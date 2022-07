Nowości iiyama na wakacje – sprawdź o jakie modele chodzi

Wakacje w pełni, lecz popularna marka nie ma zamiaru brać wolnego i serwuje nam sporo nowości na koniec lipca. Nowości iiyama to przede wszystkim kilka monitorów czy dwa nowe modele mini-PC to coś, z czym warto się zapoznać.

Nowości iiyama – monitor ProLite XUB2792HSN-B1

Listę otwiera monitor wyposażony w 27-calową matrycę wykonaną w technologii IPS w rozdzielczości Full HD (1920×1080). Od razu w oczy rzuca się także bezramkowa konstrukcja edge-to-edge, która niejednemu wpadnie w oko. Producent chwali się także wbudowanym hubem, zawierającym w sobie porty USB-C oraz RJ-45 (LAN), które bez wątpienia zwiększają wartość użytkową oraz możliwości monitora. Posiada także wyjście DisplayPort, które ułatwi nam stworzenie wielomonitorowej konfiguracji. Portami USB zaś możemy posłużyć się, aby podłączyć mysz czy klawiaturę.

Iiyama ProLite XUB2792HSC-B1

Następną pozycją na liście letnich nowości jest także model posiadający matrycę IPS Full HD o przekątnej 27-cali. Różnicą jest jednak zwiększone do 75Hz odświeżanie, co w praktyce oznacza zauważalnie płynniejszy obraz. W tym monitorze także uświadczymy wbudowanego hubu, wyposażonego w złącza USB-C z możliwością ładowania, na przykład laptopa, mocą do 65W. Tak jak powyższy model, wyposażony jest też w szereg technologii chroniących nasz wzrok, takich jak Flicker-Free czy redukcja światła niebieskiego. W obydwu modelach uświadczymy również stopki z regulacją wysokości monitora.

Iiyama ProLite XUB2492HSC-B1

Powyższe monitory mają również młodszego, bo 24-calowego brata. Matryca to nadal IPS o rozdzielczości Full HD, w tym przypadku z 60Hz odświeżaniem. Także i w tym modelu nie mogło zabraknąć stacji dokującej. Znalazła się również stopka z regulacją wysokości i funkcją rotacji.

Iiyama ProLite T1624MSC-B1

Odbiegając od klasycznych monitorów, warto przyjrzeć się tej pozycji. Do dyspozycji mamy tu dotykowy ekran IPS o przekątnej 16 cali przy rozdzielczości Full HD, a dzięki 10-punktowej technologii dotykowej, przez producenta zwanej Projective Capacitive, nie będzie trzeba martwić się o jakiekolwiek problemy w trakcie użytkowania. Monitor wyposażony jest w rozkładaną stopkę, dzięki której bez problemu będzie można wedle uznania postawić go na biurku lub ją złożyć i używać go jako tabletu. Ciekawa propozycja o szerokiej gamie zastosowań, nieprawdaż?

Iiyama SPC51001BC-1 i OPC51103BC

Zmieńmy jednak klimat i przyjrzyjmy się dwóm nowym komputerom typu mini-PC od japońskiego producenta. Występują one w formie modułów OPS Slot PC oraz Slot PC. Pierwszy z nich, model SPC51001BC, wyposażony został w procesor Intel Core i5-10400, drugi zaś – OPC51103BC – Intel Core i5-1135G7. Kartą graficzną, którą dysponują obydwa te komputery, to Intel UHD. Dyskiem, który nosi dane w tych konstrukcjach, jest nośnik SSD o pojemności 256GB. Moduł TPM 2.0 (Trusted Platform Module) oraz wbudowany system Windows 10 IoT Enterprise otwierają dodatkowe spektrum możliwości łączenia ich z innymi urządzeniami marki Iiyama bez żadnego okablowania.

SPC51001BC-1 OPC51103BC Nowości iiyama na wakacje – sprawdź o jakie modele chodzi

Szczegóły na temat sprzętu iiyama można znaleźć na stronie producenta.