodzi?

Masz Androida? Nowa polityka zmieni wszystko

Wraz z początkiem 2024 roku Google chce, aby każda z aplikacji pozwalała użytkownikowi usunąć konto i wszystkie powiązane z nim dane w prosty sposób. Ma się to odbywać za pośrednictwem wewnętrznej opcji w aplikacji lub na dedykowanej stronie. Użytkownik ma mieć wybór.

Google chce, aby każda aplikacja pozwalała na usuwanie konta i danych z poziomu jej interfejsu. Fot. mat. własny

Nowa polityka giganta z Mountain View sprawia, że usuwanie konta oraz wszelkich danych i informacji powiązanych z nim będzie uproszczona do minimum. Co więcej, firma chce, aby użytkownik miał wybór, co chce usunąć. To oznacza, że jeśli nie chcemy usunąć całego konta, możemy pozbyć się poszczególnych danych.

Google chce, aby polityka ta zaczęła obowiązywać od stycznia 2024 roku, jednak wszelkie zmiany mają zostać wprowadzone przez deweloperów do 7 grudnia tego roku. Deweloperzy, którzy nie dostosuje się do nowych wymogów, nie będą mogli dodawać nowych ani aktualizować starych aplikacji.

Źródło: BleepingComputer