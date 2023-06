Nowy iPhone SE opóźniony? Trzeba będzie poczekać

Nowy iPhone SE, czyli czwarta generacja budżetowego smartfona Apple jest wielką niewiadomą. Z początku telefon miał zniknąć z oferty producenta, następnie pojawiły się raporty, że powstanie. Najnowsze informacje mówią, że smartfon zostanie mocno opóźniony.

Nowy iPhone SE będzie w końcu inny?

Apple wypuściło po raz pierwszy budżetową wersję iPhone w 2016 roku i swoim wyglądem nawiązywał do designu kultowej już piątki. W 2020 roku na rynku pojawiła się kontynuacja linii, która w porównaniu ze smartfonami konkurencji z tamtego okresu wyglądała jak relikt przeszłości – grube ramki, przycisk fizyczny i nieatrakcyjny wygląd.

Smartfon sprzedawał się źle

Fani budżetowego smartfona Apple wierzyli, że nowy iPhone SE, który miał zadebiutować w 2022 roku, przyniesie zmiany, które seria przecież potrzebowała. Niestety, co prawda smartfon pod względem wydajnościowym bił na głowę kilka flagowców z Androidem, to jego design nie został zmieniony. Dlatego też odniósł on porażkę na rynku.

Smartfon powstanie, ale premiera zostanie opóźniona?

Apple, które nie było pocieszone wynikami sprzedażowymi, jakie uzyskał nowy iPhone SE, musiało mocno zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście warto kontynuować ten projekt. Wstępne raporty na temat czwartej generacji były takie, że smartfon w ogóle nie powstanie. Kolejne dementowały jednak pogłoski o tym, że Apple rezygnuje ze smartfona.

Nowy SE ma swoim wyglądem przypominać obecnie sprzedawane modele.

Najnowsze raporty zdają się to potwierdzać, ponieważ nowy iPhone SE rzekomo powstanie, choć nie zadebiutuje w tym roku, jak wstępnie sugerowano. Analitycy twierdzą, że premiera nastąpi w 2024 roku, a spowodowane jest to problemami Apple związanymi z tworzeniem autorskiego modemu 5G, który ma zadebiutować właśnie w czwartej generacji SE.

Źródło: Android Headlines