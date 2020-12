Polecane smartfony grudzień 2020 – który będzie idealny na prezent?

Grudzień to miesiąc, w którym rozpoczynamy kupowanie prezentów. Zbliżające się święta to idealna okazja by ufundować sobie lub bliskiej nam osobie nowy telefon. W tym zestawieniu przedstawiliśmy polecane smartfony grudzień 2020, które bez obaw możecie kłaść pod choinkę.

Polecane smartfony grudzień 2020. Jaki telefon będzie najlepszym prezentem?

Xiaomi Poco x3

Ekran: 6,67-cala 1080 x 2400 px 120 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 732G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 64 GB (możliwość używania kart microSD do 256 GB)

Aparat: przód: 20 Mpix, tył 64 Mpix

Cena: od 1000 zł

Najtańszym modelem w zestawieniu pt. “polecane smartfony grudzień 2020” jest Xiaomi Poco x3. Model ten posiada m.in. świetny ekran o przekątnej 6,67-cala wykonany w technologii IPS TFT. Wyświetla on obraz w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz! Jest to coś, czego nie posiadają nawet niektóre flagowce! Poco x3 został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 732G. W smartfonie umieszczono czterosensorowa kamerę z SI, gdzie główny obiektyw ma 64-megapikseli. Z przodu znajduje się kamera o matrycy 20 Mpix. Xiaomi Poco x3 posiada baterię o pojemności aż 5160 mAh, co pozwala na długi czas pracy. Dodatkowo obsługuje szybkie ładowanie 33W. Producent wyposażył ten model w moduł NFC, dual SIM i obsługę kart microSD do 256 GB. Ceny Xiaomi Poco x3 6/64 GB zaczynają się od 1000 złotych.

Xiaomi Poco x3

Samsung Galaxy A71

Ekran: 6,7-cala Super AMOLED 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB (slot na microSD do 512 GB)

Aparat: przód: 32 Mpix, tył 64 Mpix

Cena: od 1600 zł

Jeśli mówimy o smartfonach ze średniej półki to należy wspomnieć o Samsungu Galaxy A71. Model ten nie tylko posiada świetny wyświetlacz Infinity-O o przekątnej 6,7-cala i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli w proporcjach 20:9, ale również pozbawiony jest ramek. Taki design smartfona sprawia, że oglądanie ulubionych seriali czy filmów będzie czystą przyjemnością. To samo tyczy się przeglądania Internetu. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 730 wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na tylnej części smartfona znajdziemy aż cztery obiektywy! Główny aparat ma 64-megapikseli, z kolei obiektyw szerokokątny 12 MPix, aparat makro 5 Mpix, a całość uzupełnia obiektyw głębi ostrości o matrycy 5 Mpix. Z przodu umieszczono aparat do selfie 32 Mpix. Jeśli chodzi o pojemność baterii to mamy tutaj do czynienia z akumulatorem o pojemności 4500 mAh.

Samsung Galaxy A71

Xiaomi Mi 10

Ekran: 6,67-cala 1080 x 2230 px 90 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB (+ Nano Memory Card)

Aparat: przód: 20 Mpix, tył 108 Mpix

Cena: od 2000 zł

Jeśli mówimy o smartfonach z wyższej półki, z pewnością musimy wymienić Xiaomi Mi 10. Urządzenie chińskiego producenta znalazło się w naszym zestawieniu “Polecane smartfony grudzień 2020” nie bez powodu. Model ten posiada duży, przejrzysty i bardzo szczegółowy ekran o przekątnej 6,67-cala. Rozdzielczość 1080 x 2340 piksela oraz odświeżanie ekranu na poziomie 90 Hz sprawiają, że nawet oglądanie filmów i seriali może być za jego pomocą przyjemne.

Z tyłu znajdziemy aparat fotograficzny z matrycą 108-megapikseli! Poza głównym obiektywem na pokładzie znalazł się także aparat szerokokątny, obiektyw do macro oraz sensor głębi ostrości. Jeśli chodzi o podzespoły Xiaomi Mi 10 to mamy tutaj do czynienia z topową specyfikacją. Producent wyposażył Mi 10 w procesor Qualcomm Snapdragon 865, który wraz z 8 GB pamięci RAM zapewnia płynne i szybkie działanie całego systemu. Oczywiście smartfon pracuje na Androidzie. Model obsługuje transmisję danych 5G. Niestety, musimy mocno zastanowić się nad tym, jaką wersję wybieramy, bowiem nie ma tu możliwości zamontowania karty microSD na nasze dane.

Xiaomi Mi 10

Huawei P40 Pro

Ekran: 6,58-cala 1200 x 2640 px

Procesor: Kirin 990

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: przód: 32 Mpix, tył 50 Mpix

Cena: od 3000 zł

Polecane smartfony grudzień 2020 bez modelu od Huawei? Nie bardzo! Dlatego też w naszym zestawieniu przedstawiamy model Huawei P40 Pro. Ekran o przekątnej 6,58-cala oferujący rozdzielczość 1200 x 2640 pikseli jest szczegółowy, pełen kolorów i możliwości. Praca i korzystanie z niego jest po prostu przyjemnością. Model został wyposażony w wydajny i mocny procesor Kirin 990, który wraz z 8GB pamięci RAM zapewnia moc i płynność całego systemu niezależnie od nakładu pracy. Urządzenie obsługuje sieć 5G.

Na pokładzie znajdziemy trzy aparaty fotograficzne, które świetnie spisują się w każdych warunkach. Z tyłu umieszczono 12-megapikselowy teleobiektyw z 5-krotnym zoomem optycznym, aparat główny z matrycą 50 Mpix i szerokokątny obiektyw 40 Mpix. Takie połączenie gwarantuje świetne ujęcia. Oczywiście o jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę nie trzeba przypominać! Model charakteryzuje się również długą pracą na baterii oraz szybkim i skutecznym czytnikiem linii papilarnych.

Huawei P40 Pro

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Ekran: 6,8-cala 1440 x 3040 px

Procesor: Exynos 9825

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna 256 GB

Aparat: przód: 10 Mpix, tył 16 Mpix

Cena: od 3500 zł

Jeśli wymieniamy polecane smartfony grudzień 2020 to nie może zabraknąć propozycji od koreańskiego producenta. Samsung Galaxy Note 10+ to urządzenie flagowe, które stoi jeszcze wyżej niż popularna seria Galaxy S. Przede wszystkim znajdziemy tutaj duży, 6,8-calowy wyświetlacz Super AMOLED o kuriozalnej rozdzielczości 1440 x 3040 pikseli. Ekran został praktycznie pozbawiony ramek, więc możemy mówić o bardzo nowoczesnym wyglądzie. Wsparcie technologii HDR10+, 12 GB pamięci RAM, wydajny i mocny procesor Exynos 9825 sprawia, że możemy uruchomić za jego pomocą praktycznie każdą aplikację.

W modelu producent zastosował trzy aparaty, które sprawiają, że jest to jeden z najlepszych smartfonów fotograficznych dostępnych na rynku. Główny obiektyw oraz teleobiektyw mają rozdzielczość 12 Mpix, a obiektyw szerokokątny ma matrycę 16 Mpix. Note 10+ świetnie radzi sobie w każdych warunkach oświetleniowych. Bateria ma pojemność 4300 mAh i wspiera szybkie, 45W ładowanie.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

LG V60 ThinQ 5G

Ekran: 6,8-cala 1080 x 2460 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 256 GB (możliwość zamontowania Micro SD o maksymalnej pojemności 2 TB)

Aparat: przód: 10 Mpix, tył 64 Mpix

Cena: od 3700 zł

Jaki smartfon z 5G wybrać? Jeśli rozglądacie się za telefonem wspierającym najnowszą technologię łączności to z pewnością powinniście zwrócić uwagę na LG V60 ThinQ 5G. Model ten prezentuje się naprawdę dobrze, a na plus należy zaliczyć stylową i elegancką obudowę. Telefon jest wodo- i kurzo-odporny, dlatego też nie musimy się przejmować, że nawet przypadkowe spotkanie smartfona z wodą skończy się dla niego źle. Wszystko to potwierdza certyfikat IP68 i MIL-STD810G. Wyświetlacz o przekątnej 6,8-cala to duże okno na wirtualny świat. Obraz wyświetlany jest z dużą rozdzielczością 1080 x 2460 pikseli.

Nad płynnością urządzenia i wydajnością czuwa mocny procesor Qualcomm Snapdragon 865+, który wspierany jest przez 8 GB pamięci RAM. W LG V60 ThinQ 5G znajdziemy pojemną baterię, która oferuje nawet do dwóch dni użytkowania. Akumulator ma pojemność aż 5000 mAh!

Z tyłu smartfona znajdziemy trzy obiektywy – główny 64-megapikselowy, 13 Mpix obiektyw szerokokątny oraz trzeci aparat o rozdzielczości 0,3 Mpix służący do wykrywania głębi ostrości. Z przodu zaś umieszczono 10-megapikselową kamerkę przednią. Cena LG V60 ThinQ 5G to około 3700 złotych.

LG V60 ThinQ 5G

iPhone 11 Pro Max

Ekran: 6,5-cala OLED 1242×2688 px

Procesor: Apple A13

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna 64 GB (możliwość zakupu modelu z inną pojemnością)

Aparat: przód: 12 Mpix, tył 12 Mpix

Cena: od 4999 zł

Jeśli planowaliście od jakiegoś czasu kupić smartfona marki Apple, to z nadejściem nowej generacji iPhone poprzednia mocno staniała. iPhone 11 Pro Max to ubiegłoroczny flagowiec, który oferuje wysoką wydajność, świetną jakość zdjęć i technologie, które z pewnością doceniamy podczas codziennego użytkowania. Przede wszystkim telefon posiada ekran o przekątnej 6,5-cala i rozdzielczości na poziomie 1242 x 2688 piksela. Wyświetlany obraz jest bardzo szczegółowy. Model cechuje się technologiami takimi jak HDR10, True Tone i Dolby Vision, co sprawia, że jest absolutnym flagowcem na rynku smartfonów. Warto przypomnieć, że minął rok od jego premiery.

Dodatkowo, na pokładzie znajdziemy szybki procesor A13 Bionic. Układ bardzo dobrze radzi sobie z wymagającymi programami czy grami. Bateria znajdująca się w iPhone 11 Pro Max ma pojemność 3969 mAh. Producent wyposażył 11 Pro Max w trzy aparaty – każdy z nich ma 12-megapikselową matrycę. Wśród obiektywów znajdziemy szerokokątny, standardowy i teleobiektyw. Funkcja Night Shift gwarantuje świetne ujęcia o zmroku, a wideo może być nagrywane w rozdzielczości 4K 60 fps.

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

Ekran: 6,1-cala OLED 1170×2532 px

Procesor: Apple A14

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna 64 GB (możliwość zakupu modelu z inną pojemnością)

Aparat: przód: 12 Mpix, tył 12 Mpix

Cena: od 4999 zł

Drugi smartfon Apple w naszym zestawieniu “polecane smartfony grudzień 2020”. Jest to tegoroczny model iPhone 12. Zwykła dwunastka nie różni się zbytnio pod względem wyglądu od wersji Pro. Jednym ze szczegółów jest brak trzeciego obiektywu. iPhone 12 posiada znacznie cieńsze ramki, niż poprzednia generacja. Model dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych.

Posiada ekran o przekątnej 6,1-cala i wyświetla obraz w rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli. Wyświetlacz Super Retina XDR OLED jest niezwykle szczegółowy, co na pewno pozytywnie wpływa na korzystanie z telefonu. Wyświetlacz został pokryty powłoką Ceramic Shield, która według zapewnień producenta jest cztery razy bardziej odporna na upadki niż zwykłe szkło znajdujące się w innych smartfonach.

Model ten obsługuje 5G. Producent wyposażył iPhone 12 w dwa aparaty główne o matrycy 12-megapikseli: standardowy i szerokokątny. Smartfon nagrywa obraz w 4K przy 60 klatkach na sekundach zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jeśli chodzi o akumulator, to w iPhone 12 znajdziemy baterię o pojemności 2815 mAh.