Photoshop za darmo? Adobe testuje wersję freemium

Świetna wiadomość dla osób, które od czasu do czasu edytują pliki graficzne. Adobe testuje w Kanadzie wersję freemium, a to oznacza, że być może wszędzie pojawi się niebawem Photoshop za darmo!

Jak informuje The Verge, Kanada testuje już bezpłatną wersję najpopularniejszego programu do edycji grafiki. Jeśli wszystko pójdzie „zgodnie z planem” inne kraje również otrzymają aplikację Photoshop za darmo. Miejmy nadzieję, ponieważ to świetne narzędzie, a przede wszystkim bardzo intuicyjne, jednak, niestety, przy okazji bardzo drogie, jeśli ktoś sporadycznie musi przyciąć obrazek, zmienić jego rozmiar czy dodać np. znak wodny. Jak informuje wiceprezes Adobe do spraw cyfrowego przetwarzania obrazu, „Chcemy aby był bardziej dostępny dla większej liczby osób„.

W ubiegłym roku Adobe udostępniło Photoshop oraz Ilustrator w wersji online. Był to duży krok w przód i, nie ukrywajmy, spore ułatwienie dla osób korzystających np. z wielu komputerów. Teraz dowiadujemy się, że przedsiębiorstwo chce udostępnić program graficzny za darmo. Fakt, nie będą to w pełni funkcjonalne wersje, aczkolwiek chodzi o dostępność warstw, gumki, pędzla punktowego czy lasso do zaznaczania.

Miejmy nadzieję, że testy przebiegną pomyślnie, a już niebawem Adobe poinformuje, że Photoshop za darmo będzie dostępny dla większej liczby użytkowników. Dlaczego jednak firma podjęła taki krok? Oczywiście, chodzi o przyciągnięcie potencjalnych klientów, którzy zapłacą za pełną wersję.