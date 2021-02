Monitor UHD do biura – AOC Q24P2Q

AOC Q24P2Q to ciekawa propozycja jeśli chodzi o monitor UHD do biura. Dobra matryca IPS, rozsądna jasność na poziomie 250 cd/m2 i rozsądna cena, która wynosi około 1000 zł. Sprawdźmy, co jeszcze oferuje ten model. Zachęcam do lektury krótkiej, ale treściwej (mam nadzieję) publikacji na jego temat.

Przede wszystkim, w zestawie znajdziemy przewód zasilający. Warto więc zauważyć, że zasilacz monitora umieszczono w jego obudowie. To duży plus. Oczywiście na tym nie koniec. Producent dołącza także przewody takie jak: HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, audio i USB. Każdy z nich ma 1,8 m długości.

Specyfikacja techniczna AOC Q24P2Q

Przekątna ekranu: 23,8 cali

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli, 123 ppi, proporcje obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania: 75 Hz

Czas reakcji: 4 ms

Typ matrycy: IPS

Jasność: 250 cd/m2

Pokrycie: sRGB 116 %

Kontrast dynamiczny: 50 mln : 1

Porty: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, 4 x USB 3.2, wyjście audio

Głośniki: tak, 2 x 2 W

Możliwość zawieszenia: tak, Vesa 100 x 100

Pobór mocy: włączony 24 watt, tryb gotowości 0,3 watt

Wymiary: 540 x 513 x 200 mm

Waga: 5,14 kg

Monitor UHD do biura

Znamy już specyfikację AOC Q24P2Q. Czas przyglądnąć się mu bliżej pod kątem wizualnym. Przede wszystkim cechują go bardzo cienkie ramki wokół matrycy. Dzięki temu będziemy mogli podłączyć dwa identyczne monitory obok siebie i “przerwa” między nimi nie powinna nam przeszkadzać. Oczywiście, dolna ramka jest nieco szersza, co jest raczej zrozumiałe. W centralnym jej miejscu umieszczono logo producenta. Z prawej z kolei mamy do dyspozycji pięć przycisków odpowiedzialnych między innymi za uruchomienie OSD (menu monitora). Warto dodać, że jest ono dostępne również w naszym, polskim języku, aczkolwiek raczej rzadko będziecie tam zaglądali. W końcu monitor UHD do biura ma po prostu działać i nie ukrywa, AOC Q24P2Q sprawdza się w tym przypadku wyśmienicie.

Pozostańmy jeszcze przy kwestii wizualnej. Monitor możemy regulować w płaszczyźnie góra – dół w zakresie 150 mm. Istnieje również możliwość pochylania go w zakresie 5 – 35 stopni. Nie zabrakło funkcji pivot. Dostęp do portów wejścia jest wygodny. Dodatkowo przewody możemy elegancko “ukryć”, ponieważ w stelażu podstawki jest umieszczony otwór. Być może służy tylko kwestii wizualnej, ale ja wykorzystałem go w nieco inny sposób.

Testy praktyczne

Monitor pracował z notebookiem HP Spectre 13-af000nw. Był on podłączony za pomocą przejściówki HDMI do USB typu C, gdyż ultrabook wyposażony został tylko w takie porty. Nie miałem żadnych zastrzeżeń co do jego pracy. Nie zaobserwowałem żadnych spadków wydajności, co w przypadku matryc wyświetlających obraz w 4K miało miejsce. Tak czy inaczej, jego jasność może i nie jest wybitnie dobra, jednak do codziennej pracy nawet przy dużym nasłonecznieniu pomieszczenia jest komfortowa. Rozdzielczość UHD pozwala na podzielenie pulpitu na np. dwa okna co może ułatwić pracę. Duży zakres regulacji zapewnia wygodę.

Oczywiście w grach nawet nie miałem zamiaru go testować. Pomimo, że w OSD są opcje ustawień gamingowych. Dlaczego? odpowiedź jest prosta – czas reakcji na poziomie 4 ms i częstotliwość odświeżania wynosząca 75 Hz sprawiają, żę nie ma opcji, aby grać na AOC Q24P2Q w komfortowych warunkach. Jest to po prostu monitor UHD do biura i tego się trzymajmy.

Co prawda w pracy siedzimy zazwyczaj na wprost ekranu, jednak można pochwalić matrycę za w miarę dobre kąty widzenia. Te kształtują się na poziomie 178 stopni zarówno w pionie, jak i poziomie. Co z kolorami? Adobe RGB 86% mówi samo za siebie. Graficy nie będą zainteresowani tym modelem. Tak czy inaczej, pracownik biurowy powinien być zadowolony.