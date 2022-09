Nowe PS5 zyska bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie

O tym, że Sony planuje wypuszczenie nowej wersji konsoli PlayStation 5, wiemy już od jakiegoś czasu. Teraz okazuje się, że nowe PS5 zostanie wyposażone w ciekawe i praktyczne rozwiązanie. Czego możemy oczekiwać?

Nowe PS5 trafi do sprzedaży w przyszłym roku

Nowe PS5 wejdzie na rynek w 2023 roku i wprowadzi kilka zmian względem pierwotnej wersji konsoli japońskiego giganta. Przede wszystkim możemy spodziewać się zmiany designu urządzenia. Konsola zostanie więc nieco przerobiona, jednak nie wiemy, czy gabaryty mocno ulegną zmianie.

Sony planuje stworzenie konsoli z przenośnym napędem optycznym!

To jednak nie wszystko, ponieważ Sony planuje postawić na bardzo praktyczne rozwiązanie, które sprawi, że serwisowanie konsoli w razie uszkodzenia, będzie zdecydowanie tańsze. Jak podają najnowsze informacje, nowe PS5 będzie miało możliwość podłączenia zewnętrznego napędu optycznego!

Sony stawia na praktyczne rozwiązanie. Użytkownicy będą zadowoleni!

Informację o tym, że nowe PS5 będzie oferowało możliwość podłączenia zewnętrznego napędu optycznego, podał Tom Henderson. Konsola zostanie wyposażona w dodatkowy port USB typu C! Oczywiście PlayStation 5 w dalszym ciągu będzie sprzedawane z napędem, jednak Sony postanowiło wprowadzić do sprzedaży również oddzielny napęd, który miałby być rozwiązaniem kosztownej naprawy tego, który jest częścią integralną urządzenia.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Źródła sugerują, że pomimo tego, że napęd optyczny będzie elementem przenośnym, to nie zrujnuje on estetyki nowego PlayStation 5. Pojawiają się informacje, że napęd ten będzie montowany wewnątrz urządzenia. Pozostaje pytanie, czy element ten będzie można również podłączyć do wersji, która pierwotnie nie ma napędu optycznego. Wydawałoby się to logiczne, jednak producenci stosują różne taktyki.

Jeśli chodzi o zmianę wyglądu konsoli, to nie należy spodziewać się rewolucji, a ewolucji, bo jak podają źródła, konsola, która trafi na rynek w 2023 roku, nie będzie się mocno różniła designem od tej, która sprzedawana jest obecnie.

Źródło: Tom Henderson via Insider-gaming