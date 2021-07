Nowe przepisy sprawiają, że zakup gamingowego PC jest niemożliwy

Wyobraźcie sobie moment, w którym chcecie kupić wymarzony komputer gamingowy. Często osoby, które nie znają się na podzespołach komputerowych, wybierają tzw. gotowce. W momencie wyboru urządzenia okazuje się, że jego zakup jest niemożliwy, a to ze względu na zasady dotyczące efektywności energetycznej. Taki los spotkał graczy z kilku stanów w USA.

Mocny komputer gamingowy? Na pewno nie w tych stanach

Dell jest jedną z firm, która w swojej ofercie posiada gotowe komputery o wysokiej wydajności, które są idealne dla osób pragnących grać w najnowsze tytuły. Komputer gamingowy, z racji swoich mocnych podzespołów ma duże zapotrzebowanie na energię. Okazuje się jednak, że już teraz mieszkańcy stanów Waszyngton, Oregonu, Vermontu, Hawajów, Kolorado i Kalifornii mogą pożegnać się z mocnymi komputerami z serii Alienware Aurora R10 i R12.

Co jest powodem? Chodzi o nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej, które właśnie w tych stanach weszły w życie. W oświadczeniu przedstawiciel firmy Dell potwierdził, że nowe przepisy mocno ograniczają wybór użytkowników. W wyżej wymienionych stanach zakup mocnego komputera tej marki jest już niemożliwy. Zakaz ten tyczy się nie tylko komputerów stacjonarnych, ale także urządzeń AiO oraz mobilnych systemów do gier. Jak narazie tylko Dell zastosował się do nowych przepisów, Acer przygląda się sprawie, a HP nie wydało żadnego oświadczenia.

Zakup wydajnego peceta stał się trudniejszy dla graczy z USA.

Nowe przepisy w drodze

Przepisy o ograniczonej efektywności energetycznej, które obowiązują w tych sześciu stanach, weszły do życia 1 lipca. Już w grudniu będą one dotyczyły również wydajne komputery z przeznaczeniem do pracy w sieci, notebooki wykorzystujące wiele ekranów czy te o działaniu cyklicznym i monitory z wysokimi częstotliwościami odświeżenia. Życie gracza w USA staje się więc coraz trudniejsze. Przecież komputer gamingowy o dużej mocy obliczeniowej i mocnej specyfikacji nie należy do najoszczędniejszych.

Jest jednak prosty sposób na obejście tych przepisów, jeśli chodzi o komputery PC. Zakazy nie dotyczą poszczególnych elementów specyfikacji, a gotowych urządzeń. Osoby, które chcą posiadać wydajny komputer do gier, muszą jedynie go złożyć. Składając komputer gamingowy od podstaw, użytkowni nie musi zaprzątać sobie głowy nowymi przepisami wprowadzonymi na początku lipca.

Czy taki sam los czeka nas w Polsce?