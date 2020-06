PlayStation 5 – nadchodzi świeżość! Którą konsolę PS5 kupić?

Entuzjaści gamingu od dłuższego czasu zacierali ręce i nerwowo przebierali nogami czytając kolejne newsy o nowej konsoli Sony PlayStation 5. Z miesiąca na miesiąc tysiące spekulacji, domniemań, wniosków wyciągniętych ze szczątkowych informacji od producenta podkręcało atmosferę wśród zagorzałych fanatyków jak i przeciwników „plejaka”. 12 czerwca, to data, w której Sony Interactive Enterteiment odkryło karty – i mimo, że w grach karcianych nie jestem specjalistą, to moim zdaniem mamy tu do czynienia z królewskim pokerem! (Wikipedia mówi że to najwyższy układ kart w pokerze :)). Swoja drogą mam teraz problem – którą konsolę PS5 kupić?

Design konsoli PlayStation 5

Wygląd konsoli to aspekt mocno dyskusyjny. Niektórym może przypaść do gustu, a inni nie dostrzegą w niej nic ciekawego. Wesprę się tutaj cytatem „jeszcze się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził”. Tak jest i w tym przypadku. To, co najbardziej rzuca się w oczy gdy spojrzymy na zdjęcie promujące to zmiana dotychczasowego, dobrze znanego, jednolitego, czarnego koloru. Jego miejsce zastąpi zbalansowane połączenie bieli i czerni.

Sony od trzech porzednich generacji przyzwyczaiło nas, do produktów kojarzonych z kolorem czarnym. Jedynie „szarak”, czyli konsola pierwszej generacji wydana w roku 1994 wyróżniała się innym (tak, dobrze myślicie – szarym) kolorem. Osobiście jestem miło zaskoczony ogólnym wyglądem konsoli PlayStation 5. Nowoczesny design w połączeniu z niebieskim podświetleniem sprawia wrażenie obcowania z technologią na miarę 2020 roku. Jeśli komuś znudził się toporny wygląd PS4 powinien być usatysfakcjonowany designem następcy. Najnowsza generacja będzie w dniu premiery dostępna w dwóch wersjach. Pierwsza to standardowy model z napędem Ultra HD Blu-ray. Z kolei druga to model cyfrowy, pozbawionym czytnika płyt. Nasuwa się więc pytanie, którą konsolę PS5 kupić?

PlayStation 5 to nowe dedykowane akcesoria

Dual Sense – to kontroler który dostaniemy w zestawie z konsolą. Budową nie odbiega za bardzo od koncepcji poprzednika (Dual Shock4). Konstukcyjnie wygląda na wygodny w użytkowaniu, ale z werdyktem wstrzymam się do grudnia kiedy „wpadnie” w moje ręce.

Pulse 3D – bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, obsługujący dzwięk 3D. Posiada opcję redukcji hałasu.

HD Camera- pozycja dedykowana dla entuzjastów „streamowania” swojej rozgrywki. Uzbrojona w dwa obiektywy 1080p.

Stacja ładująca DualSense – pozwalająca łatwo ładować dwa kontrolery bezprzewodowe DualSense.

Konsola PlayStation 5 = gry

Na prezentacji 12-go czerwca nie mogło zabraknąć gier. Jestem pewien, że każdy, kto wypatruje na horyzoncie premierę nowej konsoli, czeka także z niecierpliwością na to, jakie tytuły na start przyniesie grudzień. Po prezentacji Sony jestem spokojny – będzie w co grać.

Spider Man: Miles Morales

Kontynuacja przygodowej gry z 2018. Wówczas głównym bohaterem i właścicielem maski „pająka” był Peter Parker. Gra uzyskała bardzo wysokie oceny i odniosła duży sukces budżetowy. Niektórzy nazywali ją nawet najlepszą grą czwartej generacji.

Co wiemy o nadchodzącej kontynuacji, która pojawi się na PS5? Pałeczkę tym razem przejmie Miles Morales, który uczy się kontrolować moc taką samą, jak jego starszy kolega Peter. Ty razem to Miles w przebraniu Spider-Mana musi wziąć odpowiedzialność za Nowy York i bronić go przed rosnącą przestępczością.

Horizon Forbidden West

Studio Guerilla Games „stanęło na głowie” aby w 2017 roku wydać grę, która podbiła serca milionów fanów na całym świecie. Mam na myśli Horizon: Zero Dawn. Jeśli ktoś nie zna tytułu, lub z różnych względów nie kojarzy to zerknijcie na krótki opis…

8.5 Wynik

…Rudowłosa Alloy kontra cały świat przepełniony mechanicznymi zwierzętami, które setki lat wcześniej wymknęły się z pod kontroli człowieka. W kontynuacji nazwanej Horizon: Forbidden West wyruszymy na nowe, nieodkryte, zachodnie ziemie. Czy ja na to czekam? Retoryczne pytanie!

Gran Turismo 7

Nie mogło zabraknąć także tytułu dla miłośników motoryzacji. Markę jaką przez lata wyrobiła sobie gra Gran Turismo, stawia tytuł na czele „ściganek”. Licencjonowane samochody, piękna oprawa audiowizualna i system sterowania to aspekty, w których ciężko dorównać grze Gran Turismo. „Must have” dla entuzjastów elektronicznej motoryzacji.

Listę powyższych ekskluziwów (gier na wyłączność PlayStation 5) dopełni nowa część Ratchet and Clank i Demon Soul. Poza ekskluzywnymi tytułami, do dyspozycji na start będziemy mieć wiele tytułów multiplatformowych, które wystąpią w wersjach na inne platformy tj. Hitman 3, Resident Evil Village, NBA 2k21 i wiele innych.

Podsumowanie, czyli nadal nie wiem którą konsolę PS5 kupić

Do newsów o nadchodzącej konsoli PlayStation 5 podchodziłem raczej na „chłodno”, nie planując tego zakupu w tym roku. Prezentacja sprzętu i gier zmieniła moje myślenie o 180 stopni. Jestem przekonany, że Sony swoją premierą wprowadzi olbrzymi powiew świeżości do branży elektronicznej rozgrywki. Dobrze, że mam jeszcze trochę czasu na „oswajanie” i przygotowanie mojej partnerki do grudniowych zakupów… 😊