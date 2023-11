Masz ten sprzęt, więc myjesz naczynia w zmywarce. To oczywiste. Ale czy zastanawiasz się nad pewnymi kwestiami wkładając poszczególne naczynia? Zapewne dziwiło Cię nie raz, gdy po skończonym myciu wyciągałeś brudne talerze. Jest kilka zasad, które sprawiają, że przede wszystkim oszczędzisz miejsce w zmywarce, a naczynia będą zawsze dokładnie umyte.

Zmywarka to wspaniały sprzęt AGD, który pomaga nam w codziennym pracach w domu. Nie znam osoby, która lubi myć naczynia. Tym bardziej taka zmywarka będzie wybawieniem i jeśli ktoś chociaż raz spróbuje z niej korzystać, na sto procent nie wróci do tradycyjnego mycia ręcznego. Tak czy inaczej, istnieje kilka zasad, które trzeba znać aby zawsze cieszyć się perfekcyjnie umytymi naczyniami. Dodam tylko, że wcale nie chodzi mi o to, by sprzęt był na bieżąco “serwisowany” – mam na myśli dosypanie soli, nabłyszczacza i utrzymywanie odpowiedniej czystości we wnętrzu. Chyba, jeśli myjesz naczynia w zmywarce to doskonale o tym wiesz.

Myjesz naczynia w zmywarce? Oto błąd, który robi większość.

Jak odpowiednio myć naczynia w zmywarce? Praktyczne porady

Zacznijmy od poprawnego ustawienia naczyń. Każda zmywarka jest podzielona na tak zwane dwa kosze – dolny i górny. Przyjrzyjmy się najpierw temu dolnemu. To właśnie tam powinniśmy ulokować przede wszystkim garnki i półmiski, a więc te naczynia, których mycie może okazać się najtrudniejsze, ponieważ ich stopień zabrudzenia może być największy. Nie muszę chyba przypominać o tym, by ustawić je dnem do góry, aby woda dotarła do ich wnętrza, ale przy okazji w nim nie została. Do tego zwróćcie uwagę, aby duże naczynia nie blokowały pracy górnej dyszy. Można również – o ile się wam uda – ustawić garnki na skos, aby woda spływała z nich o wiele łatwiej.

Jeśli chodzi o talerze, ustawcie je tak, aby wszystkie były skierowane w jedną stronę. Najlepiej od największego do najmniejszego. Nie mogą do siebie przywierać, ponieważ to utrudni zmywarce pozbycie się brudu. Dodam jeszcze, że te najbardziej brudne naczynia trzeba umieścić najbliżej dysz myjących, aby faktycznie skutecznie pozbyć się nieczystości. Niektóre zmywarki, jak na przykład Samsung Bespoke posiadają dwie dysze myjące, które, co ciekawe, obracają się w różnych kierunkach. Fajny dodatek, który powinien znacznie skuteczniej pozbyć się brudu z naczyń.

Z własnego doświadczenia wiem, że zdarzało się wyciągnąć niedomyte naczynia. Dlaczego? Oczywiście, przez moje lenistwo. Wkładałem talerze i garnki byle jak do zmywarki, przez co sprzęt nie mógł poradzić sobie skutecznie z brudem. Wystarczy przede wszystkim umieścić je zgodnie z zasadami, a także nie przesadzać – nie umieszczajcie talerzy na siłę. Nie ma miejsca? Trudno, albo umyj je ręcznie albo zostaw w zlewie, niech czekają na swoją kolej.

Myjesz naczynia w zmywarce? Oto błąd, który robi większość.

Myjesz naczynia w zmywarce? Zastosuj się do tych wskazówek, a będą one zawsze czyste

Przejdźmy do kosza górnego. Nie trudno się domyślić – to właśnie tam umieszczamy delikatne naczynia. Mam na myśli szklanki, kubki, miseczki. W zależności od zmywarki, mogą tam taże znaleźć się sztućce. Kiedyś miałem specjalny koszyczek umieszczony na dolnej części zmywarki. Teraz posiadam półkę w górnej części kosza. To właśnie tam “lądują” noże, widelce i łyżki. Tak czy inaczej, pamiętajcie o głównej zasadzie – wszystkie naczynia, które układacie na górnym koszu muszą być umieszczone dnem do góry. Odpowiednio zabezpieczcie je przed przypadkowym obróceniem. Mi się tak zdarzyło i co? później wyciągałem ze zmywarki napełnione wodą miski, które musiały iść do ponownego mycia.

Nie wiem czy wiecie, ale jeśli zdarzy się, że macie np. wysokie kubki lub kieliszki, większość zmywarek pozwala na obniżenie kosza o kilka centymetrów. Może to oczywiste, ale lepiej o tym wspomnieć. Jeśli będziecie regulować wysokość kosza, róbcie to bez naczyń w zmywarce. Dzięki temu nie dojdzie do ich uszkodzenia. Przy okazji, ucha kubków trzeba skierować do środka kosza. Warto o tym pamiętać. Wielu producentów sugeruje również, aby szkło umieszczać na bocznych krawędziach kosza naszej zmywarki.

Myjesz naczynia w zmywarce? Oto błąd, który robi większość.

Warto o tym pamiętać, jeśli myjesz naczynia w zmywarce

Pozostaje jeszcze kwestia sztućców, chociaż o nich już wspominałem. Tak czy inaczej, ostrza noży kierujemy w dół. Jeśli macie półkę, sugeruję aby łyżki również były umieszczone tak, by ta część, którą nabieramy ciecz była umieszczona w dół. Dzięki temu unikniecie sytuacji, w której po zakończonym myciu zostanie nam woda z płynem. I co wtedy? Oczywiście, mycie ręczne lub ponowne włożenie ich do zmywarki. W takich sytuacjach chyba lepszą opcją jest koszyk na sztućce, jednak wszyscy dobrze wiemy, że nie każdy model takowy posiada.

Niektórzy nie zdają sobie również sprawy z tego, że nie wystarczy po prostu dowolnych, brudnych naczyń włożyć do zmywarki i na tym koniec. Jeśli na talerzach są zabrudzenia tym pestki, kawałki jedzenia itd., należy je usunąć. Fakt, jest w zmywarce koszyk na takie nieczystości, ale faktycznie, lepiej pozbyć się takich zanieczyszczeń przed rozpoczęciem mycia. Kolejna rzecz to również oczywista kwestia, ale często o niej zapominamy. Nie wszystkie naczynia nadają się do mycia w zmywarce. Nie możemy tam myć przedmiotów z aluminium, gliny, miedzi, mosiądzu, cyny czy drewna.

Wiele osób na pewno również zważyło, że mycie przedmiotów wykonanych ze szkła lub porcelany może doprowadzić do ich zmatowienia. Widzisz, nawet jeśli myjesz naczynia w zmywarce, wcale nie muszą one po myciu być… czyste. Warto więc mieć na uwadze te praktycznie wskazówki by uniknąć problemów.