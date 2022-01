Ogłoszenia towarzyskie. Kolejny duży portal zniknie z sieci?

Jakiś czas temu pisałem o tym, że Roksa.pl oferująca ogłoszenia towarzyskie nie działa. Miało to związek z działaniami policji, którzy doszukali się w działalności właścicieli portalu czerpania zysków z pośredniczenia w sutenerstwie. Alternatyw dla Roksy było od groma, jednak największą popularnością cieszył się Odloty. Analizując komunikat, którego już nie ma na łamach witryny możemy dojść do wniosku, że i ten portal zniknie z sieci. Ma się to stać końcem bieżącego miesiąca.

Użytkownicy portalu Wykop.pl dotarli do informacji o zakończeniu z dniem 31.01.2022 roku. Administratorzy prosili aby nie przedłużać anonsów. Dodatkowo nie są już przyjmowane nowe ogłoszenia towarzyskie. Czy to oznacza, że faktycznie kolejny, duży portal zniknie z sieci? Wcale bym się nie zdziwił, bowiem organy ścigania mają chyba duże parcie na likwidację takich, nie do końca legalnych, witryn z anonsami.

Duży portal oferujący ogłoszenia towarzyskie znika z sieci?

Odloty.pl działa nieprzerwanie od piętnastu lat. Jak na portal internetowy, jest to wręcz wieczność, aczkolwiek Roksa.pl była jeszcze dłużej działającym portalem na którym mogliśmy znaleźć ogłoszenia towarzyskie. Tak czy inaczej, analizując komunikat, który już zniknął ze strony można się tylko domyślać, że faktycznie policja rozpoczęła już śledztwo. Oczywiście, ma ono na celu przede wszystkim eliminację kolejnego dużego portalu, który pośredniczy w sutenerstwie.

W przypadku takich witryn chodzi o duże pieniądze. Warto przypomnieć, że przez cały okres działalności właściciele portalu Roksa.pl mieli zarobić około 40 milionów złotych. Czy administratorzy Odloty.pl również mogli liczyć na tego typu dochody? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiemy natomiast, że na łamach portalu widnieje ogromna liczba anonsów towarzyskich z całego kraju, a nawet i świata. Są to nie tylko ogłoszenia prywatne – zarówno pań, jak i panów, lecz również informacje o klubach.

Koniec portalu Odloty.pl?

Tak jak w przypadku Roksa.pl, tak i na chwile obecną Odloty.pl nie „chwalą się” przyczyną zakończenia działalności. Analizując domenę „docieramy” do mieszkańca… USA, który jest jej administratorem. Wracając jeszcze do Roksy, dziś na stronie głównej widnieje informacja o zaprzestaniu działalności spowodowane realizacją postanowienia prokuratury. Czy to oznacza, że niebawem na łamach Odloty.pl oferującej nadal ogłoszenia towarzyskie, również pojawi się taki sam komunikat? Jednocześnie oba portale informują aby nie łączyć ich z nowopowstałymi witrynami, które pojawiają się jak „grzyby po deszczu”.

Jeśli pojawią się kolejne informacje związane z portalem, czym prędzej o nich poinformujemy. Jeśli i Wy macie jakieś ciekawostki czy przecieki dajcie znać w komentarzach.