OCHNIK wiosna-lato 2024. Zobacz najnowszą kolekcję

Czym inspirowali się projektanci najnowszej kolekcji OCHNIK? Ciepłymi, pełnymi słońca dniami, które znane są na przykład z nadmorskich resortów. Wyobraź sobie, że światło przenika przez zasłony o poranku, a Ty starasz się rozbudzić przy aromatycznej kawie. Później udajesz się na plażę aby spacerować wzdłuż brzegu morza. Tam czas płynie wolniej, zgadzasz się? Dlatego też OCHNIK wiosna-lato 2024 to zwiewne koszule i sukienki, które wykonano z miękkiej bawełny lub wiskozy. To także kapelusze w naturalnych odcieniach, ubrania uszyte z naturalnych materiałów, które (co bardzo ważne) pozwalają naszej skórze oddychać. Projektanci nie zapomnieli również o eleganckich, wieczorowych sylwetkach. Mam tu na myśli lekkie sukienki, garnitury, długie spodnie czy trencze.

Najnowsza kolekcja OCHNIK wiosna-lato 2024 dla kobiet i mężczyzn

Jak widzicie, mamy stroje codzienne, jak i propozycje, które pozwolą przygotować ciekawe outfit na wieczorne wyjście – zarówno to eleganckie, jak i “luźne”. Mam na myśli spacer po nadal rozgrzanym piasku. Oprócz tego w kolekcji znajdziemy np. damski garnitur z wiskozy w kolorze magenta, a także czerwoną mini, którą wykonano z naturalnej skóry. Oczywiście, pojawiają się także skórzane kurtki, aczkolwiek projektanci OCHNIK je rekonstruują, dzięki czemu możemy zobaczyć bamberki, marynarki z baskinką, a także kurtkę na kształt kimona wiązanego w talii paskiem. Są również dwustronne parki czy jednoczłonowe kreacje – sukienki mini, mini i maxi. Kobiety znajdą również kombinezony, plisowane spódnice oraz dopasowane sweterki.

Przejdźmy do panów, gdyż oni również mogą znaleźć coś dla siebie w najnowszej kolekcji OCHNIK wiosna-lato 2024. Możemy znaleźć między innymi jasne, lniane garnitury, a także wiele opcji koszulek polo. Oczywiście, jak na markę przystało, propozycja dla mężczyzn jest uzupełniona bogatą selekcją okryć skórzanych, co raczej nie powinno nikogo dziwić, prawda? Powróćmy do kolorystyki. Jak już wspominałem, kolekcję cechują neutralne odcienie inspirowane piaskiem i morzem, które zestawiono z różami i świeżymi limonkami. Barwy wzbogacają roślinne wzory, takie jak liście czy kwiaty. Warto również wspomnieć o wykorzystaniu naturalnych surowców. Mam na myśli len i bawełnę.

