Philips 346B – Zakrzywiony monitor LCD UltraWide

Philips 346B to monitor dla najbardziej wymagających. Topową specyfikację, a przede wszystkim ogromny obszar roboczy docenią nie tylko profesjonalni twórcy, ale również spragnieni kinowych wrażeń gracze. Przed testowaniem propozycji od firmy Philips korzystałem z dwóch monitorów 16:9 ustawionych obok siebie i muszę przyznać, że testując 346B ani razu nie zatęskniłem za takim układem.

Model do pracy i odpoczynku

Największym atutem Philips 346B jest zdecydowanie jego matryca. 34″ matryca VA LCD w formacie 21:9 o rozdzielczości 3440 x 1440 przy 100 Hz odświeżaniu. Charakteryzuje się ona również czasem reakcji na poziomie 4 ms, jasnością 300 cd/m², współczynnik kontrastu 3000:1 oraz 16,7 M kolorów wyświetlacza. Taka specyfikacja sprawia, że po bardzo wygodniej pracy możemy spokojnie odprężyć się ulubionej grze czy filmie. Do pełni wrażeń musimy jednak zapewnić sobie inne źródło dźwięku. Dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W raczej nie będą nas satysfakcjonować.

Sam ekran trzymany jest przez łapę, która umożliwia regulację wysokości 180 mm, obracanie w poziomie -180/180 stopni oraz pochylenie -5/30 stopni. Podstawa jest ona solidnie zbudowana i mimo wysokiej wagi samego ekranu (7,79 kg) bardzo stabilnie utrzymuje cały monitor.

Na spodzie Philips 346B znajdziemy złącza DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 oraz USB-C 3.2 1. generacji. To nimi podłączymy monitor do urządzenia wejściowego. Ale to nie wszystko! Obok złącz sygnałowych znajdziemy również gniazdo słuchawkowe oraz złącze RJ45 Ethernet LAN. Co więcej, po boku monitora mamy do dyspozycji HUB USB, o którym więcej w kolejnym akapicie.

Pełną specyfikację można znaleźć tutaj.

Co wyróżnia Philips 346B?

Odpowiedzi na to pytanie jest następująca: obecność przełącznika KVM. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi KVM MultiClient możesz korzystać z dwóch komputerów przy użyciu jednego zestawu z monitorem, klawiaturą i myszą (które do Philips 346B podepniemy przez zintegrowany HUB USB). Wygodny przycisk pozwala szybko przełączać się między źródłami. Przydaje się w przypadku konfiguracji, która wymaga podwójnej mocy obliczeniowej dwóch komputerów lub współdzielenia jednego dużego monitora między dwoma komputerami. Co więcej, funkcja MultiView pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu pochodzącego nawet z czterech różnych źródeł.

Dużym plusem monitora Philips 346B jest wbudowana stacja dokująca USB-C z funkcją ładowania (do 90 W). Tę cechę docenią z pewnością posiadacze laptopów. Podpinając monitor do naszego notebooka używając portu USB-C zyskamy dostęp do dodatkowych czterech złącz USB 3.2 (1 z funkcją szybkiego ładowania BC 1.2) oraz gniazda Ethernet, które jest coraz rzadziej spotykane w przenośnych urządzeniach, a jednocześnie zasilmy lub naładujemy notebooka.

Warto również zaznaczyć obecność kilku technologii. Flicker-free – zapewnia mniejsze zmęczenie wzroku). PowerSensor – sprawdza, czy przed ekranem znajduje się jego użytkownik i obniża do 70% koszty zużycia energii. LightSensor – zapewniaj idealną jasność przy minimalnym zużyciu energii. Tryb LowBlue – umożliwia pracę zdrowszą dla oczu.

Philips 346B – dla kogo to monitor?

Jeżeli:

Jeżeli szukasz monitora do pracy

Zależy Ci na dużym obszarze roboczym i topowej specyfikacji

Nie potrzebujesz więcej niż 16,7 M kolorów wyświetlacza

kolorów wyświetlacza Masz zewnętrzne głośniki lub korzystasz z słuchawek

To Philips 346B będzie monitorem dla ciebie!