Polecane smartfony lipiec 2021 – jaki wybrać?

Wakacje to czas, w którym większość osób wybiera się na wymarzony wypoczynek. Wakacyjny okres to również czas, w którym w sklepach możemy doświadczyć wielu promocji. Jeśli więc poszukujecie odpowiedniego smartfona dla siebie, to zapoznajcie się z naszym zestawieniem „polecane smartfony lipiec 2021”.

Polecane smartfony lipiec 2021 – modele do 1000 złotych

Motorola Moto g10

Ekran: 6.5-cala, 720 x 1600 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 460

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+8+2 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 699 zł

Motorola Moto g10 to pierwszy smartfon w naszym zestawieniu „Polecane smartfony lipiec 2021”, na który warto zwrócić uwagę. Ten budżetowy model pracuje na czystym systemie Google Android, więc mamy pewność, że będzie on pracował płynnie i szybko przez bardzo długi czas. Producent wyposażył go w 6,5-calowy wyświetlacz IPS o przekątnej 720 x 1600 pikseli. Na pokładzie znajdziemy szybki procesor Qualcomm Snapdragon 460, 4 GB RAM i dysk o pojemności 64 GB. Pojemność można zwiększyć maksymalnie do 512 GB za pomocą karty microSD.

Smartfon Motorola Moto g10 została wyposażona w akumulator o dużej pojemności 5000 mAh! Pozwoli to na długą pracę na pojedynczym ładowaniu! Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, to model od Motoroli posiada cztery obiektywy w konfiguracji 48 Mpix główny, 8 Mpix szerokokątny, 2 Mpix pomiar głębi i makro. Z przodu z kolei obiektyw aparatu ma rozdzielczość 8 Mpix.

Redmi Note 10

Ekran: 6.43-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 678

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+8+2 Mpix, przód 14 Mpix

Cena: od 899 zł

Redmi Note 10 to smartfon, który w cenie do 1000 złotych oferuje bardzo dobrą specyfikację. Model wyposażono 6,43-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED i rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli! To oznacza, że kolory, jak i szczegółowość obrazu stają na bardzo wysokim poziomie! Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 678, 4GB pamięci RAM i 64 GB przestrzeni na dane, które można rozszerzyć za pomocą karty pamięci.

Producent wyposażył smartfon Redmi Note 10 w baterię o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania 33 WW. Znajdziemy tutaj także NFC, złącze słuchawkowe 3,5 mm czy głośnik stereo Hi-Res. Z tyłu z kolei umieszczono układ czterech obiektywów w konfiguracji 48 Mpix główny, 8 Mpix szerokokątny, 2 Mpix pomiar głębi i makro. Przód oferuje 14 megapikselowy obiektyw.

Polecane smartfony lipiec 2021 – modele do 2000 złotych

POCO F3

Ekran: 6.67-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48+8+5 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 1799 zł

Pułap „polecane smartfony lipiec 2021” do 2000 złotych otwiera POCO F3. Model ten działa na procesorze Qualcomm Snapdragon 870, przez co możemy mieć pewność, że polecenia będą wykonywane błyskawicznie. Na pokładzie znajdzie się także 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane wykonane w technologii UFS 3.1. Smartfon obsługuje sieć 5G, posiada szczegółowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem 120 Hz.

POCO F3 został wyposażony w akumulator pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy 48 Mpix (główny), 8 Mpix (szerokokątny) i 5 Mpix (makro). Taka konfiguracja pozwala na nagrywanie materiałów 4K przy 30 fps. Z przodu producent zastosował kamerę 20 Mpix.

Samsung Galaxy A52 5G

Ekran: 6.5-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+5+2 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 1999 zł

Samsung A52 to smartfon wyposażony w świetny wyświetlacz Super AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz i przekątną 6,5-cala. Urządzenie pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 750G, który do pomocy ma 6 GB pamięci RAM, a na dane użytkownika przekazano 128 GB. Smartfon obsługuje sieć 5G, posiada NFC i złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Południowokoreański producent wyposażył model w akumulator o pojemności 4500 mAh, co owocuje długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu. Samsung A52 posiada cztery obiektywy z tyłu – 64 Mpix (główny), 8 Mpix (szerokokątny), 5 Mpix (makro), 2 Mpix (pomiar głębi). Z przodu z kolei wykorzystano aparat o rozdzielczości 32 Mpix.

Polecane smartfony lipiec 2021 – modele do 3000 złotych

realme GT 5G

Ekran: 6.43-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 64+8+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 2499 zł

Jednym z najlepszych smartfonów w swojej cenie jest realme GT 5G. Model ten uposażony został w 6,43-calowy wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED. Szczegółowy obraz i bardzo dobre odwzorowane barwy wyświetlane są w rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli. Smartfon pracuje na wydajnym procesorze Qualcomm Snapdragon 888. Dodatkowo znajdziem tutaj 12 GB RAM, a do dyspozycji użytkownika przekazane jest 256 GB na dane.

Smartfon realme GT 5G, który polecamy w zestawieniu „polecane smartfony lipiec 2021” posiada potrójny obiektyw, który oferuje 64 Mpix w przypadku obiektywu głównego, 8 Mpix, jeśli chodzi o obiektyw szerokokątny i 2-megapikselowy obiektyw marko. Z przodu znajduje się 16 Mpix oko aparatu selfie, a pod spodem umieszczono akumulator o pojemności 4500 Mpix z superszybkim ładowaniem SuperDart 65.

Motorola Moto G 100

Ekran: 6.7-cala, 1080 x 2520 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+16+2 Mpix, przód 16+8 Mpix

Cena: od 2499 zł

Kolejny smartfon Motoroli, który polecamy w naszym zestawieniu. Model Motorola Moto G 100 obsługuje łączność 5G, posiada 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080 x 2520 pikseli. Podzespoły prezentują się bardzo wydajnie, ponieważ mamy tutaj do czynienia z procesorem Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane (możliwość rozszerzenia kartą pamięci microSD).

Jedną z największych zalet smartfona Motorola Moto G 100 jest zdecydowanie bateria. Akumulator ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie. Z tyłu telefonu znajdziemy trzy obiektywy – standardowy o matrycy 64 Mpix, szerokokątny 16 Mpix i do 2-megapikselowy do pomiaru głębi. Z przodu znalazły się dwa obiektywy – portretowy 16 Mpix, szerokokątny 8 Mpix.

Polecane smartfony lipiec 2021 – modele od 4000 złotych i wyżej

iPhone 12 Pro

Ekran: 6.1-cala, 1170 x 2532 px

Procesor: Apple A14 Bionic

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 4899 zł

iPhone 12 Pro to model, który otwiera nasz najwyższy pułap cenowy zestawienia „polecane smartfony lipiec 2021”. Smartfon ten posiada 6,1-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1170 x 2532 pikseli. iPhone 12 Pro jest bardzo kompaktowym smartfonem, który pracuje na procesorze Apple A14 Bionic i 6 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika jest 128 GB pamięci na dane.

Z tyłu smartfona amerykańskiego producenta znajdziemy potrójny obiektyw, gdzie każdy z aparatów ma po 12 Mpix (standardowy, szerokokątny i teleobiektyw). Taka sama wartość znajduje się na przedniej kamerce. Pojemność baterii w tym modelu to 2815 mAh i pomimo stosunkowo małego akumulatora, wydajność baterii jest bardzo dobra.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Ekran: 7.6-cala, 1768 x 2208 px, drugi wyświetlacz 6.2-cala, 816 x 2260 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865+

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 12+12+12 Mpix, przód 10 Mpix, dodatkowy 12 Mpix

Cena: od 6799 zł

Samsung Galaxy Z Fold 2 to zdecydowanie najciekawiej przedstawiający się smartfon w naszym zestawieniu. Jeśli chcecie postawić na składany smartfon, to jest to bardzo dobry wybór. Druga generacja Galaxy Z Fold 2 została wyposażona w główny wyświetlacz Dynamic AMOLED o przekątnej 7,6-cala. Drugi ekran wykonany w tej samej technologii oferuje 6,2-cala. Model pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 865+, 12 GB RAM i może mieć maksymalnie 512 GB na dane.

Pomimo swoich sporych rozmiarów, Samsung Galaxy Z Fold 2 posiada baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator obsługuje szybkie ładowanie. W kwestii aparatów smartfon prezentuje się następująco – aparat standardowy ma 12 Mpix, szerokokątny i teleobiektyw również tyle samo. Kamerka do selfie ma rozdzielczość 10 Mpix, a dodatkowy aparat na drugim wyświetlaczu – 12 Mpix (portretowy).