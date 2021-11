Masz nową wiadomość głosową. Uważaj, to może być oszustwo!

Od kilku dni jestem wręcz zasypywany SMS-ami od oszustów, którzy chcą – jakże by inaczej – wyłudzić nasze dane. Teksty typu: masz nową wiadomość głosową, masz nieodebrane połączenie, osoba dzwoniąca zostawiła ci wiadomość pojawiają się wręcz kilka razy dziennie. Przestrzegam – klikanie w linki, które są zawarte w wiadomości prowadzi do stron zawierających szkodliwe oprogramowanie.

Mam nadzieje, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że wiadomości jak te, które prezentuję poniżej są zwykłym oszustwem. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w takie łącza, chyba, że chcemy stracić nasze dane bądź pieniądze. Jeśli więc otrzymacie SMS-a, w którym pojawi się wiadomość taka jak ta: „masz nową wiadomość głosową”, „masz nieodebrane połączenie”, „osoba dzwoniąca zostawiła ci wiadomość”, lepiej go zignorujcie.

Zwróćcie również uwagę na to, że linki, które widnieją w poniższych zrzutach ekranowych nieszczególnie wyglądają na zaufane. Nawet pomimo tego, że posiadają certyfikat (https:// zamiast http://). To zaskakujące, że certyfikaty są wydawane automatycznie, przez co takie sytuacje mogą w wielu przypadkach „uśpić” naszą czujność.

Masz nową wiadomość głosową. Zwróć uwagę z jakiego numeru otrzymałeś taki SMS. To może być oszustwo!

Przecież wszyscy dobrze wiemy, że fakt, operator przesyła nam takie informacje za pomocą SMS. Jednak aby odsłuchać pozostawioną wiadomość należy zadzwonić na specjalny numer. Dla T-Mobile jest to 602 950 000 lub 602 950. Z kolei Orange wybieramy na klawiaturze *501 lub dzwonimy na numer 501501501. Dawno nie miałem styczności z siecią Plus, jednak jeśli dobrze analizuję, aby sprawdzić wiadomości wybieramy numer 601222222. Pozostał nam Play. Ten operator sugeruje na swojej stronie aby wybrać numer *200 lub 790 200 200.

Niechciane SMS-y to plaga. Trzeba mieć się na baczności

Podobne treści do tych w stylu „masz nową wiadomość głosową” dotyczą również innych rzeczy. Cyberprzestępcy cały czas sprawdzają naszą czujność wysyłając SMS-y w stylu: „kurier DHL dostarczy przesyłkę. Kliknij by poznać szczegóły”. Nic nie zmawialiśmy więc odruchowo klikamy. A tam, niestety. Czeka na nas strona pełna złośliwego oprogramowania, które chce przejąć nasze dane dostępowe, między innymi do banku.

Uważajcie na takie wiadomości, nie klikajcie w „pierwszy, lepszy” link, który dostaniecie w SMS-ie. Dodatkowo, sugeruję – prewencyjnie – zainstalować oprogramowanie antywirusowe. Tak, takowe jest dostępne zarówno na iOS jak i Android. Ale przede wszystkim, należy mieć ograniczone zaufanie. To będzie skuteczną ochroną przed atakami cyberprzestępców.

