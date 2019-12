Porsche Taycan już wkrótce trafi do polskich klientów!

Porsche Taycan, czyli w pełni elektryczny i rzecz jasna jak na markę przystało sportowy samochód na początku przyszłego roku pojawi się w Porche Centrach. Pierwszeństwo odbioru mają klienci, którzy zarezerwowali ten model jeszcze przed oficjalną premierą.

Porsche Taycan zamówiony w ciemno

Marka ze Stuttgartu chwali się, że już w marcu 2019 liczba zamówionych aut przekroczyła 20 tysięcy. Każdy z klientów, który zdecydował się na ten elektryczny, sportowy wóz musiał wpłacić 2500 euro. Co ciekawe, osoby te wpłacały daną kwotę pomimo tego, że nie znano ostatecznego wyglądu, ani danych technicznych. Również wśród naszych rodaków znaleźli się chętni na Porsche Taycan. W naszym kraju aż 117 osób zdecydowało się na zamówienie tego auta jeszcze przed oficjalną premierą. Wśród zarezerwowanych modeli największą popularnością cieszyła się wersja Taycan Turbo S, która stanowi 45 procent zamówień. 29 procent osób wybrało odmianę Turbo, natomiast 26 procent Taycan 4S. Jak widać, wielu Polakom wcale nie żyje się w naszym kraju źle. Przypomnę, że cena za ten elektryczny samochód startuje od 454 tysięcy złotych.

Ceny Porsche Taycan

Elektryczny Porsche Taycan nie należy do najtańszych aut, aczkolwiek to chyba nikogo nie dziwi. W końcu mamy do czynienia z marką premium. Warto zaznaczyć, że już na starcie odwiedzając konfigurator musimy wybrać jedną z dwóch opcji. Mowa o ładowarce. Pierwsza z nich, czyli ładowarka Connect, która jest tak naprawdę przewodem nadającym się do zastosowania w przypadkach tradycyjnych gniazd elektrycznych kosztuje około 4700 zł. Z kolei bardziej zaawansowana opcja, a więc Connect wraz z Home Energy Manager to wydatek rzędu 7000 zł. Wracając do cen auta, Taycan 4S startuje od 454 tysięcy złotych. Jest to wersja z napędem na cztery koła. Porsche Taycan Turbo to koszt od 650 tysięcy złotych, natomiast Turbo S to wydatek od 790 tysięcy zł, aczkolwiek w tej cenie otrzymujemy na przykład 21-calowe felgi aluminiowe oraz adaptacyjne sportowe fotele. Topowa wersja oferuje 625 KM, przyspiesza do setki w 2.8 sekundy z Launch Control. Czas ładowania prądem przemiennym o mocy 11 kW wynosi… 9 godzin. Z kolei prądem stałym DC o mocy 50 kW od 5 do 80 % Taycan’a naładujemy w 93 minuty.