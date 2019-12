Mobilne procesory Ryzen 4 generacji wyłaniają się zza horyzontu?

Końcówka roku 2019, w którym to “Czerwoni” na czele z Lisą Su pokazali światu pierwsze desktopowe procesory oraz karty graficzne wykonane w 7nm procesie technologicznym. Zen 2 świętuje coraz to nowe sukcesy, czy to na rynku konsumenckim, czy serwerowym. Teraz ma wejść także do świata układów mobilnych dla laptopów, w serii Ryzen 4×00. My mieliśmy okazję dowiedzieć się o modelach (zaczynając od niskonapięciowego) Ryzen 7 4700U, Ryzen 5 4600H(S), Ryzen 7 4800H(S) oraz najmocniejszym, Ryzen 9 4900H. Czy coś więcej o nich wiemy?

Dostrzeżone w 3DMarku

Ryzen 7 4800H został dostrzeżony w popularnym benchmarku przez użytkowników Reddita. Ma to być układ składający się z 8 rdzeni fizycznych, oraz 16 logicznych czyli tak samo, jak najmocniejszy R9 4900H. Dodatkowo wiemy, iż wszystkie mobilne układy AMD z końcówką “H” mają mieć TDP na poziomie 45W oraz “45W+” w przypadku modeli z dopiskiem “HS”. Niskonapięciowy model R7 4700U ma ten parametr na poziomie 15-35W.

Porównując tą cechę do układów mobilnych Intela 9 generacji otrzymujemy te same liczby w przypadku R5 4600H czy R7 4800H.

Ryzen 5 4600 we wszystkich odmianach będzie wyposażony natomiast w 6 rdzeni wspieranych przez 12 wątków, a przy R7 4700U zdecydowano się na wariant z 8 rdzeniami fizycznymi bez wsparcia SMT. O nim jednak wiemy znacznie więcej, ponieważ do sieci wyciekły jego wyniki wydajności właśnie z 3DMarka. Jak się ona tam prezentuje?

Jak widać – przyzwoicie jak na mobilny układ, do tego niskonapięciowy i sparowany ze zintegrowanym układem graficznym. To jednak nie wszystko, ponieważ został on przyrównany z wynikami osiąganymi przez mobilne procesory “Niebieskich” 10 generacji – z jakim skutkiem?

Także wypadł bardzo dobrze, pokonując bliźniaczy układ od “niebieskiej strony mocy”, w postaci i7-10510U sparowanego także ze zintegrowanym układem graficznym. Pokonał nawet i7-1065G7, który to nie walczył już zintegrowanym układem, a GTX’em 1650 w wersji Max-Q. Uległ tylko w obliczu i7-10710U, który był w parze z w/w kartą graficzną Nvidii.

Prócz tego, porównano go także ze starszymi konstrukcjami samego AMD, w postaci Ryzen 7 3700U oraz Ryzen 5 3500U. Istotne jest także to, że dowiadujemy się z poniższej grafiki o taktowaniach – 2GHz w trybie bazowym oraz do 4,2GHz w turbo – dość imponująca wartość, jak na układ scalony tego typu.

Laptopy Asusa z tymi układami już do kupienia?

Oprócz całej zawieruchy z samymi układami, w ofercie hiszpańskiego sklepu LambdaTek pojawiły się laptopy Asusa. Zgadnijcie na czym bazują – na R5 4600H(S) oraz R7 4800H(S). Poniżej cały ich spis, wraz z linkiem do sklepu:

Ich ceny wahają się w zależności od wersji wyposażeniowej i tak dla laptopów wyposażonych w R5 4600 to 1201 Euro w wersji “H” oraz 1321 w wersji “HS”. W przypadku R7 4800H(S) to widełki od 1440-1680 Euro.

Kiedy zatem oficjalnie na półkach sklepowych?

Cóż, moim zdaniem bardzo prawdopodobną datą premiery są… nadchodzące targi CES 2020, które to odbędą się w dniach 7-10 stycznia nowego roku. Obecnie pozostaje czekać na więcej przecieków, a kto wie, może niedługo zacznie spływać także więcej informacji o RX 5600XT czy Zen 3?

Źródło:

