Najlepiej zarabiający YouTuberzy na świecie. Forbes przedstawia listę!

YouTube to najpopularniejsza platforma do umieszczania swoich materiałów i od kilku lat jest także miejscem pracy dla tysięcy, o ile nie milionów twórców. Na popularność kanałów oraz samego serwisu wpływa panująca w dalszym ciągu pandemia, przez którą więcej czasu spędzamy w domu. Najlepiej zarabiający YouTuberzy w 2021 roku to lista przygotowana przez magazyn Forbes. Kto znalazł się na szczycie?

Najlepiej zarabiający YouTuberzy w 2021- MrBeast dominuje!

Chyba nie będzie żadnego zaskoczenia, jeśli napiszemy, że najlepiej zarabiającym YouTuberem w 2021 roku był MrBeast. Jest to obecnie najpopularniejszy twórca, który na swoje materiały przeznacza ogromne sumy pieniędzy. Doskonałym przykładem jest ostatnie wielkie przedsięwzięcie Jimmy’ego Donaldsona. MrBeast stworzył zawody Squid Game, gdzie główną nagrodą było ponad 400 tys. dolarów. Oczywiście plan zawodów łudząco przypominał ten serialowy. W tym przypadku jednak nikt nie zginął.

Na wielkie zarobki MrBeast w 2021 roku złożył się nie tylko sukces jego kanału, ale również kilka innych ruchów. Jimmy Donaldson uruchomił bowiem swoją aplikację oraz posiada menu MrBeast Burger, które dostępne jest w ponad 1600 restauracjach na terenie Stanów Zjednoczonych. Produkty sygnowane jego imieniem sprzedały się już w ogromnym nakładzie!

Obaj bracia Paul w topowej dziesiątce

Na drugim miejscu w zestawieniu Najlepiej zarabiający YouTuberzy znalazł się młodszy z braci Paul – Jake. Na swoim koncie w 2021 roku zapisał on 45 milionów dolarów. Według informacji podanych przez Forbesa, aż 40 milionów zarobił on na swoich trzech walkach bokserskich. Wygrał on dwa pojedynki z Tyronem Woodley’em oraz z Benem Askrenem. Pozostałe 5 milionów USD wygenerowały reklamy na jego kanale na YT.

Podium zestawienia Najlepiej zarabiający YouTuberzy w 2021 roku zamyka Markiplier. Twórca ten w poprzedzającym roku zapisał na swoim koncie 38 milionów dolarów. Warto zaznaczyć, że starszy z braci Paul, czyli Logan uplasował się na 9. miejscu z zarobkami na poziomie 18 milionów dolarów.

Najlepiej zarabiający YouTuberzy w 2021 wg. magazynu Forbes (zarobki od 1 stycznia do 31 grudnia):

MrBeast ($54 milionów) Jake Paul ($45 milionów) Markiplier ($38 milionów) Rhett & Link ($30 milionów) Unspeakable ($28.5 milionów) Like Nastya ($28 milionów) Ryan Kaji/Ryan’s World ($27 milionów) Dude Perfect ($20 milionów) Logan Paul ($18 milionów) Preston ($16 milionów)

Źródło: Forbes