Motorola edge 30 – dobry ekran, wydajność i atrakcyjna cena

Zastanawiam się, gdzie uplasować ten smartfon. Czy jest to półka wyższa? Wszak kosztuje 2199 zł. A może średniak, bo przecież flagowce potrafią kosztować dziś grubo ponad 5000 zł. No dobrze, Motorola edge 30 to smartfon oferujący dobry ekran i całkiem wydajne parametry. A to wszystko za wspomniane dwa tysiące złotych.

Nie oszukujmy się, jeszcze jakiś czas temu średniak kosztował 1500 zł. Dziś za tyle możecie znaleźć co najwyżej jakiś budżetowy model. Ale czas się obudzić, wszystko drożeje i nic z tym nie zrobimy. Kto wie, jak tak dalej pójdzie, może i zarobię na swoim iPhone? W przypadku samochodów wcale nie jest to czymś… dziwnym. Chociaż powinno dziwić.

Motorola edge 30 – dobry ekran, wydajne podzespoły i atrakcyjna cena

Właśnie dlatego uważam, że Motorola edge 30 za 2199 zł to naprawdę rozsądny wybór. Dlaczego? Przede wszystkim zacznę od wyświetlacza. OLED oferuje rozdzielczość FHD+, przekątną wynoszącą 6,5 cala oraz częstotliwość na poziomie 144 Hz. Całkiem, całkiem jak na średnią półkę. Oprócz tego klienci otrzymają 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na swoje dane. Możliwość rozbudowy? Nie ma opcji, ma wystarczyć to, co daje producent.

Motorola skupia się mocno na prezentacji aparatów. Z doświadczenia wiem, że mogą dawać nieco przekoloryzowany efekt, ale mogę się mylić. Tak czy inaczej, na froncie mamy kamerę 32-Mpix, natomiast z tyłu umieszczono ultraszerokokątny obiektyw. 50 MP ma wystarczyć do zrobienia ładnych zdjęć. Jest też optyczna stabilizacja obrazu, tryb nocny i możliwość nagrywania filmów o jakości HDR10.

I teraz najważniejsze, a więc procesor. Motorola edge 30 posiada Snapdragona 778G+, który powinien radzić sobie z większością gier dostępną w Sklepie Play. Co ciekawe, smartfon powinien oferować również bardzo dobrą prędkość Internetu, bowiem posiada moduł Wi-Fi 6E. Tak, tak – jest też sieć 5G, ale wszyscy dobrze wiemy jak to z nią jest. Bateria ma 4020 mAh pojemności – nie jest źle, a w przypadku konieczności podładowania mamy do dyspozycji ładowarkę TurboPower 30.

Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych. Szczegóły znajdziecie na stronie producenta.