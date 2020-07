PCLab.pl zamknięty. Dla mnie to koniec pewnej ery

Osiemnaście lat temu (prawie) Paweł Pilarczyk uruchomił portal komputerowy. Ciekawe, czy na początku jego istnienia zdawał sobie sprawę, że jego „dziecko” osiągnie tak wielki sukces. Niestety, dziś dotarła do wszystkich fanów tego miejsca smutna wiadomość. Ringier Axel Springer Polska, czyli obecny właściciel portalu ogłosił, że to koniec. PCLab.pl zamknięty. Dla kogoś może to być wiadomość, którą odczyta i o niej szybko zapomni. Dla mnie jest to jednak coś ważnego, bowiem to właśnie z tym portalem „się wychowałem” i między innymi dzięki niemu pojawiła się moja pasja do komputerów.

Najpierw FrazPC, teraz PCLab.pl. Gdzie będą czytali teksty maniacy komputerowi?

Wydaje mi się, że właściciele takich portali jak PurePC.pl, Benchmark.pl, czy ITHardware.pl już zacierają ręce, bowiem ich największy konkurent kończy swój żywot. Przyznam szczerze, że mocno mnie to zaskoczyło. Jak to? PCLab.pl zamknięty?! Przecież to tak mocno rozwinięty portal, który jeszcze jakiś czas temu otrzymał nowy wygląd. Być może to przez to, że był nastawiony na konkretnego czytelnika, a więc fana hardware i to nie do końca podobało się właścicielowi. W końcu można zauważyć coraz mniejsze zainteresowanie tematyką overclockingu (podkręcania podzespołów), czy bardzo zaawansowanych testów sprzętu. Coraz częściej urządzenia mobilne zastępują PC-ty. Oczywiście, nie wiem, czy wina stoi po stronie coraz mniejszej ilości odwiedzin. Aczkolwiek patrząc na statystyki real users, gdzie króluje w Polsce Komputer Świat, Dobreprogramy.pl, Elektroda i Spidersweb.pl można stwierdzić, że być może to było przyczyną.

To między innymi ten portal sprawił, że mocno zainteresowałem się tematyką hardware. PCLab.pl zamknięty. Gdzie ja teraz poczytam eksperckie teksty?

Ciekawostki, nowinki, artykuły i zaawansowane porównania. O forum nawet nie wspomnę. To wszystko skupiało niegdyś ogromną ilość osób, chcących poznać tajniki komputerów. Sam tak naprawdę budowałem pasję do takiej tematyki dzięki Pawłowi i jego portalowi. Niestety, dziś przeczytałem na „Labie” tekst informujący o zamknięciu tego portalu. Nowe artykuły będą publikowane tylko na domenie Komputerswiat.pl. Co ciekawe, to definitywne zamknięcie PCLab.pl. Zapewne za jakiś czas domena będzie przekierowywała nas na KŚ. Niestety, wydaje mi się, że nie do końca jest to dobre posunięcie RASP, bowiem Komputer Świat zawsze kierowany był do czytelników – laików. Profesjonaliści woleli alternatywę. Dlatego też dla takich osób wydawano KŚ Ekspert. Czy to oznacza, że na Komputerswiat.pl również powstanie sub-domena kierująca do części portalu dla hardware’owych maniaków? Czas pokaże.

PCLab na początku swojej działalności. Źródło zdjęcia ITBiznes.pl

Sam ex-właściciel i autor projektu jest zdziwiony decyzją

Paweł Pilarczyk już od dłuższego czasu nie był właścicielem PCLab.pl. Stało się to w 2009 roku, kiedy Onet „wchłonął” w swoje struktury portal. Następnie jeden z czołowych portali i wszystkie „jego marki” został wykupiony przez Ringier Axel Springer Polska. „Piła” nadal był redaktorem naczelnym do czasu, bowiem w ubiegłym roku postanowił definitywnie rozstać się z RASP, a więc i PCLab. Pracuje teraz nad rozwojem swojego kolejnego projektu, skierowanego głównie do osób związanych z biznesem, co sugeruje nawet sama nazwa: ITBiznes.pl. Widać było, że przedsiębiorstwo chce wprowadzić zmiany, bowiem wyłączyło AGDLab.pl, Softonet, czy Technologie.onet.pl. W sumie mnie to trochę nie dziwi, bowiem po co robić kilka mniejszych portali, skoro można skupić się na rozwoju jednego, dużego.

PCLab.pl zamknięty. To pokazuje nam, że wolimy urządzenia mobilne, a typowe hardware staje się już passe

Szkoda trochę tego, że korporacje mają gdzieś mniejszość i jeśli coś jest nierentowne to to po prostu zamykają. Nie opłaca się? Kasujemy. Ten los spotkał również PCLab.pl, którego targetem był głównie czytelnik interesujący się sprzętem komputerowym. Dziś wiele osób woli tematy związane z urządzeniami mobilnymi, czego dowodem może być stały rozwój Tabletowo.pl, a więc portalu tworzącego treści między innymi o smartfonach. Ciekawe, czy kiedykolwiek wrócą czasy, gdzie ludzie tworzyli świetne, mocno zmodyfikowane PC-ty z wodnym chłodzeniem. Wydaje mi się, że te czasy już nie wrócą. Ciekawi mnie jeszcze temat forum PCLab.pl, które przecież skupia ogromną rzeszę fanów. Czy RASP również i to miejsce usunie z mapy polskiego internetu?

Na koniec… szkoda, że PCLab.pl nie dotrwał do swojej osiemnastki. Portal wystartował pierwszego września, a więc zabrakło niewiele…