Męski Strój Na Siłownię – Jak Dobrać?

Odpowiednio dobrany strój sportowy jest absolutną podstawą dla aktywnych mężczyzn, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez uprawiania sportu. Niezależnie od tego czy preferujesz treningi na siłowni, czy też na wolnym powietrzu lub w domu, odpowiednio dobrany strój pomoże Ci wzmocnić efektywność ćwiczeń, jak również uchroni Cię przed kontuzjami. Kompletując odpowiedni strój do treningu, warto wiedzieć jakie ubrania wybierać, a których unikać. Jeśli dopiero wdrażasz się w tajniki sportu i nie wiesz co kupić, w artykule podpowiadamy jak dobrać najlepszą odzież treningową.

Wybierając strój na siłownię sprawdź materiał

Większość z nas lubi wygodne, bawełniane koszulki, ale w przypadku ubrania na siłownię, ten materiał nie sprawdzi się. Koszulka czy spodenki z bawełny, bardzo dobrze wchłoną pot, ale pod koniec ćwiczeń będą przemoczone i nie zapewnią Ci oczekiwanego uczucia komfortu. Materiał, z którego powinny być wykonane spodnie i koszulki do treningu musi być syntetyczny, najlepiej zmieszany z poliestrem. Strój na siłownię z takich materiałów znakomicie wyprowadza wilgoć na zewnątrz, zapewniając uczucie suchości i wygody. Warto również zwrócić uwagę na to, aby strój posiadał domieszkę elastanu, wówczas uzyskamy rozciągliwość i elastyczność ubrania. Wybierając stroje na siłownię należy również szukać odpowiednich oznaczeń, jak np.

ClimaLite – technologia odprowadzająca pot do zewnętrznej warstwy koszulki, aby jak najszybciej umożliwić odparowanie. Aby zagwarantować optymalny poziom odprowadzania, należy wybrać możliwie jak najlepiej dopasowaną odzież.

– technologia odprowadzająca pot do zewnętrznej warstwy koszulki, aby jak najszybciej umożliwić odparowanie. Aby zagwarantować optymalny poziom odprowadzania, należy wybrać możliwie jak najlepiej dopasowaną odzież. Dry Fit – ubrania z taką funkcją, bardzo szybko wysychają.

– ubrania z taką funkcją, bardzo szybko wysychają. Aeroready – gwarantuje przewiew, jest to koszulka z poliestru, pochodzącego z recyklingu.

– gwarantuje przewiew, jest to koszulka z poliestru, pochodzącego z recyklingu. Boost – zapewnia wysokie właściwości amortyzujące.

Rękaw – długi czy krótki?

Mężczyźni najczęściej skłaniają się ku zestawowi koszulka + szorty, ale warto wziąć pod uwagę także inne opcje w zależności od upodobań i rodzaju uprawianego sportu. W celu znalezienia odpowiednich ubrań do stroju na siłownię, warto odwiedzić internetowy sklep z odzieżą sportową dla mężczyzn, znajdziesz tam najlepsze fasony i modele ubrań od najpopularniejszych producentów sportowych, dzięki czemu skompletujesz dla siebie odpowiedni strój.

odpowiednio dobrana koszulka do dyscypliny uprawianego sportu

Koszulka na siłownię

Którą koszulkę do ćwiczeń wybrać? Decyzja ta zależna jest od Twoich preferencji. Musisz sam zdecydować w których fasonach czujesz się komfortowo i swobodnie. Sprawdź wcześniej czy w koszulce, którą zamierzasz kupić, możesz swobodnie wykonywać ćwiczenia. Najpopularniejsze modele koszulek to t-shirty zasłaniające ramiona, tank-topy czyli koszulki bez ramion, dedykowane do treningów cardio, jak również do kulturystyki, a także koszulki z długim rękawem (longsleeve), stworzone do trenowania dolnych części ciała oraz fitnessu.

Spodenki czy spodnie/legginsy?

Najpopularniejszym modelem są spodenki z gumką w pasie o luźnym kroju i szerszą nogawką. Świetnie odnajdą się w przypadku ćwiczeń takich, jak przysiady, biegi. Legginsy lub spodnie najczęściej mogą występować w parze ze spodenkami lub same. Wybierając się na siłownię, najodpowiedniej byłoby wziąć modele odprowadzające wilgoć na zewnątrz, które będą jednocześnie przewiewne. Wśród dresowych spodni i legginsów, możemy znaleźć modele termoaktywne, dedykowane aktywnościom na świeżym powietrzu także zimą, zapewniające uczucie ciepła i komfort.

strój do ćwiczeń dolnych partii ciała

Buty sportowe do ćwiczeń – które wybrać?

Buty stanowią podstawę sportowej stylizacji. Na jaki model zdecydować się? Wszystko zależne jest od rodzaju treningu i jego intensywności.

Dla mężczyzn trenujących fitness lub cross fit idealnym rozwiązaniem będą buty sportowe z przewiewną siatką bądź technologią typu knit .

bądź technologią typu . Panowie, którzy biegają mogą sięgnąć po niezbyt ciężkie modele z wysokim poziomem amortyzacji , zabezpiecza wiązadła i stawy przed ewentualnymi kontuzjami.

, zabezpiecza wiązadła i stawy przed ewentualnymi kontuzjami. Faceci, uprawiający kulturystykę będą zadowoleni z butów o antypoślizgowej, solidnej podeszwie, stabilnie utrzymujących ich stopę. Nie mogą one być zbyt twarde lub miękkie, najlepiej aby stanowiły połączenie solidnych elementów skóry lub syntetycznego materiału z przewiewną tkaniną.

Ile powinny kosztować buty na siłownię? Jeżeli treningi, które odbywasz są regularne i nie wykonujesz ich jedynie amatorsko – warto wydać nieco więcej i zdecydować się na droższe modele od profesjonalnych producentów sportowych.

Trening na siłowni – jakie akcesoria?

Najpraktyczniejszymi, a jednocześnie najpopularniejszymi akcesoriami zabieranymi na siłownię są przede wszystkim: rękawiczki, etui na drobiazgi, telefon, skarpetki, które odprowadzą wilgoć. Rękawiczki świetnie sprawdzą się nie tylko wtedy, gdy chcemy podnosić ciężary, ale również w momencie gdy zamierzamy korzystać z urządzeń i maszyn do ćwiczeń, stabilizując uchwyt. Wybierając się na siłownię, warto wziąć również dwa swoje ręczniki i saszetkę na klucze. Weź z sobą także rozpinaną bluzę, która przyda się zanim będziesz rozgrzany. Bluzę możesz również zarzucić po wyjściu z budynku siłowni. W okresie jesienno-zimowym nie zapominaj o szaliku i czapce po wyjściu na zewnątrz.

akcesoria na siłownię

Wybierając strój na siłownię nie zapomnij o tym

Gdzie spakować potrzebne rzeczy? Oczywiście do pojemnej torby, w którą warto zaopatrzyć się znacznie wcześniej. Najlepszym wyborem będzie wygodna, pakowna torba z dwoma krótszymi rączkami do noszenia w rękach, oraz dłuższą rączką aby móc nosić ją na ramieniu. Pamiętaj, że torba musi być odpowiednio duża, aby móc bez problemu zmieścić cały strój sportowy i niezbędne akcesoria. Zamiast kupować przed treningiem butelkę wody, lepszym rozwiązaniem będzie bidon sportowy, który będziesz napełniał wodą samodzielnie. Zadaj także o odpowiednią muzykę, która zmotywuje Cię do działania i uprzyjemni czas w trakcie ćwiczeń. Nie zapomnij o słuchawkach.

Podsumowanie

Odpowiednie ubrania na siłownię to nie tylko wygodny, dresowy strój sportowy. Prawidłowo dobrane tkaniny i nowe rozwiązania technologiczne oferowane przez producentów sportowych pozwalają na znaczącą poprawę komfortu w czasie treningu, podnosząc efektywność. Idealnie dobrany strój na siłownię nie może być kompletny bez odpowiednich, bezpiecznych butów.