Nowa kolekcja PUMA przygotowana we współpracy z Maison Kitsuné

Sportowa marka nawiązuje współpracę z Maison Kitsuné. Nowa kolekcja PUMA to przede wszystkim sportowe dziedzictwo, paryski sznyt oraz estetyka Tokio.

Co znajdziemy w najnowszej linii? Przede wszystkim klasyczne sylwetki, ale przygotowane tak, by nadawać im nowoczesna formę. Maison Kitsuné nawiązuje do japońskiej i francuskiej kultury. Nowa kolekcja PUMA skupia się na stonowanych odcieniach ziemi. Gumowe wykończenia i autentyczny co-branding sprawiają nowe ubrania i buty są w pewnym stopniu uosobieniem ulicznego stylu.





Warto zwrócić uwagę na logotyp Maison Kitsuné. Co on oznacza? Maison, czyli francuskie słowo oznaczające dom. Kitsune z kolei tłumaczone z języka japońskiego oznacza lisa.

Nowa kolekcja PUMA we współpracy z Maison Kitsuné

Przyjrzyjmy się nowościom, jakie oferuje nam sportowa marka. Ciekawie wygląda kurtka Military, którą wykonano z wodoodpornego materiału. Interesujące są również spodnie Cargo, które posiadają graficzny haft i sześć kieszeni. Jeśli chodzi o obuwie, wyróżnia się Ralp Sampson Min, który został wzbogacony czarną, nylonową cholewką z gumową nakładką. Z kolei Roma to kontrastowe kolory bieli i brązu. Oczywiście, to nie wszystko. Nowa kolekcja PUMA to również inne modele butów, plecak, saszetki i czapki.

Produkty będą dostępne za pośrednictwem stron maisonkitsune.com oraz PUMA.com, a także w sklepach stacjonarnych i partnerskich od 27 marca. Co o niej sądzicie? podobają się Wam nowości, jakie oferuje marka?