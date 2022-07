Holenderski producent zdecydował się rozszerzyć ofertę produktową o telewizory nowej generacji z serii The One. Zasadniczo to nic innego jak rozwinięcie znanej wcześniej serii Philips Performance.

Nowości od firmy Philips

Philips rusza ze sprzedażą telewizorów nowej generacji

W „nowej” serii zobaczymy na początek modele oznaczone numerkami 8807 oraz 8857. Z cech szczególnych można wymienić matryce o przekątnej sięgającej aż 86 cali czy odświeżanie na poziomie nawet 120 Hz. Obecny jest także Android TV w wersji 11. Ich pojawienie się na rynku jest swoistym kompromisem pomiędzy możliwościami oraz ceną, która według producenta ma być niewygórowana.

Jeśli chodzi o funkcjonalność, nie zabrakło także oświetlenia Ambilight, z którego słynie Philips, matryc LCD WCG czy obsługi większości najważniejszych formatów HDR, całości dopełnia wspomniane wcześniej odświeżanie na poziomie 120 Hz. Preinstalowany AndroidTV w wersji 11 umożliwi dostęp do wszystkich dobrodziejstw tego systemu jak aplikacje z Google Play, obsługi asystentów głosowych i wiele więcej.

Możliwości multimedialne Philips The One

Producent chwali się również zastosowaniem nagłośnienia o mocy 20 watów w systemie stereofonicznym. Nie zabrakło również obsługi Dolby Atmos oraz możliwości bezprzewodowego strumieniowania dźwięku wysokiej jakości w technologii DTS Play-Fi. Daje to wiele opcji do stworzenia domowego centrum multimedialnego wyposażonego w głośniki czy subwoofer bez użycia kabli.

Nie zawiodą się także gracze, tutaj Philips popisał się implementacją Freesync Premium. Obecne jest również złącze HDMI w wersji 2.1 eArc. Co najważniejsze input lag został zredukowany do minimum i wynosi 11 ms. Ucieszy graczy również technologia VRR umożliwiająca przesył materiałów w rozdzielczości 4K o częstotliwości do 120 Hz. Podręczne menu telewizora umożliwia szybkie i proste wyłączania lub włączanie trybów VRR czy Freesync.

Modele, ceny, dostępność Philips The One

Oferta produktowa obejmuje modele o przekątnej 43”, 50”, 55”, 65”, 75” oraz 86”. Każdy więc powinien znaleźć odpowiadający mu rozmiar. Telewizory te cechują się także cienkimi ramkami oraz smukłą konstrukcją. Kolorystyka pozostała srebrna. Jak wspomniałem we wstępie, modele na start otrzymujemy dwa, różnią się one kolorem pilota — czarny w przypadku 8857 oraz srebrny w 8807. Jeśli zaś chodzi o ceny, to prezentują się one następująco:

Model 43-calowy w cenie 3499 złotych

Model 50-calowy w cenie 3999 złotych

Model 55-calowy w cenie 4299 złotych

Model 65-calowy w cenie 5499 złotych

Model 75-calowy w cenie 7999 złotych

Model 86-calowy w cenie 12999 złotych

Powinny być dostępne w sklepach w najbliższym czasie.