Nintendo do tej pory było niezagrożone na pozycji lidera wśród przenośnych konsol do gier. Switch to jedyny handheld, który oferuje dobrą grafikę i fajne tytuły. Już niedługo, ponieważ Valve zapowiedziało Steam Deck. To może być początek końca Nintendo Switch!

Nintendo może zacząć się obawiać

Kilka dni temu Nintendo zapowiedziało swoją nową konsolę. Urządzenie to nie było jednak tym, czego oczekiwali użytkownicy. Nowa Konsola Nintendo Switch OLED posiada jedynie zmieniony ekran i większą pamięć startową. Podzespoły pozostały te same, co podirytowało graczy, którzy oczekiwali wersji Pro handhelda. Teraz okazuje się, że japońska marka ma na horyzoncie nowego konkurenta. I to nie byle jakiego.

Valve przedstawiło swoją nową przenośną konsolę, która z pewnością zaspokoi potrzebny najbardziej wymagających graczy. Jest ona o wiele bardziej wydajna, niż. Nintendo Switch i przede wszystkim pozwala na grę w gry PC! Co zatem wiemy o nowej konsoli Steam Deck?

Steam Deck to mała, ale potężna konsola przenośna

Valve w końcu przedstawiło swoją przenośną konsolę do gier. Od wielu miesięcy mówiło się, że firma pracuje nad handheldem, jednak nie było oficjalnego potwierdzenia. Do teraz! Steam Deck to konsola wyposażona w dotykowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli o proporcjach 16:10. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz, a maksymalna jasność 400 nitów.

Na pokładzie Steam Deck znalazły się dwa gładziki o powierzchni 32,5 mm, dwa analogi oraz analog kierunkowy. Z tyłu umieszczono dwa triggery i dwa bumpery, a poniżej producent zdecydował o umieszczeniu czterech przycisków dodatkowy. Konsola posiada także możliwość sterowania żyroskopem. Na obudowie znalazły się oczywiście głośniki stereo, dwa mikrofony, gniazdo słuchawkowe oraz dotykowe sprzężenie zwrotne.

Valve łączy siły z AMD i tworzy wydajny zestaw

Podzespoły konsoli Steam Dock zostały stworzone przy współpracy z AMD. Sercem urządzenia jest CPI Zen 2+ (8 wątków, 4 rdzenie), którego standardowe taktowanie wynosi 2,4 GHz, a w trybie turbo wzrasta do 3,5 GHz. Procesor graficzny to RDNA 2 (1.0 do 1.6 GHz) i dodatkowo znajdziemy tutaj 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i 512 GB przestrzeni na dysku NVMe. Pojemność można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Według Valve taka specyfikacja pozwoli na granie w najnowsze tytuły przy bardzo komfortowej rozgrywce. Oczywiście znajdziemy tutaj także USB typu C i Bluetooth. W oddzielnej stacji dokującej będzie dostępny port DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet, dodatkowe złącze USB 3.1 i dwa USB 2.0.

Bateria w nowej konsoli ma pozwolić na od dwóch do ośmiu godzin pracy. Wszystko zależy od tego, jak intensywnie będziemy używać urządzenia. Konsola pracuje na systemie SteamOS, działającego na warstwie kompatybilności o nazwie Proton. Steam Dock pozwoli na grę zdalną w dowolną grę PC, gdziekolwiek się znajdujemy, czat, dostęp do sklepu i czatu Steam. Urządzenie będzie obsługiwało także funkcję szybkiego wstrzymywania i uruchamiania gier. Jak podaje producent, konsolę można podpiąć do ekranu zewnętrznego i grać w jakości 8K 60 Hz/4K 120 Hz.

Jak cenowo prezentuje się Steam Deck?

Jeśli szukacie konsoli, która pozwoli wam na grę w ulubione i pecetowe tytuły, to Steam Deck jest do tego idealnym wyborem! Cenowo prezentuje się następująco – wersja 64 GB została wyceniona na 399 USD. Bardziej pojemny wariant 256 GB to wydatek rzędu 529 USD, a najbardziej pojemny Steam Deck z dyskiem 512 GB będzie kosztował 649 USD. Dokładne polskie ceny nie są jeszcze znane.