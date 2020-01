Pioneer HDJ-X5 – recenzja słuchawek

Dziś na warsztat trafiły słuchawki określane jako „DJ’skie”, prosto od znanego Japońskiego producenta specjalizującego się w szeroko pojętej dziedzinie audio-wideo jakim jest Pioneer. Czego możemy się się po nich spodziewać? Czy warto kupić słuchawki Pioneer HDJ-X5? Wszystkiego dowiecie się z recenzji. Zapraszam!

Test Pioneer HDJ-X5

Czym właściwie są słuchawki dla DJ’ów? W gruncie rzeczy nie różnią się one wiele od innych słuchawek dedykowanych muzyce. Różnice można dostrzec w konstrukcji. Takie słuchawki wykorzystywane są do odsłuchu najczęściej przy użyciu jednej słuchawki. Objawia się to możliwością regulacji według własnych preferencji. Nie inaczej jest z testowanymi dziś Pioneerami. Muszle można dowolnie obrócić, czy nawet złożyć. Co więcej, kabel pomimo długości zaledwie 1,2M jest w części spiralny i umożliwia rozciągnięcie do nawet 1,8M.

Trochę teorii oraz zawartość zestawu

Na początek rzućmy okiem na specyfikację omawianych słuchawek.

Typ Słuchawek: Zamknięte, Dynamiczne

Zamknięte, Dynamiczne Przetworniki: 40 mm

40 mm Przewód: Spiralny 1.2 m (1.8 m po rozciągnięciu) z wtyczką kątową typu Jack 3,5 mm

Spiralny 1.2 m (1.8 m po rozciągnięciu) z wtyczką kątową typu Jack 3,5 mm Waga (bez przewodu): 269 g

269 g Max moc wejściowa: 2000 mW

2000 mW Poziom dźwięku na wyjściu: 102 dB

102 dB Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 30 kHz

5 Hz – 30 kHz Impedancja: 32 ohm

Przejdźmy więc do samych słuchawek, a raczej tego, co Pioneer dostarcza wraz z nimi. Dotarły w solidnym, kartonowym, dwuczęściowym pudełku, które na czas transportu stanowi wystarczające zabezpieczenie. Widać, że producent przyłożył wagę również do takiego detalu. Wraz ze słuchawkami otrzymujemy oczywiście odłączany kabel, adapter ze złącza Jack 3.5 na 6.3 mm oraz etui podróżne które można uznać za przydatny dodatek.

Konstrukcja oraz jakość wykonania słuchawek Pioneer HDJ-X5

Jak wspomniałem na początku, model ten jest dedykowany DJ’om, dzięki czemu ich konstrukcja posiada spore możliwości dostosowania do własnych potrzeb. Muszle umożliwiają ruch niemal w każdym kierunku, a sam pałąk ma nie tylko dość szeroką regulację, ale jest również giętki, dzięki czemu osoby z większą głową nie powinny mieć problemu podczas użytkowania słuchawek.

Sama konstrukcja jest nadzwyczaj dobrze wykonana i wytrzymała. Korzystam ze słuchawek już dłuższy czas, wielokrotnie zginałem, składałem czy przekręcałem. Były zapakowane w plecaku wraz z dość ciężkimi przedmiotami. Nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia, wciąż wyglądają jak nowe, a konstrukcja nie ucierpiała nawet w najmniejszym stopniu. Mogę z czystym sumieniem stwierdzić że to najwytrzymalsze słuchawki z jakimi miałem do czynienia.

Brzmienie

I w ten oto sposób przechodzimy do sedna recenzji. Jak więc brzmią słuchawki Pioneer HDJ-X5? Zanim do tego przejdziemy dwie sprawy:

Słuchawki zostały odpowiednio wygrzane przed przystąpieniem do recenzji

Odsłuch wykonany został na komputerze stacjonarnym przy pomocy karty dźwiękowej Asus Xonar U7

Brzmienie jest dość ciepłe, wyraźnie podkreślony bas stosunkowo często daje o sobie znać. Potrafi zejść jeśli trzeba ale nie przeszkadza gdy nie jest potrzebny. Jego podkreślona natura nie wpływa jednak na brzmienie pozostałych pasm. Góra jest wyraźna, wciąż nieco ocieplona, ale brzmi nadzwyczaj dobrze i nie męczy słuchacza. Wokal uważam za zdecydowany plus, jest niezwykle klarowny i bliski słuchaczowi. Nie brakuje również średnicy, pomimo nieco ocieplonej natury słuchawek nie brakuję jej i jest nadzwyczaj wyraźna. Pomimo ciepłego brzmienia emanują sporą ilością detalu, scena jest dość szeroka jak na konstrukcję zamkniętą. Zaskakuję również separacja, wszystkie pasma nawet w bardziej złożonych utworach są od siebie odpowiednio oddzielone. Słuchawki przypadną do gustu osobom słuchającym utworów metalowych, rockowych czy wszelkiej muzyki elektronicznej a nawet hip-hopu.