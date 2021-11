Piżama męska. Na co zwrócić uwagę przy jej wyborze?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Piżama to wbrew pozorom jeden z najważniejszych elementów naszego stroju. Często niestety o nim zapominamy, a w naszej szafie znajduje się zaledwie kilka modeli, których na domiar złego często nie zakładamy, kładąc się spać w zwykłej koszulce i majtkach. To jednak ma dość poważne konsekwencje dla jakości naszego snu i, co za tym idzie, również samopoczucia i stanu zdrowia.

Piżamy męskie dostępne są w różnych rozmiarach – od S do XXXL, a nawet większych. Ten segment jest bardzo różnorodny także pod innymi względami. Między innymi, jeśli chodzi o materiały, z których może być wykonana piżama, kroje oraz wygląd. Jak wśród naprawdę sporej liczby modeli dostępnych na rynku wybrać ten, który sprawdzi się najlepiej, zapewniając wygodny i, co najważniejsze, zdrowy sen? Na które cechy bluzy i spodni należy zwrócić szczególną uwagę? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Piżama męska. Spodnie luźne czy dobrze dopasowane? Jaki krój piżamy będzie najwygodniejszy? Czy wygląd kompletu ma znaczenie?

Najważniejszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, wybierając piżamę jest z całą pewnością rozmiar. Jak już wspomnieliśmy, niezależnie od tego, czy szukacie małych rozmiarów, czy też XXXL lub większych, na pewno znajdziecie wygodne spodnie i koszulki dopasowane do swoich wymiarów ciała. Jest to bardzo ważna kwestia, bo zależy od niej to, czy będziecie mogli w pełni cieszyć się z komfortowego snu. Zbyt ciasna piżama będzie krępowała ruchy, co może prowadzić do niewyspania i związanych z tym problemów. Za duża z kolei może zsuwać się w czasie snu, poza tym nie wygląda zbyt dobrze. A to ma duże znaczenie, jeśli nie śpimy sami.

Z krótkim czy długim rękawem? Z długimi czy krótkimi spodenkami? Jak wybrać piżamę, która zapewni optymalny komfort termiczny?

Kolejna kwestia to fakt, czy wybieramy piżamę letnią z krótkim rękawem, czy też może model zimowy z długim rękawem. Wbrew pozorom długie spodnie nie są wcale przeznaczone wyłącznie do spania podczas zimniejszych pór roku. To, czy kupimy je, czy też szorty w komplecie z lekką koszulką, zależy również od naszych preferencji oraz tego, w jakiej temperaturze sypiamy. Bez względu na upodobania, warto jednak mieć w swojej szafie piżamy męskie w obu wersjach. Nawet jeśli temperatura bardzo spadnie, będziemy mieli gwarancję ciepłego snu.

Sprawdź również nasze artykuły z kategorii moda męska.

Piżamy męskie – bawełna czy tkaniny syntetyczne? Jaki materiał zapewni najwyższy komfort snu i świetny wygląd? Porównanie

Wybierając piżamę, nie sposób też nie zwrócić uwagi na materiały. Zasada jest prosta – dobra piżama męska powinna być wykonana z naturalnych tkanin. Prym wiedzie rzecz jasna bawełna, która jest przyjemna w dotyku, nie powoduje reakcji uczuleniowych i, w zależności od gramatury, sprawdza się zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach. O ile wybierzemy model z grubej bawełny, zapewni nam on gwarancję ciepła w każdych warunkach. Podobne właściwości mają poza tym piżamy wełniane. Bawełniane bluzy z tkaniny o małej gramaturze są zaś polecane na lato oraz panom nielubiącym ciepłej bielizny.

Wygodna piżama męska. W sklepie internetowym czy stacjonarnie? Gdzie robić zakupy, by cieszyć się największym wyborem i niskimi cenami?

Jeśli zależy nam na szerokim wyborze, niskich cenach oraz wygodzie, dobrym pomysłem na pewno okaże się wybór sklepu internetowego. Dotyczy to zwłaszcza panów szukających nietypowych rozmiarów – na przykład XXXL i większych. Korzystając z opcji „filtruj”, możemy wybrać szukany wzór (np. piżama w kratę, w pasy lub jednolita), rozmiar, rodzaj materiały i wiele innych parametrów. Jeśli wybierzemy dobry, sprawdzony sklep, zamówienie będzie dostarczone nawet następnego dnia roboczego.