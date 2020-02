Philips 55PUS7334 – test TV z oświetleniem Ambilight

Telewizory marki Philips na polskim rynku są obecne już od kilku lat. Producent posiada w swojej ofercie kilka ciekawych modeli, które z pewnością zapewnią jak najlepszą rozrywkę. Charakterystycznym elementem telewizorów Philipsa jest oczywiście autorski system oświetlenia Ambilight, który jeszcze bardziej wpływa na i tak już świetny wygląd telewizorów holenderskiego producenta. Do redakcji trafił telewizor Philips 55PUS7334 wyposażony właśnie w taką technologię. Jak sprawdził się podczas testów?



telewizor Philips 55PUS7334

Philips PUS7334/12 dostępny w kilku rozmiarach

Telewizor Philips PUS7334/12 dostępny jest w trzech wariantach jeśli chodzi o rozmiar matrycy – 43”, 50” oraz 55”. Testowany przez nas egzemplarz był tą największą wersją. Model 55PUS7334/12 wyświetla obraz z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli, został wyposażony w matrycę typu VA, której częstotliwość odświeżania wynosi 50 Hz. Producent wykorzystał tutaj podświetlenie Direct LED, dzięki któremu nie doświadczymy obszarów na matrycy mniej oświetlonych. Śmiało mogę powiedzieć, że zjawisko cloudingu tutaj nie występuje.

Świetny wygląd i wykonanie

Jeśli chodzi o wygląd telewizora 55PUS7334/12 to został on osadzony na pojedynczej nóżce o matowo-stalowym wykończeniu. Podstawa prezentuje się zgrabnie, nie jest duża, więc nie musimy martwić się o estetykę tego elementu. Prześwit między ekranem a ramką nie jest zbyt duży, więc może to sprawiać kłopot w przypadku kiedy będziemy chcieli tam ustawić soundbar. Ramki mają ten sam kolor, a ich grubość wynosi: 10 mm na górze i na bokach oraz 20 mm przy podstawie. Całość prezentuje się bardzo dobrze. Oczywiście nie jest to telewizor z najcieńszymi ramkami na rynku, jednak te kosztują znacznie więcej.

Oświetlenie Ambilight w Philips 55PUS7334 zachwyca

Jak przystało na telewizor od marki Philips z tej “wyższej półki” 55PUS7334/12, tak jak i inne rozmiarówki z tej serii, został wyposażony w system oświetlenia Ambilight. Jak działa to rozwiązanie? Wzdłuż tylnych krawędzi telewizora znajdują się diody LED, które emitują kolorową poświatę na ścianie. Przez takie zastosowanie obraz wydaje się o wiele większy, ponieważ system Ambilight “na żywo” reaguje na to co dzieje się na ekranie i wyświetla barwy podobne do tych pojawiających się na wyświetlaczu.

System ten robi duże wrażenie zwłaszcza na osobach, które widzą to pierwszy raz. Świetnie sprawdza się to podczas meczów koszykówki czy piłki nożnej, a także podczas oglądania koncertów. Gracze również docenią system Ambilight podczas rozgrywki, ponieważ wrażenia z grania są jeszcze lepsze. Ambilight może działać w kilku trybach, a wśród nich znajdziemy chociażby tryb wyświetlania flagi danego kraju. Fajny dodatek estetyczny podczas oglądania spotkań Reprezentacji Polski.

System Ambilight równie dobrze sprawdza się jako dodatkowe oświetlenie podczas nocnych seansów. Wzrok nie męczy się tak bardzo jak w przypadku, gdy obraz jest jedynym źródłem światła w pomieszczeniu. Oświetlenie aktywujemy przy pomocy dedykowanego przycisku na pilocie. W ustawieniach mamy do wyboru kilka trybów oświetlenia, tak jak już wcześniej wspomniałem. Diody mogą wyświetlać kolory dopasowując go do obrazu czy tempa dźwięku wyświetlanej treści. W celu osiągnięcia lepszego efektu oświetlenia pomieszczenia mamy możliwość ustawienia koloru tła, czyli ściany. Użytkownik może również zmienić nasycenie czy natężenia kolorów systemu Ambilight.

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie telewizora odbyło się bez żadnych problemów. Wszystko przebiegło szybko i sprawnie, telewizor nie miał problemów z podłączeniem się do sieci Wi-Fi. Na całe szczęście egzemplarz przed dostarczeniem do biura został zaktualizowany do najnowszej wersji systemu, więc obyło się bez czekania na pobranie “świeżego” oprogramowania.

Philips 55PUS7334

Wiele trybów wyświetlania obrazu

Oczywiście telewizor Philips 55PUS7334/12 posiada kilka trybów wyświetlania obrazu, z których użytkownik może wybrać ten, który najlepiej odpowiada jego preferencjom. Od razu muszę przyznać, że nie znalazłem tego jednego, który byłby odpowiedni do wszystkich treści, jednak najczęściej używanym przeze mnie trybem był tryb “Gra”. To tam właśnie nasycenie kolorów najbardziej mi odpowiadało, i również z racji tego, że do telewizora była podłączona konsola PS4. W ustawieniach mamy również do dyspozycji kilka opcji odpowiedzialnych za kontrast, takich jak zwiększenie rozdzielczości HDR czy kontrast dynamiczny poprawiający walory obrazu w jasnych i ciemnych szczegółów. Obraz prezentuje się bardzo dobrze, jednak dużo zależy również od jakości materiału jaki jest odtwarzany. Filmy 4K wyglądają świetnie. Telewizory z serii PUS7334/12 wspierają technologię HRD, HDR10+, Dolby Vision oraz HLG.

Philips 55PUS7334/12 i poprawne audio

W kwestii dźwięku telewizor 55PUS7334/12 jest prawidłowo. Nie znajdziemy tutaj jakiegoś super zestawu audio, a zwykłe głośniki o łącznej mocy 20W. Tak jak w przypadku obrazu, tutaj też możemy wybrać jeden z kilku trybów dźwięku. Mowa m.in. o takich jak: kinowy, muzyka czy wiadomości. Telewizor wspiera technologię Dolby Vision oraz obsługuje złącza HDMI ARC, dzięki którym jesteśmy w stanie podłączyć zewnętrzny system audio. W zaawansowanych ustawieniach wystarczy wybrać wielokanałowy format wyjścia cyfrowego.

telewizor Philips 55PUS7334

Szybki system Google Android TV

Oczywiście Philips 55PUS7334/12 to telewizor Smart, dlatego też znajdziemy na nim oprogramowanie Google Android TV w wersji 9.0. Jest to najnowsza odsłona tego systemu. Prezentuje się bardzo przejrzyście, jest łatwa w obsłudze, dlatego nie będziemy mieć kłopotów z zapoznaniem się z jej funkcjami. Jeśli mieliście telewizor z poprzednią wersją 8.0 to nie musicie się przejmować, bo 9.0 Pie wygląda praktycznie tak samo jak poprzednik.

Przechodzenie do aplikacji takich jak Netflix czy YouTube jest szybkie i nie zajmuje dużo czasu. Ładują się one sprawnie i momentalnie są gotowe do użycia. Dłużej natomiast zajmuje przechodzenie telewizora ze stanu standby do jego uruchomienia, czy nawet zwykłego zmieniania kanałów. Tak samo dzieje się w przypadku wprowadzania komend głosowych, które oczywiście są dostępne. Jest to jednak zrozumiałe, ponieważ w tym przedziale cenowym nie znajdziemy najbardziej wydajnych komponentów. Niemniej jednak wszystko działa bardzo dobrze i nie mogę się przyczepiać do czegoś na siłę. Warto jeszcze wspomnieć, że telewizor został wyposażony w Chromecast, który znacznie ułatwia przesyłanie materiałów z urządzeń mobilnych na ekran telewizora.

Instalowanie aplikacji odbywa się poprzez sklep Google Play. Użytkownik może więc bez problemu instalować interesujące go programy. Netflix odtwarza filmy w standardzie 4K Dolby Vision. Aplikacje jak YouTube, Player.pl, TVP VOD czy NBA App działają bez żadnego problemu. Jeśli się wyłączały to tylko i wyłącznie z własnej winy, ponieważ sam system działał bez zarzutu przez cały okres testowania. TV Guide jest przejrzyste i proste w obsłudze. Tam możemy z łatwością zaplanować nagrywanie konkretnego programu na dysk lub pendrive.

Możliwość odtwarzania plików z pamięci masowej

Jeśli już jesteśmy przy dysku czy pendrive to oczywiście mamy możliwość odtwarzania plików z zewnętrznej pamięci masowej. Wczytywanie plików jest sprawne, nie musimy długo czekać, aż film się załaduje co jest dużym plusem. Dostęp do folderów jest łatwy, nie mogę też się przyczepić do nawigacji. Wszystko jest czytelne.

Wygodny pilot

Pilot dołączony do telewizora 55PUS7334/12 nie należy do najcieńszych, ale to w moim przypadku nie było problemem. Powodem dla którego pilot jest dość gruby jest fakt, że posiada on przyciski z dwóch stron. Front wykorzystano do klasycznych przycisków znajdujących się na każdym pilocie. Dodatkowo mamy tutaj bezpośredni przycisk do serwisu Netflix, Rakuten TV czy przejście do menu oświetlenia Ambilight. Z kolei po drugiej stronie znajdziemy klawiaturę QWERTY wraz z przyciskami do nawigacji. Klawiatura podzielona jest na dwie części, a po środku znajdziemy miejsce na baterię. Kolor pilota jest takim sam jak ramek telewizora.

Pilot Philips 55PUS7334