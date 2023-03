Nastolatkowie z Podlasia dźgali psa widłami. Drastyczne wideo. [+18]

Niektórzy ludzie mają nie po kolei w głowie i ciężko zrozumieć dlaczego robią takie rzeczy. Nastolatkowie z Podlasia dźgali psa widłami, a wszystko nagrali i wrzucili do internetu. Co chcieli tym osiągnąć?

Brak słów. Psychopaci? To chyba zbyt łagodne określenie

Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Skąd biorą się tacy ludzie? Psychopaci, którzy krzywdzą bezbronne zwierzęta, powinni dostać takie kary i ponieś takie konsekwencje, żeby ich życie zamieniło się w piekło i nieważne czy są oni pełnoletni, czy też nie. W sieci pojawiło się drastyczne nagranie wideo, na którym nastolatkowie z Podlasia dźgali psa widłami.

Na takie zachowania jak te po prostu brakuje słów. Chciałoby się coś powiedzieć, ale wydaje się, że jakiekolwiek słowa, które wyszłyby z ust, byłyby niewystarczające. Bo co muszą mieć w głowie ludzie, którzy biorą widły, dźgają nimi psa i cieszą się przy tym, jakby to była zabawa? Nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, co musiał czuć ten biedny zwierzak.

Nastolatkowie z Podlasia dźgali psa widłami i wszystko nagrali

Nagranie ze zdarzenia udostępniła organizacja DIOZ, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Na wideo widać, jak 17-letni mężczyzna oraz 15-letnia kobieta znęcają się nad bezbronnym psem, który w strachu chowa się przed nastolatkami. Oprawcy dźgają zwierze widłami, a następnie kopią i najwidoczniej nieźle się przy tym bawią. Dwaj zwyrodnialcy, bo inaczej nie da się ich określić, to mieszkańcy gminy Szczuczyn.

Jak podaje Polskie Radio Białystok, 17-letni mężczyzna spędził noc w areszcie, a 15-latka ze względu na swój wiek nie została aresztowana. Oboje przyznali się do winy. Zwierzak na całe szczęście przeżył, ale doznał urazu oka i skóry i znalazł się pod opieką weterynarza. 17-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 15-latka ze względu na swój wiek prawdopodobnie uniknie większych konsekwencji prawnych.

– Grajewscy policjanci na jednym z portali społecznościowych zauważyli nagranie, z którego wynikało, że mężczyzna bestialsko potraktował psa. Z wpisów internautów wynikało też, kto może być sprawcą tego zdarzenia. Policjanci natychmiast sprawdzili te informacje i potwierdzili tożsamość zarówno mężczyzny widniejącego na nagraniu, jak i kobiety, która nagrywała całe zajście. Okazali się nimi 17-latek i 15-latka z terenu powiatu grajewskiego. informuje mł. asp. Sylwia Gosiewska z grajewskiej komendy Policji.

W takich przypadkach osoby nieletnie, według mnie, powinny być sądzone jak dorośli. Nastolatkowie dźgali psa widłami i tylko cud sprawił, że zwierzak przeżył. Osoby w takim wieku są już w pełni świadome swoich czynów i powinny trafić do aresztu, na co najmniej kilka lat.

Źródło: opr. wł./Radio Białystok/Twitter @thepolandnews/DIOZ