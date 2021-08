Pacific sprawia, że sprzątasz morza i oceany... robiąc zakupy

W morzach i oceanach pływa przerażająco duża ilość plastiku. Musimy dbać o naszą planetę. W końcu 80% tlenu, którym oddychamy pochodzi właśnie z oceanów. Firma Pacific wpadła na świetny pomysł. Oferuje… ekologiczne karty płatnicze, które zostały stworzone z plastiku wyłowionego właśnie z oceanów. Mało tego! Wykonując zakupy w aplikacji, przedsiębiorstwo przekazuje 1% na oczyszczanie mórz i oceanów. Z kolei wykonując transakcję kartą, firma przekazuje 0,1% na oczyszczanie wspomnianych zbiorników wodnych. Brzmi to świetnie, prawda?

Pacific sprząta morza i oceany. Ty w sumie dzięki tej firmie też

Z jednej strony to smutne, że przedsiębiorstwo wyławia tak dużo plastiku z oceanów i mórz, by produkować nam karty płatnicze. Z drugiej oczywiście wspaniale, że ratuje naszą planetę. Tak czy inaczej, korzyści płynące z używania produktu firmy Pacific są naprawdę duże. Przede wszystkim jesteśmy tzw. „eco friendly”. I wcale nie musimy jakoś mocno się wysilać aby mieć swój wkład w sprzątanie świata. Co ciekawe, Pacific to nie tylko ekologia, ale również wygoda i wprowadzenie nowych technologii do naszego życia. O co chodzi? Przede wszystkim za sprawą kodów QR możemy robić zakupy… bezpośrednio z posta, który na przykład znajdziemy na Facebooku. Aplikacja Pacific wyposażona jest w czat, w którym oprócz wiadomości tekstowych można wykonać przelew. Ba, możemy również poprosić znajomego o to, by na przykład zwrócił nam zaległe pieniądze. Krótko mówiąc, jest to taki „messenger” ale z dodatkową, bankową funkcjonalnością.

Pacific to również wiele innych korzyści dla klientów. Przede wszystkim nie płacimy za przewalutowania – zarówno w kraju, jak i za granicą, w sklepach i w internecie nie jesteśmy obciążani podczas takiej operacji. Oczywiście, posiadacze iPhone’ów, mogą dodać kartę do Apple Pay, aby wykonywać szybkie i przede wszystkim bezpieczne płatności mobilne. Przedsiębiorstwo nie zapomniało również o właścicielach telefonów z Androidem, gdyż oni również, za pośrednictwem Google Pay mogą dokonywać płatności bez konieczności wykorzystywania w tym celu fizycznej karty. Pacific to także wygoda, gdyż korzystając z tego rozwiązania nie musimy zakładać w każdym sklepie odrębnego konta użytkownika. Przeglądamy ofertę i kupujemy wykorzystując w tym celu kod QR. Aby sprawdzić szczegóły dotyczące konta jak i karty płatniczej wystarczy kliknąć tutaj.

Przedsiębiorstwa również mogą zainteresować się prezentowaną ofertą

Na czym mogą zyskać firmy? Przede wszystkim przedsiębiorca może wprowadzić nowy sposób płatności w swoim sklepie – za pomocą wspomnianych już kodów QR. Możemy więc wygenerować taki kod, umieścić go w mediach społecznościowych lub na profilach infduencerów z którymi współpracujemy i… już. Możemy w taki sposób sprzedawać bezpośrednio nasze produkty. Istnieje również możliwość integracji z tak zwanym marketplace, które oferuje Pacific. Oczywiście, o ile sprzedajemy produkty modowo-lifestylowe. Korzyści z tytułu posiadania konta i karty firmowej w Pacific jest znacznie więcej. O wszystkich można dowiedzieć się klikając w ten link.

