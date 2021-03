Polecane smartfony – marzec 2021. Na jaki smartfon postawić?

Wybór nowego smartfona nie należy do najprostszych rzeczy. Na rynku znajdziemy przecież setki modeli, które w podobnych cenach oferują zbliżone do siebie parametry. W rankingu “Polecane smartfony – marzec 2021” znajdziecie urządzenia podzielone w kategoriach cenowych, dlatego też każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Polecane smartfony – marzec 2021- smartfon do 1000 złotych

Motorola Moto E7 Power

Ekran: 6.50-cala, 720 x 1600 px

Procesor: MediaTek Helio G25

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 13+2 Mpix, przód 5 Mpix

Cena: od 499 zł

Motorola Moto E7 Power

Pierwszym urządzeniem w naszym rankingu w rankingu “Polecane smartfony – marzec 2021”, który możemy polecić jest Motorola Moto E7 Power. Model jest dla osób, które nie wymagają od smartfona cudów. Budżetowy telefon od Motoroli jest jednak smartfonem, który posiada wiele zalet. Przede wszystkim producent wyposażył go w akumulator o pojemności 5000 mAh, która bez problemu wytrzyma 3 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Pomimo tego, że Motorola Moto E7 Power kosztuje jedynie 500 złotych, to wykonanie, jak i same materiały użyte w produkcji stoją na bardzo wysokim poziomie. Największą zaletą urządzenia jest czysty system Android, który sprawia, że Motorola Moto E7 Power nie zacina się czy przegrzewa.

Aparat główny w Motorola Moto E7 Power ma matrycę 13-megapikseli i wspierany jest przez obiektyw makro o rozdzielczości 2 Mpix. Zdjęcia w jasnych pomieszczeniach czy przy naturalnym oświetleniu wychodzą dobrze. Gorzej jednak jest w przypadku nocnych ujęć, ponieważ E7 Power nie posiada trybu nocnego. Smartfon pracuje na procesorze w MediaTek Helio G25, który wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM i oferuje 64 GB pamięci na dane użytkownika.

Samsung Galaxy M21

– Ekran: 6.4-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Samsung Exynos 9611

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 64 GB

Aparat: tył: 48+8+5 Mpix, przód 20 Mpix

Cena: od 799 zł

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21 to model, który został wyposażony w świetny wyświetlacz Super AMOLED. Ekran wykonany w tej technologii dotychczas można było znaleźć we flagowcach południowokoreańskiego producenta. Urządzenie zostało wyposażone w baterię o pojemności aż 6000 mAh, co pozwala na długi czas pracy. Samsung Galaxy M21 posiada bardzo dokładny i szybki czytnik linii papilarnych. Model ten pracuje na systemie Google Android 10. M21 obsługuje także Dual SIM.

W kwestii aparatów Samsung Galaxy M21 prezentuje się bardzo przyzwoicie. Producent postawił tutaj na trzy obiektywy – główny o rozdzielczości 48 Mpix, 8-megapikselowy obiektyw szerokokątny oraz aparat głębi ostrości o matrycy 5 Mpix. Z przodu zaś zainstalowano kamerkę do selfie o rozdzielczości 20 Mpix. Smartfon nagrywa wideo w rozdzielczości 4K 30 fps. Tył Samsunga Galaxy M21 został pokryty plastikiem, który ma za zadanie imitować szkło. Prezentuje się bardzo fajnie.

Smartfony do 2000 złotych

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Ekran: 6,67-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G 5G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 1399 zł

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 10T Lite 5G to pierwszy smartfon w naszym rankingu “Polecane smartfony – marzec 2021” obsługujący sieć 5G. Model ten pracuje na wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 750G, więc możemy liczyć na płynną pracę. Do tego na pokładzie znajdziemy 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na pliki użytkownika. Xiaomi Mi 10T Lite 5G posiada duży, 6,67-calowy wyświetlacz, który chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5. Warto zaznaczyć, że wyświetlacz oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Na pleckach Xiaomi Mi 10T Lite 5G znajdziemy poczwórny aparat w konfiguracji – 64-megapikselowy obiektyw główny, szerokokątny o matrycy 8 Mpix, a obiektywy makro i pomiaru głębi ostrości mają po 2 Mpix. Układ ten pozwala na kręcenie filmów w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Z przodu znajdziemy kamerę o rozdzielczości 16 Mpix. Bateria w tym modelu ma pojemność 4820 mAh.

Hammer Explorer PRO

Ekran: 5,7-cala, 1080 x 2160 px

Procesor: MediaTek Helio P70

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 1799 zł

Hammer Explorer PRO

Hammer Explorer Pro to smartfon dla osób, które pracują w ekstremalnych warunkach. Świetnie sprawdzi się w rękach osób pracujących w warsztatach czy na budowie. Nie jest to kolejny telefon, który po upadku z metra trzeba zanieść do serwisu w celu wymiany ekranu. Mocna i gruba obudowa odporna na upadki, chemicznie hartowane szkło Corning Gorilla Glass, z której wykonany został wyświetlacz i przede wszystkim certyfikat militarny MIL-STD-810 potwierdzają wytrzymałość Hammer Explorer PRO. Dodatkowo smartfon posiada także certyfikaty IK07 i IP69.

Pod względem specyfikacji Hammer Explorer PRO prezentuje się bardzo dobrze. Użytkownik może korzystać z 5,7-calowego wyświetlacza, 8-rdzeniowego procesora MediaTek Helio P70, 6GB pamięci RAM dbających o płynną pracę czy aż 128 GB pamięci na dane. Hammer Explorer PRO został wyposażony w 6000 mAh baterię, łączność NFC, czujnik jakości powietrza i czystym systemem Android. Z tyłu znajdziemy pojedynczą kamerę o matrycy 48 Mpix, z przodu – 5 Mpix.

Polecane smartfony – marzec 2021- smartfony do 3000 złotych

Huawei P30 Pro

Ekran: 6,47-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: HiSilicon Kirin 980

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 48+20+8 Mpix +TOF, przód 32 Mpix

Cena: od 2100 zł

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro to nie tylko świetnie prezentujący się smartfon, ale w dalszym ciągu bardzo wydajne urządzenie. Model posiadający wsparcie od Google pozwala nam korzystać ze sklepu Play. Napędzany jest świetnym procesorem HiSilicon Kirin 980. Dodatkowo producent wyposażył P30 Pro w 6 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dysku. Telefon jest wykonany świetnie i nie ma się co dziwić, że nawet po dwóch latach od premiery dalej jest niezwykle popularnym wyborem użytkowników. Dlatego też pojawił się on w naszym rankingu “Polecane smartfony – marzec 2021”.

Największą zaletą Huawei P30 Pro są zdecydowanie jego możliwości fotograficzne. Główna matryca w P30 Pro ma rozdzielczość 48 Mpix i świetnie radzi sobie w każdych warunkach oświetleniowych. Do pomocy ma również 20-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw, teleobiektyw o rozdzielczości 8 Mpix i czujnik głębi TOF. Z przodu znajdziemy kamerkę o rozdzielczości 32 Mpix. Smartfon nagrywa materiały wideo w 4K@30 fps. Producent wyposażył go w baterię o pojemności 4200 mAh obsługującą niesamowicie szybkie ładowanie.

Vivo X51 5G

Ekran: 6,56-cala, 1080 x 2376 px

Procesor: Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 48+13+8+8 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 2900 zł

Vivo X51 5G

Vivo X51 5G to smartfon, który oferuje bardzo dobrą specyfikację. Model został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 765G obsługujący nowoczesną sieć 5G. O płynność i bardzo dobrą wydajność urządzenia dba także 8 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika przeznaczono 256 GB, co nie jest tak oczywistą sprawą, nawet w przypadku smartfonów z tej półki. Vivo X51 5G ma 6,56-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Jest to świetna propozycja w rankingu “Polecane smartfony – marzec 2021”.

Smartfon może pochwalić się również bardzo dobrymi aparatami, co może okazać się decydującym aspektem przy wyborze Vivo X51 5G. Model oferuje cztery obiektywy – 48 Mpix w standardowym, 13-megapikseli w portretowym oraz po osiem w przypadku teleobiektywu i szerokokątnego obiektywu. Z przodu zaś wykorzystano aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Te parametry pozwalają robić zdjęcia naprawde wysokiej jakości. Bateria o pojemności 4315 mAh.

Smartfony do 4000 tysięcy

iPhone 12 Mini

Ekran: 5,5-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Apple A14 Bionic

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 3850 zł

iPhone 12 Mini

Ranking smartfonów bez iPhone? Możliwe, ale przecież nie każdy chce kupić telefon z systemem Android. W cenie do 4000 tysięcy złotych jedynym wyjściem jest iPhone 12 Mini, oczywiście o ile mówimy o nowych produktach Apple. iPhone 12 Mini to propozycja dla osób, które poszukują kompaktowego smartfona, który nie jest kolejnym “klockiem” oferowanym przez producentów. Model pracuje na niezwykle wydajnym procesorze Apple A14 Bionic i pomimo tego, że mamy tutaj “tylko” 4GB RAM to nie musimy martwić się żadnymi zacięciami czy przegrzaniem. Optymalnym dyskiem będzie ten o pojemności 128 GB.

Z tyłu iPhone 12 Mini znajdziemy dwa aparaty i oba mają po 12-megapikseli. Ilość nie znaczy lepsza jakość, a 12 Mini to potwierdza, ponieważ dwa obiektywy świetnie radzą sobie zarówno w dzień, jak i w nocy. Z przodu z kolei znajdziemy 12-megapikselowy obiektyw. Smartfon jest w stanie kręcić materiały 4K@60fps używając kamery z przodu i z tyłu. Bateria ma pojemność 2227 mAh i jest chyba największą wadą smartfona. Telefon obsługuje 5G.

Sony Xperia 1 II

Ekran: 6,,5-cala, 1644 x 3840 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Aparat: tył: 12+12+12 Mpix, przód 8 Mpix

Cena: od 3999 zł

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 1 II to smartfon o dość nietypowych wymiarach. Urządzenie zostało wyposażone w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 4K, a jego proporcje to 21:9. Smartfon ten zdecydowanie docenią osoby, które lubią oglądać filmy na swoich telefonach. Sony postanowiło napędzić Xperię 1 II wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB pamięci RAM i przekazać użytkownikowi 265 GB na dane. Oczywiście obsługuje on sieć 5G.

Zdecydowanie największym atutem Sony Xperia 1 II są jego możliwości filmowe i fotograficzne. Telefon został wyposażony w potrójny aparat, gdzie każda z matryc ma 12-megapikseli. Telefon nagrywa wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę i z racji swoich proporcji jest idealny dla osób zajmujących się filmowaniem i fotografowaniem. Z przodu znajdziemy 8-megapikselowe oko. Bateria w tym modelu ma 4000 mAh.