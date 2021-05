PlayStation VR 2 dla PS5 z obsługą 4K i inną przydatną funkcją!

Wirtualna rzeczywistość to przyszłość gier. Coraz więcej produkcji dostępnych jest w wersji na VR, a producenci gogli do wirtualnej rzeczywistości starają się polepszyć doznania płynące z rozgrywki. PlayStation VR 2 to nadchodzący headset dedykowany do konsoli PlayStation 5. Pojawiły się pierwsze przecieki o specyfikacji zestawu.

Sony zapowiedziało gogle i pochwaliło się nowymi kontrolerami

Nowy zestaw do wirtualnej rzeczywistości od Sony został zapowiedziany już w lutym bieżącego roku. Producent opisywał PlayStation VR 2 jako urządzenie lepsze pod każdym względem od swojego poprzednika. Nie ujawniono więc żadnych szczegółów, ale można było sie domyśleć, że nowa generacja będzie oferowała zdecydowanie lepszą rozdzielczość czy większe pole widzenia. To były jednak domysły, a Sony z czasem zdecydowało podzielić sie informacjami na temat kontrolerów.

Nowe kontrolery będą posiadały kształt „orbity”. Ich konstrukcja nieco przypomina kontrolery, które zastosowano w konkurencyjnym zestawie HTC Vivo. Nowe kontrolery mają być bardziej wygodne i gwarantować większą swobodę ruchów podczas rozgrywki. Znajdziemy na nich adaptacyjne spusty czy haptyczne wibracje, co pozwoli na zupełnie inne odczucia w zależności z jakich broni korzystamy. Kontrolery będą również wykrywać dotyk, co przeniesie się na swobodniejsze kontrolowanie postaci w bardziej skomplikowanych grach. Na spodzie nowych kontrolerów znajdziemy pierścienie do śledzenia ruchów.

Co więc zaoferuje PlayStation VR 2?

Informacje na temat nowych gogli do wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR 2 przekazał serwis UploadVR. Portal zastrzega jednak, że PS VR 2 nie jest oficjalną nazwą zestawu. Według informacji headset dedykowany PS5 będzie obsługiwał rozdzielczość 4000 x 2040 pikseli (2000 x 2040 pikseli na jedno oko). W pierwszej generacji wynosiła ona 1920 x 1080 (960 x 1080 na oko).

Rozdzielczość 4K to podstawowe usprawnienie względem poprzedniej generacji.

Dodatkowo, na pokładzie znajdziemy technologię śledzenia ruchów gałek ocznych, która będzie wykorzystywać technikę renderowania foveated rendering. Technologia ta sprawi, że element na który będziemy patrzeć, będzie tym najostrzejszym. Producent pozwoli także na zmienę rozstawu soczewek, co pozwoli na dopasowanie go do naszych oczu. Dodatkowo, według informacji od serwisu UploadVR, gogle PlayStation VR 2 mają posiadać wbudowane kamery, które będą śledzić pozycje kontrolerów.