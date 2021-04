Nowy Apple iMac z procesorem M1 to najpiękniejszy komputer all-in-one

Podczas dzisiejszej konferencji zobaczyliśmy kilka fajnych produktów z nadgryzionym jabłkiem w logo. Moją uwagę najmocniej przykuł nowy Apple iMac z procesorem M1. Jest on tak ładny, że zdecydowanie mógłby stanąć na moim biurku. Oj tak. To najpiękniejszy komputer all-in-one, jaki widziałem.

Możecie się ze mnie śmiać, że się zachwycam, ale sami zobaczcie jaki on jest cienki. 11,5 mm grubości, połączenie z równie cienką podstawką i minimalizm. To główne cechy sprzętu. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić to dość grube ramki – szczególnie ta pod ekranem. Ale cóż, gdzieś te podzespoły trzeba zmieścić. Zainstalowano tam również… sześć głośników. Przyglądając się jeszcze przedniej części komputera widzimy nad matrycą kamerę – oferuje nagrywanie w rozdzielczości Full HD. Nowy Apple iMac z procesorem M1 wygląda obłędnie – niczym powiększony iPad.

Minimalistyczny front sprawił, że producent zrezygnował z dosłownie wszystkiego, co mogłoby zaburzyć harmonię projektu. Dlatego nawet logo Apple umieszczono na tylnej części obudowy. Są tam również cztery porty: dwa USB typu C oraz dwa obsługujące standard Thunderbolt. Co ma więc zrobić osoba, która korzysta z portu LAN? Żaden problem! Umieszczono go w… ładowarce. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że przewód dostarczający prąd do iMac’a podłączamy magnetycznie. Producent pomyślał również o tym, by kolorystycznie nawiązywał do obudowy. Prawda, że świetne?

Oprócz iMac’a zaprezentowano również Magic Mouse, Magic Keyboard oraz Magic Trackpad. Niestety, klawiatura nie jest podświetlana, co jest bardzo słabe. Tak jak w przypadku nowych notebooków Apple, na klawiaturze pojawi się Touch ID, niezwykle przydatna rzecz. Dużym plusem jest natomiast to, że peryferia nawiązują kolorystycznie do komputera. Świetna sprawa!

Nowy Apple iMac z procesorem M1 – polski cennik

Oczywiście, wszystko zależy od wersji, jaką wybierzemy. Tak czy inaczej, niezależnie od modelu w każdym iMac’u mamy do dyspozycji ekran Retina o przekątnej 24-cali (a tak naprawdę 23,5). Matryca wyświetla obraz w rozdzielczości 4,5K i gwarantuje jasność 500 nitów. Jeśli jest to ekran niewystarczający naszym potrzebom możemy podłączyć monitor 6K.

9.5 Wynik

Podstawowa, dostępna w czterech wersjach kolorystycznych z 8-rdzeniowym CPU i 7-rdzeniowym GPU, a także 256 GB pamięci na dane, 8 GB RAM, a także klawiaturą Magic Keyboard i myszką Magic Mouse to wydatek rzędu 6799 zł. Warto zauważyć, że w tym przypadku otrzymamy tylko dwa porty USB/Thunderbolt na tylnej części obudowy, a w zasilaczu nie ma portu LAN.

Mocniejszy wariant, również czipem Apple M1, jednak z 8-rdzeniowym CPU i GPU, a także 256 GB pamięci masowej i 8 GB RAM jest już wyposażony w cztery porty: dwa USB typu C i 2 Thunderbolt. W ładowarce jest już gniazdo LAN. Cena za ten model wynosi 7899 zł. Topowa wersja różni się tylko dyskiem. W tym przypadku do naszej dyspozycji oferowane jest 512 GB pamięci masowej. Cena? 8899 zł. Będą również możliwe konfiguracje z 16 GB pamięci RAM i 2 TB dyskiem. Nie wiem jednak ile będą kosztować.

Obie wersje (a więc te z mocniejszym chipsetem) Apple iMac z procesorem M1 dostępne są w siedmiu wariantach kolorystycznych: niebieskim, zielonym, różowym, srebrnym, żółtym, pomarańczowym i fioletowym.